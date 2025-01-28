"Спасите наших детей!": жители Волгоградской области обратились к А.Бастрыкину с просьбой защитить их от цыгана-педофила

Цыгане в РФ находятся в привилегированном положении - такое мнение многих россиян подтверждается фактами:

люди этой национальности не платят налоги, зато получают все возможные пособия от государства;

цыгане редко служат в армии;

полиция предпочитает не связываться с цыганами (иногда даже покровительствует им за определённую мзду), а за решётку они попадают только после резонансных историй, как например, убийство женщины таксиста в Коркино;

Последние утверждение подтверждается фактами из разных уголков страны. Недавно жители Михайловки (Волгоградская область) записали обращение к главе Следкома А.Бастрыкину. Люди устали от беспредела цыгана-педофила, который проявляет интерес к маленьким детям, но полиция области закрывает на это глаза, а жена мужчины заявляет, что он просто "любит маленьких детей".

Этот человек на протяжении многих лет интересовался детишками, и несколько женщин подтверждают эти факты. Последний инцидент случился 22 января, когда педофил затащил в Дом культуры несовершеннолетнюю девочку и стал её домогаться. Трагедию удалось чудом предотвратить - мать ребёнка заметила неладное и спугнула мерзавца, уже было запустившего руки в штанишки девочки. Женщина обращалась в полицию, но ей отказали в возбуждении уголовного дела. После этого пострадавшие собрались, чтобы записать видеообращение к главе Следкома.



