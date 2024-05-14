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В российском селе двое мужчин убили 25-летнего насильника, который 10 лет назад надругался над 6-летней девочкой

В российском селе двое мужчин убили 25-летнего насильника, который 10 лет назад надругался над 6-летней девочкой

Автор:
14 мая 2024 18:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   дети   интересное   насилие   срок   убийство   фото   
588
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Убийца провёл 9,5 лет в воспитательной колонии.

В Омской области жители села Сибирское до смерти забили недавно освободившегося 25-летнего местного жителя, который провёл в колонии 9,5 лет за убийство и изнасилование 6-летней девочки.
Мужчина вышел из колонии и приехал в родное село, так как идти ему было некуда. Там на улице его встретили двое местных жителей и стали обвинять его в том, что он посмел вернуться после своего страшного преступления. Правда, до драки не дошло - рядом с насильником были его родственники. Под вечер мужчины заявились к 25-летнему освободившемуся и избили его кочергой и ломом.

Не пробыв на свободе и месяца, мужчина скончался на крыльце у своего дома.

«Парень, которого убили, месяц назад освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за убийство и изнасилование 6-летней девочки. Местные жители были против, чтобы он жил в деревне, где произошло преступление», — пояснили “АиФ в Омске” в СУ СК РФ по Омской области.

Нападавших задержали и поместили под стражу. Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), уточнили в ведомстве. Теперь их ждёт суд и реальный срок.

Громкое убийство, за которое 25-летний омич понёс наказание, произошло в 2014 году. Тогда 14-летний мальчик признался в том, что он изнасиловал и убил 6-летнюю соседскую девочку. Суд приговорил насильника к 9,5 годам в воспитательной колонии.

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Метки: Россия   дети   интересное   насилие   срок   убийство   фото   
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9  комментариев
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148k
parallax 19 минут назад
Чёт маловато ему дали за надругательство и убийство ребёнка.
Жаль мужиков, за ублюдка сядут в тюрьму.
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54k
Опиум для народа 5 минут назад
Всё сделали правильно.
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18k
GROMOZEKA 10 минут назад
Выдать каждому премию и автомобиль.
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60k
zloykoyot 10 минут назад
Неужели не найдётся свидетелей что то животное само садилось на лом, помогая себе кочергой?
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5k
Горожанин 11 минут назад
Если государство хочет, чтобы в обществе развивались справедливость и гуманность, а не обозленность и жестокость, то за такие преступления преступников автоматом должно сажать пожизненно или расстреливать.
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4k
vfrcbvec 15 минут назад
Будем в душе надеяться на максимально возможно терпимое, справедливое, решение суда.
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9k
Гвоздь 17 минут назад
"кочергой по неосторожности"
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18k
Сергей 17 минут назад
Штраф каждому по 5000 рублей за браконьерство.А так все верно:жизнь за жизнь.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5014 постов (4799 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
355736



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