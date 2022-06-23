Тем временем в Австралии: владелец паба преподал крокодилу болезненный урок

Кай особо не мудрствовал, а просто схватил сковородку и ударил непрошеного визитёра по голове. Хватило всего двух ударов для того, чтобы чешуйчатый посетитель понял, что ему не рады, и удалился.

2022-06-23T08:12:52+03:00