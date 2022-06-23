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Тем временем в Австралии: владелец паба преподал крокодилу болезненный урок

Тем временем в Австралии: владелец паба преподал крокодилу болезненный урок

Автор:
23 июня 2022 08:12
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   видео   животные   крокодил   прикол   сковорода   удар   
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Владелец паба в Австралии не любит долго церемониться с наглыми и агрессивными крокодилами, которые приближаются к его владениям.

Источник:

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Метки: Австралия   видео   животные   крокодил   прикол   сковорода   удар   
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