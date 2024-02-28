В Белгороде мужчина возмутился аниматором в костюме Супермена в местном ТЦ

Житель Белгорода пришёл в ТЦ и обратил внимание на аниматоров, развлекающих детишек. Один из них был в костюме Супермена.

Образ этого героя придумали Джерри Сигел и Джо Шустер ещё в 1930-е годы. И с тех пор он кочует по страницам комиксов, мультикам, фильмам и видеоиграм. У нас он не так популярен, как в США, но узнаваем.