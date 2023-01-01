18 любопытных фактов, которые расширят ваш кругозор

Готовы ли вы узнать что-то новое? Учёные считают, что если человек каждый день черпает свежую информацию, то тогда его мозг всегда находится в тонусе. В этом посте вы прочтёте занимательные факты обо всём на свете.

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0 Источник: Коронарное шунтирование в Индии стоит 1583 доллара, а в Соединенных Штатах - 106 385 долларов.

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0 Источник: Жители Черчилля, Манитоба, часто оставляют свои машины не запертыми на случай, если кому-то понадобится укрытие для защиты от белых медведей.

0 Источник: С 2012 года существует фестиваль под названием “Интернет-фестиваль кошачьих видео”.

0 Источник: Линзы ночного видения имеют зеленый цвет, потому что человеческий глаз может различать больше оттенков зеленого, чем любого другого цвета.

0 Источник: Металлический запах монет - это запах вашего пота, соприкасающегося с железом и медью.

0 Источник: Венценосный орел - единственная птица, которая видит в людях добычу.

0 Источник: Яблоня, поразившая Исаака Ньютона, все еще жива и дает яблоки.

0 Источник: Саламо Арух был еврейским боксером, заключенным в Освенциме. Его заставляли драться с другими заключенными. Проигравшего отправляли в газовую камеру. Он пережил за 2 года более 200 боев. В конце концов он был освобожден после войны.

0 Источник: Белые медведи очищают себя, бросаясь головой на лед и отталкиваясь задними лапами.

0 Источник: Существует растение под названием Жалящее дерево, Dendrocnide moroidesie, которое вырабатывает очень болезненный токсин, который может заставить страдать жертву даже несколько месяцев.

0 Источник: Охота на слона карается смертной казнью в Шри-Ланке.

0 Источник: Звезды и цвета, которые вы видите, когда слишком сильно трете глаза, называются фосфенами.

0 Источник: В 1973 году НАСА отправило в космос двух пауков. Паукам потребовалось несколько дней, чтобы понять, как все работает в космосе, но в конце концов они сплели более тонкую и сложную паутину, чем на Земле

0 Источник: После своего успеха в "Гарри Поттере" Руперт Гринт решил осуществить свою мечту и купил собственный грузовик с мороженым. Актер разъезжает на своем грузовике по виллам и отдаленным районам и угощает детей мороженым и сладостями

0 Источник: После того, как Кеннеди прописали кресло-качалку от боли в спине, он был настолько очарован, что начал дарить их своим друзьям, семье и другим президентам.