18 любопытных фактов, которые расширят ваш кругозор

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Готовы ли вы узнать что-то новое? Учёные считают, что если человек каждый день черпает свежую информацию, то тогда его мозг всегда находится в тонусе. В этом посте вы прочтёте занимательные факты обо всём на свете.
Коронарное шунтирование в Индии стоит 1583 доллара, а в Соединенных Штатах - 106 385 долларов.
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Жители Черчилля, Манитоба, часто оставляют свои машины не запертыми на случай, если кому-то понадобится укрытие для защиты от белых медведей.
Линзы ночного видения имеют зеленый цвет, потому что человеческий глаз может различать больше оттенков зеленого, чем любого другого цвета.
Саламо Арух был еврейским боксером, заключенным в Освенциме. Его заставляли драться с другими заключенными. Проигравшего отправляли в газовую камеру. Он пережил за 2 года более 200 боев. В конце концов он был освобожден после войны.
Существует растение под названием Жалящее дерево, Dendrocnide moroidesie, которое вырабатывает очень болезненный токсин, который может заставить страдать жертву даже несколько месяцев.
Звезды и цвета, которые вы видите, когда слишком сильно трете глаза, называются фосфенами.
В 1973 году НАСА отправило в космос двух пауков. Паукам потребовалось несколько дней, чтобы понять, как все работает в космосе, но в конце концов они сплели более тонкую и сложную паутину, чем на Земле
После своего успеха в "Гарри Поттере" Руперт Гринт решил осуществить свою мечту и купил собственный грузовик с мороженым. Актер разъезжает на своем грузовике по виллам и отдаленным районам и угощает детей мороженым и сладостями
После того, как Кеннеди прописали кресло-качалку от боли в спине, он был настолько очарован, что начал дарить их своим друзьям, семье и другим президентам.
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Он его ел штоль?
Склоняюсь ко второму варианту.
заслуженный минус.
Незапертыми!
Незапертыми, а не незастрахованными.
Но это бесполезняк, ибо белый медведь лапой может пробить до 60-70 см льда. Он так тюленей ловит. Вам сложнее консерву вскрыть, чем ему ему эти жестянки
Кстати, дверь или окно медведю тоже не помеха, но в жилье они лезут очень редко, обычно когда там долго никого нет. Посмотрите в интернете, куча фоток, где мишка прямо в окно смотрит, однако авторы вполне живы, медведи еще не умеют фотки в интернет заливать.
ШТА?