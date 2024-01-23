23 интересных факта о мультсериале "Чип и Дейл спешат на помощь"

1. Как вы все знаете, Чип и Дейл впервые появились на экранах еще задолго до выхода мультсериала "Чип и Дейл" спешат на помощь, а именно в 1943 году в мультфильме "Рядовой Плуто", где эти двое бурундуков издевались над псом Микки Мауса.

Изначально, бурундуки не отличались друг от друга, да и вообще не были похожи на привычных нам героев. Более того, они даже не умели разговаривать, а лишь издавали непонятные пищащие звуки. И лишь пару лет спустя они обрели более менее узнаваемые черты.