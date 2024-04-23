11 неожиданных фактов обо всём на свете

Восприятие вкусов и запахов отличается как у разных людей, так и у разных народов. Например, существует вещество, которое жители разных регионов планеты воспринимают совершенно по-разному, — фенилтиокарбамид (ФТК). У разных народов доля людей, воспринимающих вкус ФТК как горький, составляет от 5% до 85%. Различия в способности ощущать вкус и запах связывают изначально со способностью различать съедобную и опасную еду.