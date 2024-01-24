25 актрис, которым пришлось столкнуться с неприятными ситуациями на пробах

Прежде чем фильм или телепередача попадёт на наш экран, она проходит долгий путь. Один из первых этапов — прослушивание на роль. К сожалению, пробы не всегда бывают приятными, особенно для актрис... Известно немало случаев неподобающего обращения с женщинами во время кастинга.
Сегодня мы расскажем о том, что пришлось пережить этим отважным актрисам. И похвалим их за то, что они, несмотря ни на что, преуспели в своей карьере.
Когда Эмма Томпсон пробовалась на роль в фильме «Разум и чувства», кое-кто посчитал, что она слишком стара для своего коллеги Хью Гранта. Это было нелепое утверждение, ведь на самом деле разница в возрасте между актерами составляет всего год: Эмма родилась в 1959 году, а Хью — в 1960-м.
Гвинет Пэлтроу рассказала о непристойном предложении, которое она получила на прослушивании в начале своей карьеры. После проб мужчина из кастинг-команды предложил ей «продолжить в спальне». Она была шокирована и просто ушла, не переставая думать о том, что другая на ее месте могла бы испугаться и согласиться.
В 1976 году Мерил Стрип была всего лишь начинающей актрисой на Бродвее. В то время сын итальянского продюсера Дино Де Лаурентиса-старшего готовился к съемкам «Кинг-Конга», и Мерил привлекла его внимание.
Когда она пришла на пробы, Дино Де Лаурентис-старший сказал сыну, что она некрасива, по-итальянски, думая, что она не поймет его. Но Мерил знала итальянский и поняла. Она дала понять, что поняла его слова, и добавила: «Мне жаль, что я недостаточно красива, чтобы сниматься в "Кинг-Конге"».
Во время одного из первых прослушиваний в своей карьере Джуди Денч сказали, что с её лицом «вообще всё не так». Также было сказано, что из-за этого она, скорее всего, не будет сниматься ни в одном фильме.
5. Во время прослушивания на роль адвоката Трейси Эллис Росс заставили одеться как женщину, идущую в ночной клуб
Однажды Трейси Эллис Росс проходила прослушивание на роль юриста с гарвардским образованием в одном из телешоу. На прослушивание она надела юбочный костюм и туфли на каблуках. Но, по мнению кастинговых специалистов, он ей не шел, поэтому они заставили ее перемерить множество другой одежды. В итоге выбрали самую короткую юбку, которую она принесла, и одну из футболок сотрудницы из офиса.
И это был еще не конец. Ее также заставили надеть чужой бюстгальтер, который оказался слишком мал. Актриса не переставала удивляться: «Что я только что позволила себе сделать?». Она получила эту роль, но была одета так, словно идет в ночной клуб. Из-за этого Трейси Эллис Росс чувствовала себя растерянной и униженной.
6. Тэнди Ньютон сделали снимок под юбкой, и сказали думать о парне, занимающемся с ней любовью
Тэнди Ньютон рассказала о том, как на одном из пробных прослушиваний режиссер, снимавший ее под юбкой, попросил ее прикоснуться к груди, когда она будет думать о парне, занимающемся с ней любовью в сцене. Она подумала, что это немного странно, но в тот момент ничего не сказала.
Позже она узнала неприятную правду об этой сцене: «Оказывается, режиссер показывал эту запись прослушивания своим друзьям после игры в покер у себя дома. Так они развлекались».
Хелен Миррен рассказала, что режиссер Майкл Уиннер обращался с ней «как с куском мяса» во время кастинга в 1964 году. Он приказал ей повернуться и выставить свое тело напоказ. Актриса заявила, что была возмущена его действиями в тот день, когда это произошло, и до сих пор злится. Режиссер попытался оправдать свои действия, заявив, что помнит, как просил ее встать, но не помнит, чтобы просил ее повернуться. А если и просил, то наверняка в шутку.
8. Риз Уизерспун посоветовали одеваться сексуальнее, чтобы доказать, что она не отталкивает мужчин
Когда Риз Уизерспун готовилась к прослушиванию для фильма «Блондинка в законе», ее менеджер сказал ей, что она должна одеться «сексуально», чтобы заинтересовать директора по кастингу. Тот почему-то считал ее «строптивой» и отталкивающей мужчин. Он просто никак не мог отделить ее от ее героини в фильме «Выскочка», Трейси Флик.
Когда Дженнифер Энистон пыталась сделать карьеру в Голливуде, ей сказали, что нужно сбросить 15 кг. Ее не брали на работу, потому что она была «слишком тяжелой». На одном из прослушиваний, где ее заставили надеть купальник, она была уверена, что из-за этого роли ей не видать.
Она призналась, что в то время ее пищевые привычки не были идеальными: она постоянно ела молочные коктейли и картофель фри с подливкой. И все же у нее не было лишнего веса. После всех этих советов она действительно сбросила вес и стала фанатиком фитнеса и здорового образа жизни.
10. Директора по кастингу сказали, что не уверены в том, что Джина Родригес достаточно сексуальна для роли
На одном из прослушиваний Джине Родригес сказали, что она понравилась кастинг-директорам, но они не уверены, что она достаточно сексуальна. Поэтому она должна прийти в обтягивающем черном платье. Не ради персонажа. Они объяснили, что им нужно убедиться, что она достаточно красива, чтобы попасть на обложку журнала.
Актриса говорит, что это было очень унизительно, хотя на тот момент она уже была профессионалом в индустрии и сыграла множество разноплановых ролей.
Когда Роуз Макгоуэн пригласили на пробы в один из фильмов Адама Сэндлера, она получила сценарий для прочтения и записку о том, что ей следует надеть на пробы — темную облегающую майку, демонстрирующую декольте. Кроме того, продюсеры сказали актрисе, что бюстгальтеры с пуш-апом также приветствуются. Роуз отказалась от прослушивания и написала в соцсетях о сексизме в киноиндустрии.
На одном из прослушиваний Лане Кондор, американской актрисе родом из Вьетнама, сказали «быть более похожей на Хелло Китти». Актриса была в шоке, отметив, что у Хелло Китти нет рта. Таким образом, полагает она, директор по кастингу выказал себя невежественным расистом и попытался лишить ее права голоса. Это ее очень оскорбило.
13. Эмми Россум пригласили на прослушивание, где от нее требовалось только одно — быть в бикини
Однажды Эмми Россум планировала пройти прослушивание на роль персонажа, которого в фильме не видели обнаженным или в бикини. Но на пробах актрису попросили появиться в бикини, и это было все прослушивание — от нее не требовалось ничего играть. Очевидно, режиссер хотел узнать, не толстая ли она, и ей было сказано: «Нам очень нравится ваша работа, но мы просто хотим посмотреть, насколько упругая у вас задница».
14. Софи Тернер постоянно получала замечания о необходимости сбросить вес, хотя это не требовалось для ее персонажа
Софи Тернер начала свою актерскую карьеру, сыграв Сансу Старк в сериале «Игра престолов». В то время ей было всего 15 лет. К сожалению, актриса рассказала, что с тех пор время от времени на пробах получает замечания о том, что ей нужно похудеть, хотя это не имеет никакого отношения к персонажу, на которого она прослушивается.
Когда Лизе Ринне было 24 года, она пережила ужасный опыт на кастинге. Продюсер сказал ей: «Просто спустите трусики и нагнитесь, и роль ваша». Актриса отказалась. Роль досталась другой актрисе.
Болливудская звезда Варалаксми Сараткумар приехала на переговоры с одним из руководителей телекомпании. Под конец беседы он спросил ее: «Когда мы сможем встретиться вне дома?». Актриса спросила, мол, это по поводу какой-то другой работы, но телебосс ответил с самодовольной улыбкой на лице: «Нет, нет! Не для работы... для других дел». Актриса назвала эту ситуацию «верхушкой айсберга».
Сандра О говорит, что худшим советом, который она когда-либо получала, был: «Вернись домой и стань знаменитой, а потом вернись в Лос-Анджелес и посмотри, как все пойдет».
18. Лена Хедли узнала, что иногда мужчины из кастинговой команды выбирают женщин по принципу «с кем бы они хотели заняться сексом»
Лена Хедли рассказала, что лет в двадцать она часто записывала кассеты для прослушивания. И один кастинг-директор сказал ей: «Мужчины берут эти кассеты домой, смотрят их и спрашивают друг друга: "Кого из них ты бы трахнул?"».
Актриса заявила, что отказывается играть в эту игру — «ходить на пробы и флиртовать», и она счастлива, что потеряла несколько ролей из-за этого.
Когда Эшли Бенсон сказали, что ей нужно похудеть для роли, о чем ей твердили почти постоянно, она спросила: «Подождите, что? Вам нужен скелет?». У нее был второй размер — XS, или 40-й российский.
20. Софии Буш пришлось пройти три прослушивания, чтобы соответствовать той сексуальности, которую искали кастинг-директора
Для роли в сериале «Холм одного дерева» София Буш проходила пробы три раза из-за абсурдных запросов кастинг-директоров. На первом прослушивании ей сказали, что она недостаточно сексуальна, а на втором — что слишком сексуальна. Так что только третий раз оказался удачным.
21. Голди Хоун обманом заставили пойти на прослушивание, которое на самом деле было встречей с сексуальным подтекстом
Когда Голди Хоун было 19 лет, она отправилась на прослушивание, но оказалось, что это совсем другое. Карикатурист Эл Кэпп снял свою деловую одежду и пришел в комнату в халате. Когда она села, он хотел ее поцеловать, но актриса отказалась. Когда она уходила, у нее не было денег, чтобы вернуться на Всемирную выставку 1964 года в Нью-Йорке, где она тогда танцевала, поэтому он дал ей 20 долларов на такси. Вспоминая эту ситуацию, актриса сказала: «Это был не самый лучший день».
Кристен Белл рассказала, что в начале карьеры ей говорили, что она недостаточно красива, чтобы играть красивых девушек, и недостаточно причудлива, чтобы играть странных девушек. По словам актрисы, подобные комментарии часто сбивают ее с толку.
Дженьюари Джонс рассказала об инциденте, произошедшем во время ее второго прослушивания для фильма Бар «Гадкий койот», который оставил ее в ужасе. После того как она прошла читку на роль, Джерри Брукхаймер захотел, чтобы она станцевала танец на шесте без шеста на столе под песню Принса "Kiss".
Позже он сказал ей, что она отлично читала, но у нее не было ритма, что побудило актрису позвонить своему агенту и сказать, что она больше не хочет этим заниматься.
Когда Камила Мендес проходила прослушивание для сериала «Ривердейл», ей сказали, что она недостаточно «глянцевая» для телеканала, так как ее волосы вьются из-за дождя. Ее попросили вернуться через несколько дней. И она вернулась. Для этого она попросила свою подругу сделать ей макияж, чтобы выглядеть сияющей.
Однажды Керри Вашингтон надела на прослушивание комбинезон. В результате ей сказали, что она выглядит как ребёнок и не сексуальна, поэтому на роль не подходит.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Как же им трудно!!!
Я могу поверить в это только касаемо грудных детей.
Бывает что пенсионерки выглядят как комсомолки, а случается и наоборот.