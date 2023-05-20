Фотограф переехал в Исландию, и показывает туристам ледяные пещеры

Фотограф из США Райан Ньюберн переехал в Исландию в 2018 году, после того, как начал исследовать здешние ледники и ледяные пещеры. В 2016 году он впервые посетил ледяную пещеру, и с тех пор был зачарован их красотой. Теперь он владеет собственной туристической компанией по ледникам, работает гидом, и продолжает исследовать эти красоты — но уже с группами туристов. Он также продолжает делать завораживающие снимки пещер, показывая их застывшую красоту с разных ракурсов. В сравнении с туристами ледяные пещеры кажутся гигантскими: