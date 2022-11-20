17 любопытных фактов, которые расширят ваш кругозор

Грибы больше животные, чем растения. На то есть несколько причин. Если объяснить в 2 словах, то это связано с эволюцией и строением грибов. Они переваривают пищу как животные, а размножаются как растения. Первые прародители грибов - споры сапролегниевых имеют возраст 185 миллионов лет. На сегодняшний день существует 1,5 миллионов видов, из них изучено всего лишь около 10%. Грибы умеют передавать информацию на расстояние и живут миллионы лет.

Ученые считают, что атмосферу земли создали именно грибы, к тому же они являются предками всех растений и животных на нашей планете.