11 неожиданных фактов обо всём на свете

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Как можно кого-то удивить в двадцать первом веке? На самом деле, даже самые простая информация может шокировать и поразить по-настоящему. В этом посте вы узнаете занимательные факты обо всём на свете.
1. Для людей с низкой самооценкой
Если 99 процентов людей на Земле считает вас непривлекательным, всё равно останется не менее 75 миллионов, которым вы понравитесь.
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2. Каждый воспринимает вкус и запах по-своему
Восприятие вкусов и запахов отличается как у разных людей, так и у разных народов. Например, существует вещество, которое жители разных регионов планеты воспринимают совершенно по-разному, — фенилтиокарбамид (ФТК). У разных народов доля людей, воспринимающих вкус ФТК как горький, составляет от 5% до 85%. Различия в способности ощущать вкус и запах связывают изначально со способностью различать съедобную и опасную еду.
4. Муж актрисы Энн Хэтэуэй очень похож на Уильяма Шекспира, а жену Уильяма Шекспира звали Энн Хатауэй
5. " Красти Краб " из мультфильма про Губку Боба - это ловушка для крабов, может быть, поэтому он единственный краб во всем мультфильме
6. Мозг кошки похож на человеческий. За эмоции у нас отвечают одни и те же участки
Мозг кошки работает настолько эффективно, что они способны запоминать около 50 лиц и голосов. Также кошки могут воспроизводить около 100 различных звуков.
7. Некоторые виды муравьев образуют симбиотические отношения с другими насекомыми, такими как тли, и защищают их от хищников в обмен на выделение сладкого нектара
8. Возрождение динозавров
Воссоздание вымерших животных, включая доисторических динозавров, станет возможным в 2050 году. Об этом говорится в масштабном исследовании Института Адама Смита, опубликованном за подписью президента этого учреждения, доктора Мэдсена Пири. В докладе содержится глобальный прогноз на ближайшие 34 года по развитию различных отраслей и сфер жизни.
9. Когда вырос и стал интровертом
1. Не выходить из комнаты. 2. Не выходить из дома. 3. Пропустить вечеринку по случая дня рождения. Наказания из детства стали осознанным выбором.
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Пицца - ну на то она и с колбасой..не хочешь жирное - не жри. Зачем коробки сравнивать?
И Губка Боб тоже не краб.
Так кто единственный краб, если исходить из этого текста?
Не так давно дочка смотрела много этот мультик, так что я спец теперь ))