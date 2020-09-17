В Австралии овцу спасли от собственной шерсти

Зоозащитники австралийской организации RSPCA обнаружили огромный спутанный комок меха. Чтобы освободить из него овцу, им пришлось состричь двадцать килограммов шерсти.
Австралийские зоозащитники спасли огромный ком шерсти, который оказался овцой
Бездомная овца разгуливала на участке в Редкасл в центре Виктории. Она была одна, поблизости не оказалось ни хозяина, ни стада. Овца была похожа на огромный спутанный ком шерсти. По мнению жителей, её не стригли 4 года.
Если бы не голова, торчащая из этого комка, овцу в нём узнать было бы невозможно
great news everyone - the RSPCA has found and shorn another Very Woolly Sheep roaming the bush near Bendigo— Josh Butler (@JoshButler) September 9, 2020
they took 20kg of fleece off and named her Ewenice pic.twitter.com/isGEnwgkrJ
Глава инспекции RSPCA Терри Несс отмечает, что носить на себе такое количество шерсти было губительно для здоровья и качества жизни овцы. Всё дело в том, что у пород овец, которых разводят специально для производства шерсти, она растёт постоянно, овцы не могут линять. Шерсть просто необходимо стричь не реже раза в год, обычно это делают весной. И если этого не делать,то избыток шерсти мешает овце регулировать температуру тела, что может привести к перегреву и даже смерти.
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