23 интересных факта о мультсериале "Чип и Дейл спешат на помощь"

В начале 1991 года вместе с "Утиными историями" выходил еще один культовый диснеевский мультсериал "Чип и Дейл спешат на помощь" (Rescue Rangers), который стал не меньшим хитом, чем мультсериал про Скруджа МакДака.
1. Как вы все знаете, Чип и Дейл впервые появились на экранах еще задолго до выхода мультсериала "Чип и Дейл" спешат на помощь, а именно в 1943 году в мультфильме "Рядовой Плуто", где эти двое бурундуков издевались над псом Микки Мауса.
Изначально, бурундуки не отличались друг от друга, да и вообще не были похожи на привычных нам героев. Более того, они даже не умели разговаривать, а лишь издавали непонятные пищащие звуки. И лишь пару лет спустя они обрели более менее узнаваемые черты.
Чип и Дейл успели засветиться в паре десятков мультфильмов, но выступали они там скорее как отрицательные персонажи, которые пакостили Плуто или Дональду.
После 1956 года бурундуки исчезли с экранов и не появлялись до тех пор, пока про них не было решено снять отдельный мультсериал, который вышел в 1988 году.
2. По изначальной задумке автора мультсериала Тэда Стоунса команда спасателей должна была состоять из других персонажей. Во главе команды должен был стоять мышь по имени Кит Колби. Остальными членами являлись бы ящерица, хамелеон, близорукий орел в очках, тучная мышь (прототип Рокфора), мышь-технарь (прототип Гайки) и муха (прототип Вжика).
Но боссы студии отклонили такой состав, так как не хотели, чтобы командой руководила мышь, да и вообще, они не верили в успех мультсериала, если в нем не будут присутствовать уже известные персонажи.
Тогда и решено было взять на главные роли персонажей, которые уже более 30 лет не появлялись на экранах, но все еще были узнаваемы зрительской аудиторией. Также в их команду подкинули Рокфора, Гайку и Вжика, прообразы которых уже существовали в изначальных наметках, но были слегка переработаны.
Правда, создатели заверили, что не стоит соотносить Чипа и Дейла 40-х с персонажами из мультсериала конца 80-х. Это не одни и те же персонажи.
3. Одежда Чипа и Дейла отсылает нас к известным персонажам из кино, таким как Индиана Джонс (Чип) и частный детектив Магнум (Дейл).
Кстати, одежда Чипа - это не единственная отсылка к Индиане Джонсу. Чип является фанатом детективных романов про Шерлока Джонса, что и отсылает нас к Индиане Джонсу и конечно же к Шерлоку Холмсу.
4. Многие зрители вели споры о том, являются ли Чип и Дейл братьями или просто друзьями. Сами создатели ответили, что они просто дружат с детства.
5. Среди всех персонажей только Гайка носит фамилию, а именно Hackwrench, то есть "Гаечный ключ". По крайней мере в одной из серий упоминается, что такую фамилию носил ее погибший отец. Поэтому, логично, что она носит ту же фамилию. Фамилии же остальных персонажей не упоминаются.
6. Образ Гайки был вдохновлен персонажем Джордан Кокран из фильма "Настоящий гений".
7. Помните такого классного злодея как профессор Нимнул? Лично меня всегда забавлял этот низкорослый безумный ученый. Так вот, его образ был также придуман не с нуля. Свою внешность он получил благодаря мультипликатору Брюсу Толкингтону.
Кстати, несмотря на то, что Нимнул является умным (пусть и безумным) ученым, он верит в то, он очень боится летучих мышей, так как верит, что они впиваются в шею и превращают людей в вампиров.
8. В мультсериале фигурируют только родственники Рокфора, причем как отец, так и мать. Также, мы видели фотографию погибшего отца Гаечки. А вот про родственников других персонажей (как и про мать Гайки) ничего неизвестно.
9. Всего по мотивам мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь" было выпущено три видеоигры:
- "Chip 'n Dale: Rescue Rangers" (1990, NES);
- "Chip 'n Dale: Rescue Rangers 2" (1993, NES);
- Chip ’n Dale Rescue Rangers: The Adventures in Nimnul’s Castle (1990, MS-DOS).
10. Российские локализаторы не стали трогать имена самих Чипа и Дейла, зато в других странах над их именами знатно поработали. Так, например, во Франции их зовут Тик и Так, в Испании - Чип и Чоп, а в Швеции - Пиф и Пуф.
А вот над именами других персонажей локализаторы хорошенько постарались. Так, например, Рокфора на самом деле зовут Монтерей Джек или просто Монти. "Монтерей Джек" - это сорт сыра, известный в США. Но так как у нас о нем мало кто слышали, отечественные локализаторы решили назвать "сырного наркомана" в честь более известного в России сорта сыра - Рокфора.
Гайку на самом деле зовут Гаджет. Но это сейчас мы прекрасно знаем, что означает данное слово, а вот в начале 90-х в России это слово было мало кому известно. Поэтому и имя ей дали более простое и женское - Гайка. Хотя, изначально ей хотели дать другое имя - Мауси.
Вжика же на самом деле зовут не иначе как "Zipper", что переводится как Молния (застежка). Такое имя он получил за характерный звук во время своего полета.
Толстопуза же зовут просто Fat Cat, то есть Толстый кот. Но тут я просто жму руку нашим локализаторам. Отлично подобранное забавное имя. И не такое скучное, как просто "Толстый кот".
11. В начале 90-х авторы хотели создать полнометражный мультфильм про спасателей, но после провала полнометражки "Утиные истории: Заветная лампа", было решено отложить этот вопрос.
Тем не менее, в начале второго сезона вышло 5 серий из цикла "Похищенный рубин", где рассказана история знакомства всех персонажей (в том числе и основных злодеев) и показана история формирования самой команды спасателей. И в отличие от "Утиных историй", где также применялся подобный прием, здесь серии были бесшовными, то есть представляли собой единый полнометражный фильм, разделенный на 5 частей.
12. В 2022 году все же вышел полноценный полнометражный фильм про ЧИпа и Дейла. Правда, это был не совсем фильм про спасателей. По сюжету фильма (да, это именно фильм, а не мультфильм) Чип, Дейл и остальные являются не героями, а просто актерами, которые их сыграли. Правда, им все таки придется стать настоящими героями, чтобы остановить злодея, коим является...Питер Пэн.
Многим данный фильм не понравился, в частности из-за того, что Чип и Дейл оказались актерами. Но еще больше всех взбудоражил тот факт, что Гайка сошлась со Вжиком и родила ему кучу детей. Хотя, как по мне, фильм получился довольно неплохим, в частности благодаря фан-сервису.
13. Самым популярным злодеем мультсериала является Толстопуз. Он был показан в 18 сериях из 65. А по хорошему счету можно добавить и еще одну серию, где сам Толстопуз хоть и не появлялся, но зато в качестве злодея выступал его кузен-близнец из Франции по имени Мальтиз де Сад.
14. В серии "Культ Ку-Ку Колы" создатели решили затронуть реальную проблему, которая существует во всем мире. Речь идет о сектах, когда мошенники промывают мозги отчаявшимся людям и вынуждают их на добровольной основе (якобы) отказаться от всего своего имущества. В детстве я просто обожал эту серию, и я считаю, что ее должен посмотреть каждый.
Кстати, газировка "Ку-ку кола" также встречается и в мультсериале "Черный плащ".
15. Чуть не забыл. Сами персонажи Чип и Дейл получили свои имена в честь известного мебельного мастера XVIII века - Томаса Чиппендейла.
16. Команда Спасателей в полном составе ненадолго появилась в перезапуске мультсериала "Утиные истории" (2017), где они помогли выбраться Зигзагу. Здесь они имеют свой классический внешний вид.
Чуть позже вышел еще один сериал про бурундуков под названием "Чип и Дейл. Жизнь в парке". Этот мультсериал имеет довольно дешевую рисовку и лично я не счел его интересным. Но стоит учесть, что это не перезапуск мультсериала про спасателей, а скорее отсылка к самым первым мультфильмам 40-х, где фигурируют бурундуки.
17. Если вы смотрели фильм "Кто подставил кролика Роджера", то вы помните, что в нем присутствовали персонажи мультфильмов от разных студий, например Микки Маус, Баггз Банни и Друппи.
В этом же фильме должны были появиться и Чип с Дейлом, но в итоге их все же вырезали из финальной версии.
Зато в фильме "Чип и Дейл" (2022), который также наполнен известными мультперсонажами от разных студий (причем, в еще большем объеме), мы можем увидеть кролика Роджера.
18. Еще во время создания первых набросков мультсериала создатели определились с примерным возрастом главных героев (переводя все это на человеческие годы, так как грызуны столько не живут). Так, например Чипу и Дейлу по 18 лет, Гайке - где-то 20 лет, а старине Рокфору - под 50 лет.
19. В одной из серий мультсериала мы можем увидеть крокодила. Так вот, этот самый крокодил был срисован с аналогичного персонажа из мультфильма "Питер Пэн".
20. В цикле серий "Похищенный рубин" одними из основных персонажей являются детектив Дональд Дрейк и его пес Платон. Эти имена являются отсылкой к другим диснеевским персонажам - Дональду Даку и Плуто.
21. В мультсериале имеется множество отсылок на популярных актеров, реальных людей и т.д.
Так, например, крыса Капоне - это отсылка на гангстера Аль Капоне, а Осьминог Билли - это отсылка на известного преступника Билли Кида.
Также, в одной из серий можно встретить двух котов, которых зовут Джек и Никельс. Нетрудно догадаться, что это отсылка на актера Джека Николсона.
В серии "Мухи отдельно" профессор Нимнул меняется головами с мухой Вжиком. Это пародия на фильм "Муха" (1958). И подобных отсылок и пародий в мультсериале еще очень много.
Группа "Iron Goose", присутствующая в одной из серий, это пародия на известную британскую хэви-метал группу "Iron Maiden".
22. Котенок Храбрец, которого герои спасают в первой серии мультсериала, это отсылка на котенка Оливера из диснеевского мультфильма "Оливер и его компания". Внешнее сходство просто на лицо. Кстати, этот же котенок на секунду появлялся в одной из серий мультсериала "Чудеса на виражах".
23. Почти каждая серия мультсериала "Чип и Дейл" заканчивается смехом главных героев. Эту тему даже высмеивали в полнометражном фильме 2022 года.
Источник:
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