На бейсболе судья спас мальчика, который попал в пылевой вихрь

Этот инцидент произошёл во время бейсбольного матча школьников в городе Джексонвилл, США. За считанные секунды после того, как отбивающий одной из команд отошёл в сторону, на поле образовался пылевой вихрь. В него попал 7-летний мальчик, отбивающий Бауэр Зойя. Он изо всех сил пытался выбраться, но ветер был сильнее.

"Я очень испугался, и волновался, сможет ли кто-нибудь вытащить меня. Я не мог дышать, поэтому задержал дыхание и уже чувствовал, как отрываюсь от земли," - рассказал мальчик местному телеканалу.