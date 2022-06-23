Тем временем в Австралии: владелец паба преподал крокодилу болезненный урок

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Владелец паба в Австралии не любит долго церемониться с наглыми и агрессивными крокодилами, которые приближаются к его владениям.
Кай Хансен, владелец паба «Goat Island lodge» (Австралия), нередко видит крокодилов. Порой рептилии наглеют настолько, что нуждаются в хорошем жизненном уроке.
Именно такой урок бесстрашный мужчина преподал очередному гостю, который не только подобрался к пабу слишком близко, но и демонстрировал агрессивное поведение.
Именно такой урок бесстрашный мужчина преподал очередному гостю, который не только подобрался к пабу слишком близко, но и демонстрировал агрессивное поведение.
Кай особо не мудрствовал, а просто схватил сковородку и ударил непрошеного визитёра по голове. Хватило всего двух ударов для того, чтобы чешуйчатый посетитель понял, что ему не рады, и удалился.
Источник:
АНТИФИШКИ
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