20 любопытных и странных фактов о Кубе

Из различных стран, расположенных в Америке, ни у одной нет такой противоречивой истории, как у Кубы. Хотя во многих фильмах подробно рассказывается о том, на что похожа здесь жизнь , правда в том, что у нас мало информации об этой уникальной стране. В этом посте вы узнаете любопытные детали.
1. Парк Джона Леннона
2. Снег выпал только один раз
3. На Кубе самая высокая продолжительность жизни в Америке
4. Образование на Кубе находится на очень высоком уровне
5. У кубинцев невысокая зарплата
6. Рождество раньше не праздновали
7. Куба полна классических и старинных автомобилей
8. Небольшой процент населения имеет доступ к Интернету
9. Продажа компьютеров была незаконной
10. Ежегодно Кубу покидают тысячи людей
11. Здесь хорошее здравоохранение
12. Употребление алкоголя в общественных местах разрешено
13. Здесь богатая экосистема
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