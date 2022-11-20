17 любопытных фактов, которые расширят ваш кругозор

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Есть мнение, что если каждый день узнаешь что-то новое, то мозг получает необходимое развитие. Ведь мы от природы любопытны, это заложено в нас эволюцией. В этом посте вы получите дневную порцию развивающей информации.
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В Калифорнии есть место, где камни движутся сами по себе
Место, в котором обнаружен феномен движущихся камней, названо Долиной Смерти, Калифорния. Здесь очень суровые погодные условия: зимой постоянно дуют пронизывающие ветра и льет дождь, а летом стоит страшная жара, не спадающая даже по ночам. Именно здесь, в 1913-м году зафиксировали самую высокую температуру на нашей планете: +57° C.
Сам же феномен учёные объяснили тем, что когда после сезонных затоплений температура воздуха опускается ниже нуля, на дне озера образуется корка льда, и камни начинают по ней скользить.
Сам же феномен учёные объяснили тем, что когда после сезонных затоплений температура воздуха опускается ниже нуля, на дне озера образуется корка льда, и камни начинают по ней скользить.
Тигры очень злопамятны! Они могут годами ждать, чтобы отомстить обидчику, когда у них есть такая возможность
В 1814 году несколько районов Лондона подверглись наводнению ... тоннами пива
Лондонский пивоваренный завод "Подкова" процветал. Однажды на одном из резервуаров лопнул защитный обруч. Весила эта махина целых 700 килограммов. В гигантской бочке находилось 560 тысяч литров портера. Происшествию не придали особого значения, ведь подобные поломки случались и раньше. Но тут случилось нечто непредсказуемое: прогремел взрыв и тонны жидкости вылились на улицы.Четырёхметровое пивное цунами пронеслось по городу, превратив его в руины и унеся жизни восьми человек, и множество пострадавших.
Крайслер построил самолеты, которые атаковали Японию. А Mitsubishi построила зенитную артиллерию, чтобы сбивать их, в настоящее время оба производят автомобили
Люди склонны больше доверять бородатому мужчине, чем бритому
Если обратиться к психологическим исследованиям, то в первую очередь известны работы Роберта Пеллегрини 1973 г, который утверждает, что мужчины с бородой воспринимаются более мужественными, успешными и доминирующими.
Оксфордский университет был основан до возникновения империи ацтеков
Как ни парадоксально, но это факт, что кровавые жертвоприношения начали проводить на 330 лет позже, чем обучать людей наукам. Обучение в Оксфордском университете началось в 1096 году, в то время как Теночтитлан был основан в 1325 году.
Саудовская Аравия импортирует верблюдов и песок из Австралии
Песок Саудовской Аравией завозится потому, что местный песок плохо подходит для стройки, а мясо австралийских верблюдов арабы считают вкуснее.
Россия больше Плутона
Все знают, что Россия - огромная страна, но мало кто подозревает, что она больше, чем одна из карликовых планет в Солнечной системе. Площадь поверхности Плутона составляет 16,650 млн кв. км, а площадь России — 17,098 млн кв.км.
Акулы на самом деле существуют дольше, чем деревья. Акулы появились около 400 миллионов лет назад, а деревья - около 350 миллионов лет назад
Правительство Австралии вело войну против страусов эму
Даже две. И проиграло в обеих войнах. Причем, это вовсе не шутка: солдаты с автоматами безуспешно пытались сократить популяцию эму.
Японское посольство помогает своим гражданам
В японском посольстве в Париже есть 24 часовая горячая линия, на которую могут позвонить туристы, когда у них случится приступ паники. Причиной этого являются их неоправданные ожидания относительно Парижа. Стоит отметить, что среди японцев Париж окружен романтическим ореолом. А на самом деле он такой же хаотичный и грязный, как и любой большой город.
Грибы ближе к человеку, чем кажется
Грибы больше животные, чем растения. На то есть несколько причин. Если объяснить в 2 словах, то это связано с эволюцией и строением грибов. Они переваривают пищу как животные, а размножаются как растения. Первые прародители грибов - споры сапролегниевых имеют возраст 185 миллионов лет. На сегодняшний день существует 1,5 миллионов видов, из них изучено всего лишь около 10%. Грибы умеют передавать информацию на расстояние и живут миллионы лет.
Ученые считают, что атмосферу земли создали именно грибы, к тому же они являются предками всех растений и животных на нашей планете.
Ученые считают, что атмосферу земли создали именно грибы, к тому же они являются предками всех растений и животных на нашей планете.
Крестьяне в Индонезии верят, что лежание на железнодорожных путях излечит их от многих болезней
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Любопытные информация кругозор мозг порция развитие факты
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И кто кого прародитель - грибы акул или наоборот?
Рептилоиды, рептилоиды...
Грибы!!!
"Самая молодая бабушка в мире - румынка Рифка Станеску. Ей всего 23 года".
А нет мнения, что если каждый день жрать ложечку дерьма - то станешь гурманом?
Гурман это человек, который любит поесть, считающийся обжорой и рабом своего желудка. Его жизненный приоритет хорошо поесть и как можно быстрее. (С)