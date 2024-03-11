Журналистка подверглась нападению птицы во время съемки новостного сюжета

Репортажи в прямом эфире далеко не всегда проходят так, как запланировано. Уж больно много может возникнуть «переменных», которые пустят всё наперекосяк.

В этом убедилась Урсула Хегер, работающая на австралийском телеканале «Channel 10». Пока репортёр делала свою обычную работу, рассказывая зрителям новости, на неё обратила внимание очень недобрая птица. Да не просто обратила внимание, но ещё и напала. В общей сложности пернатая хулиганка атаковала женщину около десяти раз.