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В Австралии овцу спасли от собственной шерсти

В Австралии овцу спасли от собственной шерсти (7 фото)

Автор:
17 сентября 2020 08:47
Сообщество : Животные
Метки: австралия   в мире   видео   животные   овца   спасение   шерсть   
292
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Зоозащитники австралийской организации RSPCA обнаружили огромный спутанный комок меха. Чтобы освободить из него овцу, им пришлось состричь двадцать килограммов шерсти.

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Метки: австралия   в мире   видео   животные   овца   спасение   шерсть   
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24k
Aleksandr 2 минуты назад
В Австралии овцу спасли от собственной шерсти
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1k
lekha-fil Час назад
Бред.
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