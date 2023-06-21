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25 людей, чей день определённо не задался

25 людей, чей день определённо не задался

Автор:
21 июня 2023 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Фотографии   Юмор   люди   неудачи   плохой день   подборка   смешно   смешное   фото   
2279
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Всё не может быть перманентно идеально. Всегда случится что-нибудь, что вернёт нас к реальности! Герои этой подборки пережили самые эпичные неудачи, которые надолго подпортили им настроение. Но даже в таких ситуациях они не потеряли чувство юмора, и поделились своими фейлами в сети.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Фотографии   Юмор   люди   неудачи   плохой день   подборка   смешно   смешное   фото   
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1  комментарий
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9k
Billi_Bons 2 часа назад
Комментарий к фото
Дрель -1, переносица -0.
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mercure

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