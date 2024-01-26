"Провели полтора дня на морозе": россияне, выжившие в авиакатастрофе в Афганистане, вернулись на родину

Самолёт с пилотами и медиками, сопровождавшими супругов Евсюковых, сел в Пулково.
Российские лётчики и врачи сегодня утром вернулись из Афганистана в Россию. Сумевших выжить в авиакатастрофе встречали заждавшиеся родственники (и вездесущие журналисты).
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Одного из пилотов в зал ожидания доставили на инвалидной коляске и его, как сообщают "Известия" сразу же госпитализировали, однако журналисты успели задать ему несколько вопросов.
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Второй пилот рассказал о проведённых в Афганистане днях.
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Он же ответил на вопрос о появившейся в СМИ информации о том, что якобы из самолёта украли крупную сумму денег (около одного миллиона долларов).
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А это комментарий медика Игоря Сывороткина. Именно он дошёл до деревни и попросил о помощи после крушения самолёта.
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Напомним, самолёт Falcon 10, выполнявший санитарный рейс с больной россиянкой на борту, вылетал из Таиланда в минувшую субботу. Самолёт дозаправился в Индии и взял курс на Россию. Лететь предстояло через Афганистан и Таджикистан, но до Душанбе борт не дотянул и рухнул в горах Афганистана.
Лётчикам удалось посадить джет так, что погибло только два человека из шестерых. Двум пилотам и сопровождавшим больную медикам удалось выжить. К счастью, попавшим в катастрофу людям оказали помощь афганцы, и сегодня выжившие вернулись, наконец, на родину.
Конечно, специальная комиссия расследует причины крушения Falcon 10 и даст оценку действиям лётчиков, однако многие считают, что посадить самолёт в афганских горах так, чтобы остались выжившие - это настоящий подвиг.
Эксперты высказывают предположения, по каким причинам погибли именно пассажиры небольшого самолёта, но даже они не сомневаются, что в сложившихся условиях экипаж Falcon 10 действовал максимально профессионально.
Игорь Сывороткин рассказывает, что смерть пациентки, которую вёз борт, была закономерна. Женщина находилась без сознания, подключенной к аппарату ИВЛ. Её мужа обнаружили поутру. Он выпал из самолёта и погиб.
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"Выжившему пилоту потерпевшего крушение в горах Афганистана частного самолёта Аркадию Грачёву и его супруге Екатерине грозит до 10 лет лишения свободы. Их могут осудить за плохое состояние бизнес-джета и ошибки в пилотировании.
По информации, разбившийся самолёт Falcon 10 состоял на балансе "Атлетик групп", которая принадлежит супруге пилота. У компании отсутствует лицензия на оказание услуг по пассажирским перевозкам. Пара легализовала полёты через ООО "Джет аэро", владельцами которого являются Аркадий и его второй пилот Дмитрий Беляков. Изучив эту информацию, правоохранительные органы приступили к расследованию дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Примечательно, что самолёт находился в эксплуатации в течение 45 лет. Он был собран французской компанией Dassault в 1978 году. Транспорт прошёл через руки десятков собственников, прежде чем оказался во владении Аркадия и Екатерины Грачёвых.