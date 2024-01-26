"Провели полтора дня на морозе": россияне, выжившие в авиакатастрофе в Афганистане, вернулись на родину

Лётчикам удалось посадить джет так, что погибло только два человека из шестерых. Двум пилотам и сопровождавшим больную медикам удалось выжить. К счастью, попавшим в катастрофу людям оказали помощь афганцы, и сегодня выжившие вернулись, наконец, на родину.

Конечно, специальная комиссия расследует причины крушения Falcon 10 и даст оценку действиям лётчиков, однако многие считают, что посадить самолёт в афганских горах так, чтобы остались выжившие - это настоящий подвиг.





Эксперты высказывают предположения, по каким причинам погибли именно пассажиры небольшого самолёта, но даже они не сомневаются, что в сложившихся условиях экипаж Falcon 10 действовал максимально профессионально.

Игорь Сывороткин рассказывает, что смерть пациентки, которую вёз борт, была закономерна. Женщина находилась без сознания, подключенной к аппарату ИВЛ. Её мужа обнаружили поутру. Он выпал из самолёта и погиб.