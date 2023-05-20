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Фотограф переехал в Исландию, и показывает туристам ледяные пещеры

Фотограф переехал в Исландию, и показывает туристам ледяные пещеры

Автор:
20 мая 2023 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотографии   исландия   исландия фото   красиво   красивые места   ледник   ледники   путешествия   фото   фотографы   
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Американский фотограф Райан Ньюберн (Ryan Newburn) настолько полюбил ледяные пещеры Исландии, что стал местным гидом и открыл своё туристическое агентство. Он переехал в Исландию в 2018 году, и с тех пор проводит там захватывающие экскурсии и делает удивительные кадры. Взглянем на некоторые из его работ. Не верится, что на нашей планете есть такая красота!

Фотограф из США Райан Ньюберн переехал в Исландию в 2018 году, после того, как начал исследовать здешние ледники и ледяные пещеры. В 2016 году он впервые посетил ледяную пещеру, и с тех пор был зачарован их красотой. Теперь он владеет собственной туристической компанией по ледникам, работает гидом, и продолжает исследовать эти красоты — но уже с группами туристов. Он также продолжает делать завораживающие снимки пещер, показывая их застывшую красоту с разных ракурсов. В сравнении с туристами ледяные пещеры кажутся гигантскими:

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"Ледяные пещеры — это одно из самых сюрреалистичных и уникальных мест, которые можно увидеть на Земле. Каждый день, по мере таяния старых пещер, образуются новые. На леднике существует бесконечное количество пещер, открытых для исследования. Например, первой пещеры, которую я посетил ещё в 2016 году, больше не существует. Вместо неё просто камень, и никаких признаков того, что там что-то находилось раньше," - рассказал фотограф.

Фотографии Райана показывают могущество природы, которое в условиях изменения климата очень уязвимо, и которое мы рискуем потерять. По словам фотографа, тающие ледники и пещеры влияют на нашу жизнь, даже если большинство людей этого не осознаёт. Возраст льда в них может составлять от 200 до 1000 лет, а в некоторых кусках хранится пепел от древних извержений вулканов, напоминая капсулу времени. Своими работами фотограф надеется напомнить общественности о том, как важно ценить природу.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   исландия   исландия фото   красиво   красивые места   ледник   ледники   путешествия   фото   фотографы   
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