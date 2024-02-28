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В Белгороде мужчина возмутился аниматором в костюме Супермена в местном ТЦ

В Белгороде мужчина возмутился аниматором в костюме Супермена в местном ТЦ

Автор:
28 февраля 2024 14:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Белгород   Видео   аниматор   супергерой   супермен   торговый центр   тц   
1385
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Директор центра заявила, что не видит в таком образе ничего плохого.

Житель Белгорода пришёл в ТЦ и обратил внимание на аниматоров, развлекающих детишек. Один из них был в костюме Супермена.

Образ этого героя придумали Джерри Сигел и Джо Шустер ещё в 1930-е годы. И с тех пор он кочует по страницам комиксов, мультикам, фильмам и видеоиграм. У нас он не так популярен, как в США, но узнаваем.

Так вот, мужчина подошёл и поинтересовался: не смущает ли аниматоров «натовский супергерой»? И попросил донести до своего руководства мысль о том, что надо тщательней выбирать костюмы.

На видео уже среагировала директор ТЦ. Она сказала, что ничего плохого в использовании образов западных персонажей комиксов не видит. Но пообещала сделать март «месяцем русских сказок».

Источник:

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Метки: Белгород   Видео   аниматор   супергерой   супермен   торговый центр   тц   
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22  комментария
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60k
dima423 2 часа назад
Супермен вроде против СВО не выступал... чего его сразу в инагенты то записали?))
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90
Аврашалом Маркович Минуту назад
У него желто-синие цвета...У НЕГО ЖЕЛТО-СИНИЕ ЦВЕТА!!!!!!!!!!! ПОМИЛУЙ ЯХВЕ!!!ОН ПОДДЕРЖИВАЕТ ВСУ!!! АРЕСТОВАТЬ ДВА РАЗА!!!РАСТРЕЛЯТЬ ТРИ РАЗА!!!
То ли еще будет! Сейчас таким активистам активно потакают со стороны властей, завтра они почувствуют свою очлененность, а послезавтра залезут в вашу с женой постель, и будут рассказывать что негоже так, по-натовски, секс-развратом заниматься, надо строго лицом к лицу, в темноте и через дырку в простыне.
И с молитвой.
Захотел с женой анал, а завтра Родину продал.
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1k
Олег Квирулянт 9 минут назад
Тощенький какой-то Супермееен.. не аутонтичный.
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4k
cnob7 Полчаса назад
не надо уподобляться хохлам. с такой тенденцией можно начать запрещать всё американское, европейское и т.д.
З.Ы. а у автора этой съемки телефон какой марки? может "Огрызок"?
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332
Александр Портениер Полчаса назад
По моему в россии стали часто ,.перегибать палку,. Или это весна со своими обострениями приближается.
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42k
Notan Blaine Полчаса назад
Если открыть украинские новости после майдан, то там каждый день запрещали что-то связанное с Россией или СССР. Запретили Деда Мороза, Чебурашку, сказки Пушкина и т.д. При этом начиналось именно так же, некий нервный персонаж приставал к людям и обвинял из в работе на Кремль и Путина.
А теперь просто меняем Россия на НАТО, а Супермена на Чебурашку и получаем типичный хохлизм головного мозга.
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9k
Maximvs Полчаса назад
Действия мужика не одобряю. А по поводу западных супергероев уже давно сказано:
Ссылка www.youtube.com
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1k
Аркадий 40 минут назад
Супермен появился в 1938 а НАТО в 1949
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806
H- MER 47 минут назад
Ксенофобией уже попахивает
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22k
иванов дмитрий 52 минуты назад
Джинсы ещё можно носить или это уже не патриотично?
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13k
Владимир Час назад
Хорошо что в супер женщину не нарядился.
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185
genymam Час назад
Это не "Капитан Америка", чего так разорался то?
Супермэн крут уже тем, что одевает трусы поверх штанов, не говоря про остальное.
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2k
Сергей Час назад
доэбался, своих супергероев нет, вот и результат же. Может он саам бы детям рассказал о настоящих супергероях родины, не? Я думал он предъявит что-то типа - а че не накаен как бодибилдер
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7k
Neo Час назад
Насколько нужно быть МYд@ком, чтобы д036@ться до детского праздника? Это герой комикса! Комикса, 6JIRдь, а не NATO! Заставь дурака богу молиться - он себе лоб расшибёт!
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1k
Друг Час назад
это называется - а давайте устроим ДО@БУШКИ !!!
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17k
Kostick Час назад
судя по ракурсу съемки, ему только повод был нужен, подобраться ближе к сиськам. извращуга!
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27k
Sheir 2 часа назад
Предлагаю законодательно закрепить данное и следующие термины:
Супермен-Натовский Супергерой
Белоснежка-Пиндосская подстилка
Гномы-Подхрюкивающие сателлиты
Человек-паук - англосакский паразит
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116
Dima 2 часа назад
возмущенный не мужчина, возмущенный петух!
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3k
RaiJu 2 часа назад
какая-то охота на ведьм началась
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Это уже лиж бы доепатся .
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August

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