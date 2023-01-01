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18 любопытных фактов, которые расширят ваш кругозор

18 любопытных фактов, которые расширят ваш кругозор

Автор:
01 января 2023 20:35
Сообщество : Факты
Метки: В тонусе   Любопытные   Необычные   информация   кругозор   расширят   факты   
4414
17
Готовы ли вы узнать что-то новое? Учёные считают, что если человек каждый день черпает свежую информацию, то тогда его мозг всегда находится в тонусе. В этом посте вы прочтёте занимательные факты обо всём на свете.
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Метки: В тонусе   Любопытные   Необычные   информация   кругозор   расширят   факты   
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36  комментариев
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2k
Slesarkip 2 часа назад
Это, выходит, он 200 человек отправил в газовую камеру?

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26
Владимир Полчаса назад
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5k
magic32 45 минут назад
"Проигравшего отправляли в газовую камеру. Он пережил за 2 года более 200 боев." - отправил в газовую камеру более 200 человек
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8k
Mauritanien 54 минуты назад
Вся Северная Норвегия не закрывает дома и офисы чтоб от медведя можно было справиться. Мозг взорван?
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218
Vas_26 Час назад
>>Роберт Август Чесебро, изобретатель вазелина, утверждал, что ежедневное употребление одной столовой ложки вазелина гарантирует долгую и здоровую жизнь. Он дожил до 96 лет.>>

Он его ел штоль?
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218
Vas_26 Connor_John 51 минуту назад
так я именно про этот анекдот и вспомнил тоже)))
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11k
Джон Уик Час назад
Интересная такая фотка.
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Ну нельзя же так ТУПО копипастить...
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Или кругозор и так шире некуда, или факты дерьмовые.
Склоняюсь ко второму варианту.
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7k
schmubu Час назад
гвнопостер-топикстартер даже не удосужился отредактировать гугловский перевод. не, ну а чо, хомячки а так схавают.
заслуженный минус.
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14k
dimitr 2 часа назад
Незастрахованными??
Незапертыми!
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29k
Андрей Иванов 2 часа назад
Жители Черчилля, Манитоба, часто оставляют свои машины незастрахованными на случай, если кому-то понадобится укрытие для защиты от белых медведей.

Незапертыми, а не незастрахованными.
Но это бесполезняк, ибо белый медведь лапой может пробить до 60-70 см льда. Он так тюленей ловит. Вам сложнее консерву вскрыть, чем ему ему эти жестянки
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371
Nuucha Андрей Иванов Час назад
С 60-70 сантиметрами Вы малость переборщили.
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124k
DeOrio 2 часа назад
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8k
au3 2 часа назад
"Линзы ночного видения зеленого цвета"

ШТА?
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775k
А.Берестенко 2 часа назад
А как Роберт Август Чесебро употреблял вазелин, извините?
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58
emasherov А.Берестенко 2 часа назад
Жрал. Такое "мягкое слабительное".
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20k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Объясните, пожалуйста! Как наличие страховки на машину помешает кому-то укрыться в ней от медведя?
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5k
sedoisever 2 часа назад
Про белого медведя опять корявый перевод?
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27k
Ego sum qui sum 2 часа назад
неприязнь белых медведей к незастрахованным машинам действительно любопытна
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