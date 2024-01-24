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Необычные и редкие имена, которыми детей наградили родители

Необычные и редкие имена, которыми детей наградили родители

Автор:
24 января 2024 11:13
Сообщество : Истории
Метки: имена   интересно   как зовут   назвали   назвали детей   фото   
1492
14

Назвать ребёнка бывает непросто. Но родители очень стараются, поэтому часто появляются необычные и странные имена. Пользователи поделились своими именами и тем, как зовут их родственников.

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Метки: имена   интересно   как зовут   назвали   назвали детей   фото   
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16  комментариев
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2k
Rom Полчаса назад
Все, кто не могут нормально назвать ребенка, имеют комплексы и больную голову. Сколько примеров, когда родители Саша и Даша, а ребенок - Геракл, Афродита.... и прочее. Про то, как это с фамилией комбинируется, и как в школе ребенку будет, пустая голова вообще не думает.
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0
Ury 3 минуты назад
Мою Бабушку звали Ева Иосифовна. Предки очень религиозными были.
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4k
Chev Chelios 16 минут назад
Жену зовут Алевтина, больше как-то не встречал Алевтин и тут переезжаем в загородный дом, а там соседка справа Алевтина и соседка напротив Алевтина. Какой-то треугольник Алевтин получился
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3k
Куртуазный Маньерист 19 минут назад
У нашего препода было отчество Липович. Его отца, оказывается, звали Олимпий....
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522
Zmey8838 23 минуты назад
Дно
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728
Nevad Black 23 минуты назад
Моего деда звали Аполлон)
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Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
−16
12k
Krapiv 52 минуты назад
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59k
dima423 59 минут назад
Комментарий к фото
В честь клещевого боррелиоза?))
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59k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Нашли в честь кого называть...еще бы Чулпан назвали))
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91k
Доктор Джонс Час назад
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94k
7guest Час назад
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3k
Илья 2 часа назад
Цензурных слов у меня нет
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906k
А.Берестенко 2 часа назад
У старшей дочери 3 сына :
Денис, Данила и Демьян. Папа у них Денис и фамилия на Д. начинается!
Сплошное 3Д!
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