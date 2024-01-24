Необычные и редкие имена, которыми детей наградили родители

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Назвать ребёнка бывает непросто. Но родители очень стараются, поэтому часто появляются необычные и странные имена. Пользователи поделились своими именами и тем, как зовут их родственников.
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Денис, Данила и Демьян. Папа у них Денис и фамилия на Д. начинается!
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