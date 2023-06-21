25 людей, чей день определённо не задался

Всё не может быть перманентно идеально. Всегда случится что-нибудь, что вернёт нас к реальности! Герои этой подборки пережили самые эпичные неудачи, которые надолго подпортили им настроение. Но даже в таких ситуациях они не потеряли чувство юмора, и поделились своими фейлами в сети.