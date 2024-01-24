В Белгородской области потерпел крушение самолёт ИЛ-76

СМИ сообщают о крушении военно-транспортного самолёта в Белгородской области. Официальных подтверждений от властей пока нет, однако в белгородских каналах уже появилось видео очевидцев, заснявших падение самолёта и последовавший после этого взрыв. В 11:48 губернатор Белгородской области сообщил об инциденте Корочанской районе, но не уточнил, что именно там произошло.



