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Журналистка&nbsp;подверглась нападению птицы во время съемки новостного сюжета

Журналистка подверглась нападению птицы во время съемки новостного сюжета

Автор:
11 марта 2024 10:57
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Видео   Журналистка   животные   нападение   птица   репортаж   
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Репортёр австралийского телеканала рассказывала зрителям новости, как вдруг её начала атаковать птица. Женщина пыталась игнорировать пернатого и продолжать репортаж, однако сделать это оказалось не так уж и просто.

Репортажи в прямом эфире далеко не всегда проходят так, как запланировано. Уж больно много может возникнуть «переменных», которые пустят всё наперекосяк.

В этом убедилась Урсула Хегер, работающая на австралийском телеканале «Channel 10». Пока репортёр делала свою обычную работу, рассказывая зрителям новости, на неё обратила внимание очень недобрая птица. Да не просто обратила внимание, но ещё и напала. В общей сложности пернатая хулиганка атаковала женщину около десяти раз.


Но Урсула доказала, что она — профессионал своего дела, хотя ей тяжело было и работать, и уворачиваться, и стараться не улыбаться. А оператор и вовсе заявил, что это самая смешная ситуация, которую ему доводилось снимать на видео.

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Метки: Австралия   Видео   Журналистка   животные   нападение   птица   репортаж   
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