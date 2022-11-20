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17 любопытных фактов, которые расширят ваш кругозор

17 любопытных фактов, которые расширят ваш кругозор

Автор:
20 ноября 2022 21:15
Сообщество : Факты
Метки: Любопытные   информация   кругозор   мозг   порция   развитие   факты   
3187
17
Есть мнение, что если каждый день узнаешь что-то новое, то мозг получает необходимое развитие. Ведь мы от природы любопытны, это заложено в нас эволюцией. В этом посте вы получите дневную порцию развивающей информации.
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Источник:

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Метки: Любопытные   информация   кругозор   мозг   порция   развитие   факты   
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23  комментария
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16k
Александр Час назад
Ацтеки приносили жертвы спустя 300 после основания университета, а в Англии спустя 600 лет велась активная охота на ведьм. Даже научные труды писались как с помощью утопления определить ведьму.
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16k
владимир сидорский 6 минут назад
в Австралии есть верблюды?
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26k
Юрьевич 18 минут назад
Что-то автор запутался, так кто старше - акулы, деревья или грибы?

И кто кого прародитель - грибы акул или наоборот?
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8k
Mauritanien 21 минуту назад
Нет города Бомбей. И факт - ложь полнейшая.
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1k
Сергей Борисов Полчаса назад
Про грибы не понял. Животные переваривают пищу в желудке. Грибы тоже?
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12k
Кыся 40 минут назад
Радикально в Индонезии лечат...
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20k
Сталкер 43 минуты назад
"Ученые считают, что атмосферу земли создали именно грибы, к тому же они являются предками всех растений и животных на нашей планете".

Рептилоиды, рептилоиды...
Грибы!!!
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37k
turyst 47 минут назад
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37k
turyst 47 минут назад
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20k
Сталкер 51 минуту назад
От осинки не родятся апельсинки...



"Самая молодая бабушка в мире - румынка Рифка Станеску. Ей всего 23 года".
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8k
au3 Час назад
"Есть мнение, что если каждый день узнаешь что-то новое, то мозг получает необходимое развитие."

А нет мнения, что если каждый день жрать ложечку дерьма - то станешь гурманом?
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43k
Карандаш Час назад
Да-а-а-а!!! Если лежать на рельсах и вовремя не встать, то точно можно излечиться от всех болезней.
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529
Rom Час назад
Очень нужные факты. Прям чувствую, как распирает от ума теперь.
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23k
Влад Час назад
А ещё есть мнение что память не бесконечна и по мере поступления новой информации старая теряется.
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20k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
С 1995 года Бомбей называется Мумбаи.
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