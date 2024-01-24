20 любопытных и странных фактов о Кубе

Из различных стран, расположенных в Америке, ни у одной нет такой противоречивой истории, как у Кубы. Хотя во многих фильмах подробно рассказывается о том, на что похожа здесь жизнь , правда в том, что у нас мало информации об этой уникальной стране. В этом посте вы узнаете любопытные детали.