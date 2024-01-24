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20 любопытных и странных фактов о Кубе

20 любопытных и странных фактов о Кубе

Автор:
24 января 2024 22:10
Сообщество : Факты
Метки: Любопытные   детали   информация   куба   страна   факты   
1736
16

Из различных стран, расположенных в Америке, ни у одной нет такой противоречивой истории, как у Кубы. Хотя во многих фильмах подробно рассказывается о том, на что похожа здесь жизнь , правда в том, что у нас мало информации об этой уникальной стране. В этом посте вы узнаете любопытные детали.

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Метки: Любопытные   детали   информация   куба   страна   факты   
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5  комментариев
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17k
Majul 2 часа назад
Кстати, как бывавший на Кубе пару раз. Старые машины миф. Вернее верно наполовину: куча корпусов от старых машин, да. Но почти все с более-менее современной начинкой.
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1k
Бывалый 18 минут назад
Если бы нам не пришлось кормить Кубу, всякие Мозамбики, Анголы и Эфиопии, мы бы и сейчас жили бы в мире и спокойствии дружной семьей с Кавказом, Прибалтикой, Украиной, Ташкентами и Ашхабадами....
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7k
Андрей Крылов 38 минут назад
Вроде бы и правда, почти везде, но тянет тухлятиной от этой статейки.
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56k
turyst 48 минут назад
Автор, ну ты хоть читай, что там тебе Гугл напереводил!
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