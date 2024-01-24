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В Белгородской области потерпел крушение самолёт ИЛ-76

В Белгородской области потерпел крушение самолёт ИЛ-76

Автор:
24 января 2024 12:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Белгородская область   Видео   Корочанский район   губернатор   ил-76   крушение   
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Катастрофа произошла в Корочанском районе.

СМИ сообщают о крушении военно-транспортного самолёта в Белгородской области. Официальных подтверждений от властей пока нет, однако в белгородских каналах уже появилось видео очевидцев, заснявших падение самолёта и последовавший после этого взрыв. В 11:48 губернатор Белгородской области сообщил об инциденте Корочанской районе, но не уточнил, что именно там произошло.


"Происшествие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже." — написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал "112" пишет, что на борту находилось 63 человека, по предварительной информации, все погибли.

Сообщается, что место крушения оцепили военные. Обломки самолёта разлетелись на несколько километров.

Министерство обороны России подтвердило информацию о крушение военного-транспортного самолёта в Белгородской области. По данным военного ведомства, на борту находились 65 военнопленных ВСУ, которых везли на обмен, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Причины катастрофы пока неизвестны, для их выяснения к месту трагедии вылетала комиссия ВКС России. Гражданские в инциденте не пострадали, по информации некоторых Telegram-каналов, пилот смог увести самолёт от находившейся неподалёку деревни Яблоново.

Глава военного комитета Госдумы Картаполов заявил, что Ил-76 был сбит тремя ракетами ЗРК Patriot или Iris-T.

Источник:

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Метки: Белгородская область   Видео   Корочанский район   губернатор   ил-76   крушение   
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65  комментариев
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4k
Руслан Час назад
Хохляцкие инфо помойки переобуваются на ходу. Сначала написали, что сбили ВСУ. Как выяснилось, что борт перевозил пленных ВСУшников на обмен, начали тереть свои сообщения, типа неизвестно кто сбил. Думаю, ужЕ скоро напишут, что это мы сами сбили. Хохлы знали маршрут и ударили сознательно по своим же. Собственно говоря, дополнительное подтверждение тому, с кем воюет наша армия. Циничные, беспринципные, кровожадные твари, которым не жалко ни своих, ни чужих. Проект Украина должен быть закрыт окончательно.
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50k
Крымчанка 40 секунд назад
Хохляцкие подлые резоны понятны. Им своих никогда жалко не было. А вот для нас потери ощутимы. На ровном месте. Ужасно жаль наших парней. Нельзя так подставляться. С этими скотами по-хорошему нельзя, это что танцевать на минном поле.... надо сообщить всем родственникам пленных, которые уже ждали своих, по поводу чего обмен и возвращение не состоится.
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4k
Руслан Полчаса назад
На вопрос: на хрена хохлы сбили? Прочитал версию в ТГ:
В 404 идет, помимо прочего, противостояние мелкобриташек и пиндосов. Американцам в данной ситуации выгоден вялотекущий конфликт, потому как они сейчас на растяжке стоЯт. Конфликт на Ближнем Востоке у евреев, конфликт с хуситами с постепенным втягиванием Ирана, конфликт на Украине. Все три конфликта они не тянут. Конгресс денег не дает. Соответственно, им нужна какая-то передышка, пауза. И напротив, интенсификация конфликта, как раз, выгодна бриташкам, потому как это ослабляет США. А против США у Бритов зуб большой. Ведь именно американцы лишили Британию статуса мирового гегемона. Так что бриташки хотят посчитаться. Ну и соответственно, после приездов англичан в 404, всегда происходит обострение. Приезжал Джонстон - хохлы забили на стамбульские договоренности, приехал ушастый погонщик слонов - удар по Донецку, удар по самолету с пленными. Ну и расчет ПВО, скорее всего, забугорный и им по хрену кого сбивать.
Такая вот версия
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326
Юрий Матвеев Полчаса назад
видно же что сбили его
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9k
Oleg 36 минут назад
хохлы уже начали в прыжке переобуваться - сначала написали, что это работа их пво, теперь рихтуют всё взад... хохлы...
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13k
Владимир 38 минут назад
Хохлы убили 60 пушечного мяса которое и так через неделю сдохнет где то на фронте. А мы пилотов и ил-76. Кто интересно такой гений отправил транспортник хохлов перевозить, когда в Белгородской области ДРГ шараебится как у себя дома? Автобусы закончились? Поезда? Да еще и маршрут сообщили 100%.
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42k
Example 6.2.6 38 минут назад
Ну, расчёт ВСУ понятен... этих 65 пленных теперь надо признать, надо им выплаты делать, после плена их уже на передовую не отправишь, а придётся вернуть семьям и платить пенсии. В общем толку не много, сплошные финансовые затраты. А вот сбить российский грузовой борт, так ещё и квалифицированными пилотами, это уже что-то, это минус самолёт, который может не пленных только возить, а ещё и грузы полезные и главное - пилоты.. Такие кадры за неделю не обучишь, это много лет обучения, пилотирования . сертификации итд.. даже с кукурузника не пересадишь пилота на такое судно, придётся долго переучитвать и не факт что он аттестацию пройдёт по подготовке или здоровью. Другими словами, математика войны такова, что для ВСУ это выгодный размен.. несколько ракет ПВО, против ИЛ-76 и потерь с их стороны как бы нет, потому что пленные для них уже не солдаты, а нагрузка на экономику.
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−5
−5
водолаз 40 минут назад
65 военнопленных ВСУ, которых везли на обмен, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих - 3 cопровождающих на 65 . кому втираете ?
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3k
Илья 49 минут назад
Скорее всего командир дивизиона ПВО НАТОвец и ему глубоко [мат] на хохлов , главное сбить самолёт РФ.
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1k
likiloki 50 минут назад
65 погибших пленных - это 65 не обменянных россиян, часть из которых могут загнуться в плену. У меня язык не повернется сказать, что мне не жаль военнопленных.
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24k
sanchesS80 50 минут назад
Выглядит странно, потому что не могу понять смысл - нафига?

Вообще на обмен попадают те ВСУшники, которые сами согласились на обмен, зная что их опять пошлют в бой (кто не хочет обмена, пишут отказ и остаются у нас). Плюс укры выменивают как правило самых ценных, обычных рядовых пленных у нас толпы сидят - до них дела нет. Т.е. для укров это были преданные и ценные кадры.
Кому что они хотели показать этим самым? Сбитие ради сбития и всё?
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31k
Григорий 54 минуты назад
Пилотов жаль, это не просто люди, это высококлассные специалисты, на такого надо лет 7-10, что-б нового из школьника вырастить. Видать не очень хотят украинцы своих назад, наших пилотов покруче своих людей ценят.
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