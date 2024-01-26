FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11154 поста • 1461 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
"Провели полтора дня на морозе": россияне, выжившие в авиакатастрофе в Афганистане, вернулись на родину

"Провели полтора дня на морозе": россияне, выжившие в авиакатастрофе в Афганистане, вернулись на родину

Автор:
26 января 2024 08:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Falcon 10   Афганистан   Видео   авиакатастрофа   аэропорт   возвращение на родину   крушение самолета   летчики   пилоты   
906
2
4

Самолёт с пилотами и медиками, сопровождавшими супругов Евсюковых, сел в Пулково.

Российские лётчики и врачи сегодня утром вернулись из Афганистана в Россию. Сумевших выжить в авиакатастрофе встречали заждавшиеся родственники (и вездесущие журналисты).


Одного из пилотов в зал ожидания доставили на инвалидной коляске и его, как сообщают "Известия" сразу же госпитализировали, однако журналисты успели задать ему несколько вопросов.



Второй пилот рассказал о проведённых в Афганистане днях.


Он же ответил на вопрос о появившейся в СМИ информации о том, что якобы из самолёта украли крупную сумму денег (около одного миллиона долларов).



А это комментарий медика Игоря Сывороткина. Именно он дошёл до деревни и попросил о помощи после крушения самолёта.



Напомним, самолёт Falcon 10, выполнявший санитарный рейс с больной россиянкой на борту, вылетал из Таиланда в минувшую субботу. Самолёт дозаправился в Индии и взял курс на Россию. Лететь предстояло через Афганистан и Таджикистан, но до Душанбе борт не дотянул и рухнул в горах Афганистана.


Лётчикам удалось посадить джет так, что погибло только два человека из шестерых. Двум пилотам и сопровождавшим больную медикам удалось выжить. К счастью, попавшим в катастрофу людям оказали помощь афганцы, и сегодня выжившие вернулись, наконец, на родину.


Конечно, специальная комиссия расследует причины крушения Falcon 10 и даст оценку действиям лётчиков, однако многие считают, что посадить самолёт в афганских горах так, чтобы остались выжившие - это настоящий подвиг.


Эксперты высказывают предположения, по каким причинам погибли именно пассажиры небольшого самолёта, но даже они не сомневаются, что в сложившихся условиях экипаж Falcon 10 действовал максимально профессионально.


Игорь Сывороткин рассказывает, что смерть пациентки, которую вёз борт, была закономерна. Женщина находилась без сознания, подключенной к аппарату ИВЛ. Её мужа обнаружили поутру. Он выпал из самолёта и погиб.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Falcon 10   Афганистан   Видео   авиакатастрофа   аэропорт   возвращение на родину   крушение самолета   летчики   пилоты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Sanar 53 минуты назад
А что не написал что лётчиков ждали не только близкие?
"Выжившему пилоту потерпевшего крушение в горах Афганистана частного самолёта Аркадию Грачёву и его супруге Екатерине грозит до 10 лет лишения свободы. Их могут осудить за плохое состояние бизнес-джета и ошибки в пилотировании.
По информации, разбившийся самолёт Falcon 10 состоял на балансе "Атлетик групп", которая принадлежит супруге пилота. У компании отсутствует лицензия на оказание услуг по пассажирским перевозкам. Пара легализовала полёты через ООО "Джет аэро", владельцами которого являются Аркадий и его второй пилот Дмитрий Беляков. Изучив эту информацию, правоохранительные органы приступили к расследованию дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Примечательно, что самолёт находился в эксплуатации в течение 45 лет. Он был собран французской компанией Dassault в 1978 году. Транспорт прошёл через руки десятков собственников, прежде чем оказался во владении Аркадия и Екатерины Грачёвых.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

214310



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В ответ на западный флешмоб с унитазами россияне запустили тренд "Докажи, что ты в России!"
В ответ на западный флешмоб с унитазами россияне запустили тренд "Докажи, что ты в...
На дорогах стали появляться светофоры нового типа
На дорогах стали появляться светофоры нового типа
Набирающие популярность в сообществах
Советский электротрактор
Советский электротрактор
Не берите трубку, пожалуйста: как перестать беспокоиться из-за мошенников и телефонного спама — инструкция
Не берите трубку, пожалуйста: как перестать беспокоиться из-за мошенников и...
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это всего лишь сон

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересное#люди#аварии#Автовсячина#собака#полиция#улыбнуло#Ynews
#автомобили#животные#в мире#Прикол#ДТП#подборка#кино#забавно#природа#фильм
#автомир#интересно#Юмор#факты#авто аварии#история#кот#позитив#США#Великобритания
Оплачивайте, но не переплачивайте Оплачивайте, но не переплачивайте Пассажирский самолет, летевший в Москву, потерпел крушение в Афганистане Пассажирский самолет, летевший в Москву, потерпел крушение в Афганистане Несколько афганцев упали с взлетевшего американского самолета в Кабуле Несколько афганцев упали с взлетевшего американского самолета в Кабуле В Австралии женщина остановила готовившийся к взлёту самолет В Австралии женщина остановила готовившийся к взлёту самолет "Это предатель!": в Дагестане уволили чиновника, участвовавшего в беспорядках в аэропорту "Это предатель!": в Дагестане уволили чиновника, участвовавшего в беспорядках в аэропорту «Зачем в турбине самолёта искать еврея?»: глава Дагестана рассказал о «проходимцах», из-за которых над ними теперь смеётся весь мир «Зачем в турбине самолёта искать еврея?»: глава Дагестана рассказал о «проходимцах», из-за...

На что жалуетесь?

Вернуться