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11 неожиданных фактов обо всём на свете

11 неожиданных фактов обо всём на свете

Автор:
23 апреля 2024 21:20
Сообщество : Факты
Метки: Неожиданные   Удивить   Шокировать   информация   обо всём на свете   факты   
2258
12

Как можно кого-то удивить в двадцать первом веке? На самом деле, даже самые простая информация может шокировать и поразить по-настоящему. В этом посте вы узнаете занимательные факты обо всём на свете.

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Метки: Неожиданные   Удивить   Шокировать   информация   обо всём на свете   факты   
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8  комментариев
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Павел Верещагин Час назад
А для чего вообще доисторических животных,динозавров возрождать то?Что за необходимость,кроме узко научного интереса?
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3k
Rom 2 часа назад
Не факты, а просто муть, первое, что на глаза попалось, да?
Пицца - ну на то она и с колбасой..не хочешь жирное - не жри. Зачем коробки сравнивать?
И Губка Боб тоже не краб.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1841 пост (1785 в горячем)

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