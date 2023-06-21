25 людей, чей день определённо не задался

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Всё не может быть перманентно идеально. Всегда случится что-нибудь, что вернёт нас к реальности! Герои этой подборки пережили самые эпичные неудачи, которые надолго подпортили им настроение. Но даже в таких ситуациях они не потеряли чувство юмора, и поделились своими фейлами в сети.
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15. "А я собрался в путешествие на мотоцикле на неделю. Вернулся на второй день с двумя сломанными большими пальцами"
17. "Оставил сумку с ноутбуком на машине, и понял это, только когда начал движение и он упал"
20. "Приоткрыл гнездо, где наблюдал за птенцами, и увидел там змею. Все птенцы были съедены"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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