14 интересных фактов о культовом мультсериале нашего детства "Приключения мишек Гамми"

В детстве я просто обожал мультсериал "Приключения мишек Гамми", да и не только я. Я с нетерпением ждал очередного воскресенья, чтобы посмотреть новую серию этого культового мультсериала.
Русская заставка
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1. Идея мультфильма "Приключения мишек Гамми" родилась в голове председателя компании "Дисней" Майкла Айснера благодаря мармеладным разноцветным мишкам от известной немецкой кондитерской компании "Haribo".
Однажды его сын попросил купить его пачку мармеладных мишек "Gummibarchen" (дословно можно перевести как "Резиновые медведи"). Придя домой, Майкл открыл упаковку и стал задумчиво вглядываться в это забавное лакомство. После этого у него и возникла идея создать мультсериал про героических сказочных медведей. Собственно, в честь этого мармелада и были названы герои.
2. Мультсериал про Мишек Гамми стал весьма крупномасштабным проектом. Над одним только сценарием трудилось аж 32 человека.
3. Всего мультсериал насчитывает 65 серий, так как это было минимальное требование для показа сериала по телевидению. У нас же в стране юным зрителям показали лишь 52 серии, поэтому в 90-е мы так и не узнали, чем кончился мультсериал, а ведь у него имеется вполне логическая концовка.
Лишь в 2010 году на телеканале СТС были показаны все серии данного мультсериала.
4. Вряд ли вы слышали в мультсериале имя герцога Икторна, или просто забыли его. Но если вам интересно, то его зовут Зигмунд.
5. В нашей озвучке мишек зовут Ворчун, Колдун, Солнышко, Бабушка, Толстун и Малыш. В оригинале же их имена звучат как Груффи, Зумми, Санни, Грэмми, Тумми и Кабби.
Хотя, эти имена больше похожи на прозвища. Вряд ли кто-то в здравом уме мог бы назвать свою дочь Бабушкой или сына - Колдуном.
Также, в мультфильме не говорится о том, являются ли медведи родственниками, и если да, то насколько близкими. Было бы логично, если бы Бабушка была бабулей Малыша, но ведь это судя по всему ее имя. Тем более, Колдун знает Бабушку с детства, но он все равно называет ее так.
6. Огромные прислужники герцога Икторна в российской локализации называются гоблинами, хотя в оригинале они являются ограми. Локализаторы решили, что зрители прекрасно знают, кто такие гоблины, но не знают, кто такие огры, поэтому и решили перевести их именно так.
Ну в принципе они правы, так как мультсериал я впервые посмотрел в начале 90-х ,когда его транслировали по РТР, а про огров я впервые услышал лишь в середине 90-х, когда поиграл в игру "Warcraft 2".
7. У Герцога Икторна есть родной брат-близнец. Они отличаются между собой лишь прической, цветом волос, наличием усов и конечно же характером. Сэр Виктор Икторн (брат герцога) - является героем, белым рыцарем и верным подданным короля, тогда как его брат хочет захватить королевство. И да, он стыдится своего брата, поэтому пытается скрыть ото всех этот факт.
В одной из серий Икторн решает воспользоваться этим сходством в своих коварных целях.
8. Мы познакомились с диснеевскими мультсериалами благодаря таким хитам как "Утиные истории" и "Чип и Дейл спешат на помощь", так как это были первые диснеевские мультсериалы, которые транслировались у нас в стране (тогда еще СССР).
Но на самом деле самым первым мультсериалом подразделения "Walt Disney Television Animation" стал именно проект "Приключения мишек Гамми", вышедший в далеком 1985 году.
И кстати, воскресный блок "Волшебный мир Диснея", который мы все с удовольствием смотрели, сопровождался именно музыкой из заставки мультсериала про медведей Гамми.
9. Создатели мультсериала намеренно дали каждому члену семьи Гамми свои неповторимые черты характера. Во-первых, гораздо интереснее смотреть на разноплановых медведей, а во-вторых, юные зрители могли бы узнать себя в одном из этих персонажей.
10. Если в начале речь идет только о шести основных персонажах, то к концу сериала количество медведей Гамми возрастает до 12, включая Густо, сэра Торнбери, Урсу, Гритти и Бадди. И я уже не говорю про других жителей Урсалии.
В конце финальной серии медведи отправляются в легендарную Урсалию, навсегда покидая королевство Данвин.
11. Несмотря на то, что Герцог Икторн является злодеем, он очень хитрый и умный персонаж. Более того, по сути он является почти самым сильным человеком в рамках данного сериала. Он способен победить любого рыцаря королевства в схватке один на один. Разве что король Грегор все равно круче него.
Также, несмотря на хитрость и коварство Икторна, ему не чуждо понятие чести. В одной из серий лишившийся своего замка Икторн обратился за помощью к медведям Гамми, чтобы те помогли ему вернуть его замок. За это он не будет уничтожать кусты с ягодами Гамми. Когда мишки ему помогли, он сдержал свое слово.
12. Большинство серий мультсериала "Приключения мишек Гамми" короткие и разделены на два эпизода.
13. В серии "Скульптор-злодей" (1 сезон, 1 серия, 2 эпизод) есть отсылка на Дональда Дака и Микки Мауса. По сюжету некий скульптор превращает живых существ в статуи, а затем продает их в виде своих скульптур. Когда он открывает свое хранилище, мы можем увидеть очертания Дональда и Микки.
14. Несмотря на популярность мультфильма и всеобщую любовь зрителей, по "Мишкам Гамми" не выходило ни одной игры в 90-е годы (не считая пиратских) в отличие от других диснеевских мультсериалов, таких как "Утиные истории", "Чудеса на виражах", "Черный плащ", "Чип и Дейл спешат на помощь" и даже "Чокнутый".
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