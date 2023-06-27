8 любопытных фактов обо всём на свете

Когда мы сталкиваемся с чем-то неожиданным, наш мозг тут же аккумулирует всё внимание на источник, который нас поразил. И для того, чтобы охватить как можно больше информации, у нас автоматически широко открываются глаза. Почти тоже происходит и со ртом, ведь этот рефлекс появился ещё у наших далёких предков, приоткрыв рот, мы тем самым максимально улучшаем обоняние, активизируя дополнительный вомероназальный орган.