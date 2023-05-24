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На бейсболе судья спас мальчика, который попал в пылевой вихрь

На бейсболе судья спас мальчика, который попал в пылевой вихрь

Автор:
24 мая 2023 21:55
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   видео   вихрь   инциденты   новости   опасно   пыльный дьявол   спасение   стихия   фото   
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Пылевой вихрь — опасная штука. Хотя ветер и не такой сильный, как во время торнадо, но он всё равно может быть разрушительным. Недавно во время бейсбольного матча в США 7-летний маленький игрок попал прямо в такой вихрь. К счастью, помощь оказалась рядом.

Этот инцидент произошёл во время бейсбольного матча школьников в городе Джексонвилл, США. За считанные секунды после того, как отбивающий одной из команд отошёл в сторону, на поле образовался пылевой вихрь. В него попал 7-летний мальчик, отбивающий Бауэр Зойя. Он изо всех сил пытался выбраться, но ветер был сильнее.


"Я очень испугался, и волновался, сможет ли кто-нибудь вытащить меня. Я не мог дышать, поэтому задержал дыхание и уже чувствовал, как отрываюсь от земли," - рассказал мальчик местному телеканалу.

На помощь маленькому игроку быстро пришёл 17-летний ампайр (судья в бейсболе) по имени Эйдан. Парень не растерялся, оперативно подбежал, взял мальчика на руки и увёл в сторону. Камни от вихря поцарапали судье грудь и живот, но спасение ребёнка было превыше всего. Всё это произошло в считанные секунды, но по словам мальчика, из-за эмоциональных переживаний ему казалось, что всё длилось 10 минут.

Пылевые вихри гораздо меньше торнадо, но всё равно могут быть опасными и разрушительными, потому что поднимают в воздух пыль и другой мусор. Они тоже могут нанести серьёзные травмы. По данным Национальной метеорологической службы, скорость подобных вихрей в США достигала 30-35 метров в секунду, сбивая палатки и другие предметы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   видео   вихрь   инциденты   новости   опасно   пыльный дьявол   спасение   стихия   фото   
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6k
McAir 58 минут назад
Американцы снова спасли мир!!!

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8k
Артём 15 минут назад
"Я очень испугался, и волновался, сможет ли кто-нибудь вытащить меня. Я не мог дышать, поэтому задержал дыхание и уже чувствовал, как отрываюсь от земли,"(с)

Детское воображение... такое детское.
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5k
мемфрид 37 минут назад
Хороший поступок отдельно взятого человека. Жаль, что в пентагонах одно мудло сидит
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