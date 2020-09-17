В Австралии овцу спасли от собственной шерсти

Глава инспекции RSPCA Терри Несс отмечает, что носить на себе такое количество шерсти было губительно для здоровья и качества жизни овцы. Всё дело в том, что у пород овец, которых разводят специально для производства шерсти, она растёт постоянно, овцы не могут линять. Шерсть просто необходимо стричь не реже раза в год, обычно это делают весной. И если этого не делать,то избыток шерсти мешает овце регулировать температуру тела, что может привести к перегреву и даже смерти.