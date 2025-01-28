"Спасите наших детей!": жители Волгоградской области обратились к А.Бастрыкину с просьбой защитить их от цыгана-педофила

По словам проживающих в Михайловке, местная полиция и власти закрывают глаза на проделки старого цыгана.
Цыгане в РФ находятся в привилегированном положении - такое мнение многих россиян подтверждается фактами:
- люди этой национальности не платят налоги, зато получают все возможные пособия от государства;
- цыгане редко служат в армии;
- полиция предпочитает не связываться с цыганами (иногда даже покровительствует им за определённую мзду), а за решётку они попадают только после резонансных историй, как например, убийство женщины таксиста в Коркино;
Последние утверждение подтверждается фактами из разных уголков страны. Недавно жители Михайловки (Волгоградская область) записали обращение к главе Следкома А.Бастрыкину. Люди устали от беспредела цыгана-педофила, который проявляет интерес к маленьким детям, но полиция области закрывает на это глаза, а жена мужчины заявляет, что он просто "любит маленьких детей".
Этот человек на протяжении многих лет интересовался детишками, и несколько женщин подтверждают эти факты. Последний инцидент случился 22 января, когда педофил затащил в Дом культуры несовершеннолетнюю девочку и стал её домогаться. Трагедию удалось чудом предотвратить - мать ребёнка заметила неладное и спугнула мерзавца, уже было запустившего руки в штанишки девочки. Женщина обращалась в полицию, но ей отказали в возбуждении уголовного дела. После этого пострадавшие собрались, чтобы записать видеообращение к главе Следкома.
Источник:
После появления видео в Сети в полиции зашевелились. Появилось сообщение регионального Следкома о том, что педофил задержан.
"По результатам комплекса проверочных мероприятий территориальным подразделением СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", - сообщают силовики.
Доклад о расследовании преступления против половой неприкосновенности затребовал А.Бастрыкин.
Интересно, у нас без вмешательства Александра Ивановича силовики работают? Или кто-то хочет повторения погромов в Коркино?
Источник:
- "Я тебя лично буду ждать!": в Краснодарском крае кавказец устроил скандал и ударил продавца "Пятёрочки"
- В Москве араб-мигрант избил женщину из-за конфликта на парковке
- В Уфе таджикская и цыганская диаспоры устроили массовую драку
- В Москве задержали педофила из Киргизии, надругавшегося над 11-летней девочкой
- "Тоже пострадал от Давида": в Челябинске цыгане обманным путём заставляют студентов брать кредиты и отдавать им деньги
Сейчас мне 45 годиков и я снова верю , только уже в дедушку Бастрыкина !
Александр Иванович , долгих Вам лет жизни и здоровья конского !
А папы что? Неужели не могут собраться и "объяснить" что так делать нельзя!
У самого две дочки и если бы какой то скот хоть попытался это сделать, собственноручно бы придушил! Сказал бы что в состоянии аффекта)
А теперь представьте, если б этот персонаж посмел на меня пожаловаться. Я, при свидетелях, избил его раскладной (запрещённой) дубинкой.
Не дай бог будет подобная ситуация, я поступлю точно так же. А про Закон уже потом думать буду.
Я об этом думаю... если цензурно, то ничего. Но правоохранительные органы должны работать и реагировать на заявления, а не после пинка.