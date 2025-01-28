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"Спасите наших детей!": жители Волгоградской области обратились к А.Бастрыкину с просьбой защитить их от цыгана-педофила

"Спасите наших детей!": жители Волгоградской области обратились к А.Бастрыкину с просьбой защитить их от цыгана-педофила

Автор:
28 января 2025 12:24
Сообщество : Криминал
Метки: А.Бастрыкин   Волгоградская область   видеообращение к Бастрыкину   домогательство   педофил   полиция   цыгане   
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По словам проживающих в Михайловке, местная полиция и власти закрывают глаза на проделки старого цыгана.

Цыгане в РФ находятся в привилегированном положении - такое мнение многих россиян подтверждается фактами:

  • люди этой национальности не платят налоги, зато получают все возможные пособия от государства;
  • цыгане редко служат в армии;
  • полиция предпочитает не связываться с цыганами (иногда даже покровительствует им за определённую мзду), а за решётку они попадают только после резонансных историй, как например, убийство женщины таксиста в Коркино;

Последние утверждение подтверждается фактами из разных уголков страны. Недавно жители Михайловки (Волгоградская область) записали обращение к главе Следкома А.Бастрыкину. Люди устали от беспредела цыгана-педофила, который проявляет интерес к маленьким детям, но полиция области закрывает на это глаза, а жена мужчины заявляет, что он просто "любит маленьких детей".


Этот человек на протяжении многих лет интересовался детишками, и несколько женщин подтверждают эти факты. Последний инцидент случился 22 января, когда педофил затащил в Дом культуры несовершеннолетнюю девочку и стал её домогаться. Трагедию удалось чудом предотвратить - мать ребёнка заметила неладное и спугнула мерзавца, уже было запустившего руки в штанишки девочки. Женщина обращалась в полицию, но ей отказали в возбуждении уголовного дела. После этого пострадавшие собрались, чтобы записать видеообращение к главе Следкома.



После появления видео в Сети в полиции зашевелились. Появилось сообщение регионального Следкома о том, что педофил задержан.


"По результатам комплекса проверочных мероприятий территориальным подразделением СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", - сообщают силовики.

Доклад о расследовании преступления против половой неприкосновенности затребовал А.Бастрыкин.

Интересно, у нас без вмешательства Александра Ивановича силовики работают? Или кто-то хочет повторения погромов в Коркино?

Источник:

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Метки: А.Бастрыкин   Волгоградская область   видеообращение к Бастрыкину   домогательство   педофил   полиция   цыгане   
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36  комментариев
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3k
ЭлитныйСкуф Час назад
Бастрыкину теперь ездить по всем отделениям и раздавать волшебных пенделей, чтобы они просто делали свою работу?
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2k
Просто чувак в интернете 9 минут назад
А не стоит ли попутно с раздачей [мат] чуркам, заводить дела на бездействующих ментов? Частенько берущих у них бабло за крышу.
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5k
Igor Grishaev 10 минут назад
А что, мужиков в селе не осталось? Все спились?
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17k
Том Сойер 13 минут назад
"Женщина обращалась в полицию, но ей отказали в возбуждении уголовного дела." - вот отсюда и надо начинать.....
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3k
Михаил 13 минут назад
Вздернуть на ближайшем дереве... желательно с оборотнями в погонах...
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8k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 14 минут назад
Пора Бастрыкина клонировать, в каждый регион, в каждую область по бастрыкину. Иначе никто ничего не делает.
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49
dotams 15 минут назад
По моему чистку в правоохранительных органах пора проводить дикую.
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30
SERG Serg 16 минут назад
А против продажных, трусливых, глупых и ленивых мусоров Бастрыкин будет дела возбуждать?
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348
Кажись 17 минут назад
Я так понимаю, русская Община слишком занята БДСМ клубами и устранением конкурентов ЗАО РПЦ
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8k
Василий Афиногенов 20 минут назад
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4k
Андерсен 21 минуту назад
Старому цыгану в доме не хватает этого
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9k
Максим Макашев 22 минуты назад
ТОММИ !!!!!! Где ты????
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4k
Daimos 24 минуты назад
Если посадить только педофила, то особо то ничего не поменяется, придут другие. Надо с местной полицией и властью что то делать.
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15k
Доктор Полчаса назад
Я раньше ( в детстве ) верил в дедушку Мороза...
Сейчас мне 45 годиков и я снова верю , только уже в дедушку Бастрыкина !
Александр Иванович , долгих Вам лет жизни и здоровья конского !
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37k
AzuveR Полчаса назад
Если бы ,не дай Бог, подобное произошло с моей дочкой. Я бы этого мудака ,по тихому оформил в реанимацию . Продажных ментов ,на кол.
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21k
Kucher 39 минут назад
Что педофила-будулая задержали, это хорошо. А что с теми полицайками, которые ему покровительствовали? Им хотя бы выговор объявили, с лишением премиальных? Хотя, по хорошему, таких поганой метлой гнать надо из МВД.
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494
Эл 56 минут назад
Ладно я понимаю заявление...
А папы что? Неужели не могут собраться и "объяснить" что так делать нельзя!
У самого две дочки и если бы какой то скот хоть попытался это сделать, собственноручно бы придушил! Сказал бы что в состоянии аффекта)
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185
Сватья баба Бабариха Эл 17 минут назад
Не все хотят чтобы их дети росли без отца...
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13k
Отвратительный Мужик Час назад
Обстановка в стране очень печальная раз только такие методы действенны. А это значит , что РФ очень скоро начнётся делиться по этническим границам . Глядя на Кавказ или Тыву и другие регионы можно заметить , что это уже происходит.
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3k
Pogost Час назад
Ну да , это же не русского учителя физкультуры кошмарить....
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15k
Б.Касторский Час назад
Если бы Бастрыкин не был таким возрастным, можно было бы подумать, что он проводит пиар акцию для продвижения уже в политике. Но сейчас скорее недоумение, а без него его же аппарат работать не может? Не хочет? Не умеет? Он как руководитель имеет все возможности и рычаги влияния, чтобы заставить подчиненных работать. Не прав?
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78
RoSV Б.Касторский 46 минут назад
Отчасти. Один человек не может сделать много, а тем более все. Нужно чтобы на всех уровнях люди включились в процесс. А у нас, как я замечаю, в последнее время все плачут как все плохо кругом, но как только самим выпадает возможность урвать кусок, так ничего не мешает уже.
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21k
Kostick Час назад
рублей 20 делов, максимум.
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Schreibikus
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