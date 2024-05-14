В российском селе двое мужчин убили 25-летнего насильника, который 10 лет назад надругался над 6-летней девочкой

Убийца провёл 9,5 лет в воспитательной колонии.
В Омской области жители села Сибирское до смерти забили недавно освободившегося 25-летнего местного жителя, который провёл в колонии 9,5 лет за убийство и изнасилование 6-летней девочки.
Мужчина вышел из колонии и приехал в родное село, так как идти ему было некуда. Там на улице его встретили двое местных жителей и стали обвинять его в том, что он посмел вернуться после своего страшного преступления. Правда, до драки не дошло - рядом с насильником были его родственники. Под вечер мужчины заявились к 25-летнему освободившемуся и избили его кочергой и ломом.
Не пробыв на свободе и месяца, мужчина скончался на крыльце у своего дома.
«Парень, которого убили, месяц назад освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за убийство и изнасилование 6-летней девочки. Местные жители были против, чтобы он жил в деревне, где произошло преступление», — пояснили “АиФ в Омске” в СУ СК РФ по Омской области.
Нападавших задержали и поместили под стражу. Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), уточнили в ведомстве. Теперь их ждёт суд и реальный срок.
Громкое убийство, за которое 25-летний омич понёс наказание, произошло в 2014 году. Тогда 14-летний мальчик признался в том, что он изнасиловал и убил 6-летнюю соседскую девочку. Суд приговорил насильника к 9,5 годам в воспитательной колонии.
Источник:
- Маньяк, убивший проституток, после психушки устроил секс-турне по городам России
- Спустя три месяца задержали подозреваемого в убийстве комика на КВН-фестивале
- "Чтобы никогда не забыли": в Нижневартовске родители назвали сына Владимир-Путин
- В Новой Москве внучка забеременела от деда и даже не подозревала об этом
- Ошибка, Тефлон, Да: в Финляндии запретили называть детей странными именами на законодательном уровне
Жаль мужиков, за ублюдка сядут в тюрьму.