В Белгородской области потерпел крушение самолёт ИЛ-76

Катастрофа произошла в Корочанском районе.
СМИ сообщают о крушении военно-транспортного самолёта в Белгородской области. Официальных подтверждений от властей пока нет, однако в белгородских каналах уже появилось видео очевидцев, заснявших падение самолёта и последовавший после этого взрыв. В 11:48 губернатор Белгородской области сообщил об инциденте Корочанской районе, но не уточнил, что именно там произошло.
"Происшествие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже." — написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
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Telegram-канал "112" пишет, что на борту находилось 63 человека, по предварительной информации, все погибли.
Сообщается, что место крушения оцепили военные. Обломки самолёта разлетелись на несколько километров.
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Министерство обороны России подтвердило информацию о крушение военного-транспортного самолёта в Белгородской области. По данным военного ведомства, на борту находились 65 военнопленных ВСУ, которых везли на обмен, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.
Причины катастрофы пока неизвестны, для их выяснения к месту трагедии вылетала комиссия ВКС России. Гражданские в инциденте не пострадали, по информации некоторых Telegram-каналов, пилот смог увести самолёт от находившейся неподалёку деревни Яблоново.
Глава военного комитета Госдумы Картаполов заявил, что Ил-76 был сбит тремя ракетами ЗРК Patriot или Iris-T.
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В 404 идет, помимо прочего, противостояние мелкобриташек и пиндосов. Американцам в данной ситуации выгоден вялотекущий конфликт, потому как они сейчас на растяжке стоЯт. Конфликт на Ближнем Востоке у евреев, конфликт с хуситами с постепенным втягиванием Ирана, конфликт на Украине. Все три конфликта они не тянут. Конгресс денег не дает. Соответственно, им нужна какая-то передышка, пауза. И напротив, интенсификация конфликта, как раз, выгодна бриташкам, потому как это ослабляет США. А против США у Бритов зуб большой. Ведь именно американцы лишили Британию статуса мирового гегемона. Так что бриташки хотят посчитаться. Ну и соответственно, после приездов англичан в 404, всегда происходит обострение. Приезжал Джонстон - хохлы забили на стамбульские договоренности, приехал ушастый погонщик слонов - удар по Донецку, удар по самолету с пленными. Ну и расчет ПВО, скорее всего, забугорный и им по хрену кого сбивать.
Такая вот версия
"Ил-76 был сбит тремя ракетами ЗРК Patriot или Iris-T"
Вообще на обмен попадают те ВСУшники, которые сами согласились на обмен, зная что их опять пошлют в бой (кто не хочет обмена, пишут отказ и остаются у нас). Плюс укры выменивают как правило самых ценных, обычных рядовых пленных у нас толпы сидят - до них дела нет. Т.е. для укров это были преданные и ценные кадры.
Кому что они хотели показать этим самым? Сбитие ради сбития и всё?
Кстати свои удары по мирняку в Донецке, Белгороде и в других нас. пунктах они тоже объясняют тем что туда легче попасть ,больше жертв и медийности и они рассчитывают что это посеет смуту против власти в России..
Мы называем это государственным терроризмом а на западе , в частности во Франции, это называют переходом всу к обороне и ,,партизанской,, тактике мать-его ведения войны на нашей земле.
сало уронили