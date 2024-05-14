В российском селе двое мужчин убили 25-летнего насильника, который 10 лет назад надругался над 6-летней девочкой

Не пробыв на свободе и месяца, мужчина скончался на крыльце у своего дома.

«Парень, которого убили, месяц назад освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за убийство и изнасилование 6-летней девочки. Местные жители были против, чтобы он жил в деревне, где произошло преступление», — пояснили “АиФ в Омске” в СУ СК РФ по Омской области.

Нападавших задержали и поместили под стражу. Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), уточнили в ведомстве. Теперь их ждёт суд и реальный срок.