8 любопытных фактов обо всём на свете

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Чтобы наш мозг постоянно развивался, необходимо каждый день узнавать новую информацию. В этом посте вы прочитаете факты, которые, возможно, вы узнаете впервые.
1. "Типун тебе на язык"
Это выражение относится к орнитологии. "Типун" - это специфический нарост, образующийся на языке некоторых птиц. Данное явление относится к анатомии птиц, а человеку желают "типун", когда по мнению собеседника он говорит что-то не очень хорошее.
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2. Чёрный ящик или бортовой самописец
Название "чёрный ящик" по сути не соответствует действительности, потому что для заметности, корпус устройства красят в ярко-оранжевый цвет. А своё название аппарат получил из-за использовавшейся ранее фотоплёнки, которой требовалась полная темнота , поэтому внутренняя часть была выкрашена в чёрный цвет.
3. Удивление
Когда мы сталкиваемся с чем-то неожиданным, наш мозг тут же аккумулирует всё внимание на источник, который нас поразил. И для того, чтобы охватить как можно больше информации, у нас автоматически широко открываются глаза. Почти тоже происходит и со ртом, ведь этот рефлекс появился ещё у наших далёких предков, приоткрыв рот, мы тем самым максимально улучшаем обоняние, активизируя дополнительный вомероназальный орган.
4. "Последнее китайское предупреждение"
Событие, которое назвали "Последнее китайское предупреждение" было связано с обострением отношений США и Китая в пятидесятых годах, прошлого века, по тайваньскому вопросу. Американцы посылали самолеты-разведчики, которые нарушали воздушные границы Китая. И за каждый инцидент США получали протест-предупреждение, по дипломатическим каналам. В результате, количество нарушений подошло к 1000, но каких-либо действий в отношении США предпринято не было.
5. Насекомые
Самыми многочисленными видами на планете являются насекомые. По мнению учёных, на Земле обитает около десяти миллионов видов насекомых, что составляет более чем 90% всех видов живых существ. Среди насекомых самой большой частью являются жуки, их насчитывается 350 тысяч видов.
6. Аносмия
Это нарушение обоняния, которое может возникнуть из-за ряда причин - таких, как травма головы, различные инфекции, аллергии и другие заболевания. Исследования учёных показали, что около 5% населения страдает от аносмии, а с возрастом эта проблема может усугубляться.
7. Почему нельзя выкидывать батарейки в обычный мусор
Для утилизации батареек существуют определенные правила, но далеко не всё их выполняют. Каждая батарейка, вне зависимости от размера (пальчиковая или мизинчиковая) может привести к загрязнению около 20 квадратных метров земли или 400 литров воды тяжелыми металлами, такими как цинк, марганец, кадмий, никель, ртуть и другие. То есть по объему - это 25-метровый бассейн воды. Кроме того батарейки имеют время разложения около ста лет.
8. Как сон зависит от дождя
Наверняка, многие замечали, что перед дождём глаза закрываются сами собой, и так и тянет прилечь. Этот феномен давно изучали учёные и пришли к выводу, что дело в том, что перед дождем значительно падает атмосферное давление. Именно этот факт влияет на нашу кровеносную систему, заставляя ее снижать артериальное давление и уменьшать частоту сердечных сокращений. В результате этого мы сразу чувствуем сонливость.
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Метки: Любопытные Обо всём информация мозг на свете факты
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