В Белгороде мужчина возмутился аниматором в костюме Супермена в местном ТЦ

Директор центра заявила, что не видит в таком образе ничего плохого.
Житель Белгорода пришёл в ТЦ и обратил внимание на аниматоров, развлекающих детишек. Один из них был в костюме Супермена.
Образ этого героя придумали Джерри Сигел и Джо Шустер ещё в 1930-е годы. И с тех пор он кочует по страницам комиксов, мультикам, фильмам и видеоиграм. У нас он не так популярен, как в США, но узнаваем.
Так вот, мужчина подошёл и поинтересовался: не смущает ли аниматоров «натовский супергерой»? И попросил донести до своего руководства мысль о том, что надо тщательней выбирать костюмы.
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На видео уже среагировала директор ТЦ. Она сказала, что ничего плохого в использовании образов западных персонажей комиксов не видит. Но пообещала сделать март «месяцем русских сказок».
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То ли еще будет! Сейчас таким активистам активно потакают со стороны властей, завтра они почувствуют свою очлененность, а послезавтра залезут в вашу с женой постель, и будут рассказывать что негоже так, по-натовски, секс-развратом заниматься, надо строго лицом к лицу, в темноте и через дырку в простыне.
И с молитвой.
Захотел с женой анал, а завтра Родину продал.
З.Ы. а у автора этой съемки телефон какой марки? может "Огрызок"?
А теперь просто меняем Россия на НАТО, а Супермена на Чебурашку и получаем типичный хохлизм головного мозга.
Супермэн крут уже тем, что одевает трусы поверх штанов, не говоря про остальное.
Супермен-Натовский Супергерой
Белоснежка-Пиндосская подстилка
Гномы-Подхрюкивающие сателлиты
Человек-паук - англосакский паразит