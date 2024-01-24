14 интересных фактов о культовом мультсериале нашего детства "Приключения мишек Гамми"

Однажды его сын попросил купить его пачку мармеладных мишек "Gummibarchen" (дословно можно перевести как "Резиновые медведи"). Придя домой, Майкл открыл упаковку и стал задумчиво вглядываться в это забавное лакомство. После этого у него и возникла идея создать мультсериал про героических сказочных медведей. Собственно, в честь этого мармелада и были названы герои.

2. Мультсериал про Мишек Гамми стал весьма крупномасштабным проектом. Над одним только сценарием трудилось аж 32 человека.

3. Всего мультсериал насчитывает 65 серий, так как это было минимальное требование для показа сериала по телевидению. У нас же в стране юным зрителям показали лишь 52 серии, поэтому в 90-е мы так и не узнали, чем кончился мультсериал, а ведь у него имеется вполне логическая концовка.