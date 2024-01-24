FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12483 поста • 1279 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
14 интересных фактов о культовом мультсериале нашего детства "Приключения мишек Гамми"

14 интересных фактов о культовом мультсериале нашего детства "Приключения мишек Гамми"

Автор:
24 января 2024 10:27
Сообщество : Кино
Метки: Приключения мишек Гамми   детство   интересно   мультик   факты   фото   
963
11
1

В детстве я просто обожал мультсериал "Приключения мишек Гамми", да и не только я. Я с нетерпением ждал очередного воскресенья, чтобы посмотреть новую серию этого культового мультсериала.


1. Идея мультфильма "Приключения мишек Гамми" родилась в голове председателя компании "Дисней" Майкла Айснера благодаря мармеладным разноцветным мишкам от известной немецкой кондитерской компании "Haribo".

Однажды его сын попросил купить его пачку мармеладных мишек "Gummibarchen" (дословно можно перевести как "Резиновые медведи"). Придя домой, Майкл открыл упаковку и стал задумчиво вглядываться в это забавное лакомство. После этого у него и возникла идея создать мультсериал про героических сказочных медведей. Собственно, в честь этого мармелада и были названы герои.

2. Мультсериал про Мишек Гамми стал весьма крупномасштабным проектом. Над одним только сценарием трудилось аж 32 человека.

3. Всего мультсериал насчитывает 65 серий, так как это было минимальное требование для показа сериала по телевидению. У нас же в стране юным зрителям показали лишь 52 серии, поэтому в 90-е мы так и не узнали, чем кончился мультсериал, а ведь у него имеется вполне логическая концовка.

Лишь в 2010 году на телеканале СТС были показаны все серии данного мультсериала.

4. Вряд ли вы слышали в мультсериале имя герцога Икторна, или просто забыли его. Но если вам интересно, то его зовут Зигмунд.

5. В нашей озвучке мишек зовут Ворчун, Колдун, Солнышко, Бабушка, Толстун и Малыш. В оригинале же их имена звучат как Груффи, Зумми, Санни, Грэмми, Тумми и Кабби.

Хотя, эти имена больше похожи на прозвища. Вряд ли кто-то в здравом уме мог бы назвать свою дочь Бабушкой или сына - Колдуном.

Также, в мультфильме не говорится о том, являются ли медведи родственниками, и если да, то насколько близкими. Было бы логично, если бы Бабушка была бабулей Малыша, но ведь это судя по всему ее имя. Тем более, Колдун знает Бабушку с детства, но он все равно называет ее так.

6. Огромные прислужники герцога Икторна в российской локализации называются гоблинами, хотя в оригинале они являются ограми. Локализаторы решили, что зрители прекрасно знают, кто такие гоблины, но не знают, кто такие огры, поэтому и решили перевести их именно так.

Ну в принципе они правы, так как мультсериал я впервые посмотрел в начале 90-х ,когда его транслировали по РТР, а про огров я впервые услышал лишь в середине 90-х, когда поиграл в игру "Warcraft 2".

7. У Герцога Икторна есть родной брат-близнец. Они отличаются между собой лишь прической, цветом волос, наличием усов и конечно же характером. Сэр Виктор Икторн (брат герцога) - является героем, белым рыцарем и верным подданным короля, тогда как его брат хочет захватить королевство. И да, он стыдится своего брата, поэтому пытается скрыть ото всех этот факт.

В одной из серий Икторн решает воспользоваться этим сходством в своих коварных целях.

8. Мы познакомились с диснеевскими мультсериалами благодаря таким хитам как "Утиные истории" и "Чип и Дейл спешат на помощь", так как это были первые диснеевские мультсериалы, которые транслировались у нас в стране (тогда еще СССР).

Но на самом деле самым первым мультсериалом подразделения "Walt Disney Television Animation" стал именно проект "Приключения мишек Гамми", вышедший в далеком 1985 году.

И кстати, воскресный блок "Волшебный мир Диснея", который мы все с удовольствием смотрели, сопровождался именно музыкой из заставки мультсериала про медведей Гамми.

9. Создатели мультсериала намеренно дали каждому члену семьи Гамми свои неповторимые черты характера. Во-первых, гораздо интереснее смотреть на разноплановых медведей, а во-вторых, юные зрители могли бы узнать себя в одном из этих персонажей.

10. Если в начале речь идет только о шести основных персонажах, то к концу сериала количество медведей Гамми возрастает до 12, включая Густо, сэра Торнбери, Урсу, Гритти и Бадди. И я уже не говорю про других жителей Урсалии.

В конце финальной серии медведи отправляются в легендарную Урсалию, навсегда покидая королевство Данвин.

11. Несмотря на то, что Герцог Икторн является злодеем, он очень хитрый и умный персонаж. Более того, по сути он является почти самым сильным человеком в рамках данного сериала. Он способен победить любого рыцаря королевства в схватке один на один. Разве что король Грегор все равно круче него.

Также, несмотря на хитрость и коварство Икторна, ему не чуждо понятие чести. В одной из серий лишившийся своего замка Икторн обратился за помощью к медведям Гамми, чтобы те помогли ему вернуть его замок. За это он не будет уничтожать кусты с ягодами Гамми. Когда мишки ему помогли, он сдержал свое слово.

12. Большинство серий мультсериала "Приключения мишек Гамми" короткие и разделены на два эпизода.

13. В серии "Скульптор-злодей" (1 сезон, 1 серия, 2 эпизод) есть отсылка на Дональда Дака и Микки Мауса. По сюжету некий скульптор превращает живых существ в статуи, а затем продает их в виде своих скульптур. Когда он открывает свое хранилище, мы можем увидеть очертания Дональда и Микки.

14. Несмотря на популярность мультфильма и всеобщую любовь зрителей, по "Мишкам Гамми" не выходило ни одной игры в 90-е годы (не считая пиратских) в отличие от других диснеевских мультсериалов, таких как "Утиные истории", "Чудеса на виражах", "Черный плащ", "Чип и Дейл спешат на помощь" и даже "Чокнутый".


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Приключения мишек Гамми   детство   интересно   мультик   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

799511



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные семейные снимки известных людей
Интересные семейные снимки известных людей
28 фактов, которые могут пригодиться в жизни
28 фактов, которые могут пригодиться в жизни
Набирающие популярность в сообществах
Майор Кашель и компания, или Как обмануть шоу «Кто хочет стать миллионером»
Майор Кашель и компания, или Как обмануть шоу «Кто хочет стать миллионером»
Белое пятно
Белое пятно
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Три состояния

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#ДТП#аварии#США#Автовсячина#позитив#забавно#Китай
#животные#в мире#интересно#люди#кино#факты#собака#природа#Разное#СССР
#автомир#машина#интересное#Юмор#авто аварии#история#фильм#Москва#кот#Суд
Кто меньше в семье зарабатывает, тот и в декрете сидит Кто меньше в семье зарабатывает, тот и в декрете сидит 9 интересных факты о мультсериале "Настоящие охотники за приведениями", о которых многие не знают 9 интересных факты о мультсериале "Настоящие охотники за приведениями", о которых многие не знают 19 интересных фактов о культовом мультсериале нашего детства "Черепашки ниндзя" 19 интересных фактов о культовом мультсериале нашего детства "Черепашки ниндзя" 24 интересных факта о культовом мультсериале "Утиные истории", о которых многие не знают 24 интересных факта о культовом мультсериале "Утиные истории", о которых многие не знают 12 интересные фактов о мультсериале "Флинстоуны" 12 интересные фактов о мультсериале "Флинстоуны" 11 интересных фактов о мультсериале "Чип и Дейл спешат на помощь" 11 интересных фактов о мультсериале "Чип и Дейл спешат на помощь"

На что жалуетесь?

Вернуться