Сиводушка: почему Курильские острова заполонили вот такие странные лисы?

Так, рыжую лису знаю. Она обитает на 1/3 планеты. И чернобурку тоже знаю. Её прекрасные серебристо-чёрные шкурки интересуют модниц и модников не первое столетие. А это что за странная лиса? Она выглядит так, словно решила покопаться в дымоходе!
А это, господа и дамы, сиводушка. Сиводушками, крестовками, бастардами и замарашками называют лисичек, чья рыжая шёрстка раскрашена чёрными включениями. Все четыре цветовые морфы отличаются друг от друга узором шерсти, но суть одна. Родитель номер один был обычной лисичкой со стандартным окрасом, тогда как родитель номер два был чернобуркой, чья шерсть перенасыщена меланином.
Найти сиводушек можно почти везде в пределах ареала лисичек. Дело в том, что чернобурки в популяциях появляются спонтанно и сами собой. Мутации, вызывающие повышение выработки меланина, очень распространены среди млекопитающих. Ну а их детишки получают в наследство окрас немытых трубочистов.
Только количество чернобурок и, соответственно, сиводушек, очень зависит от экологических условий. В тёплом климате чернобурки выживают плохо, поэтому и черно-рыжие лисы почти не встречаются, их считанные проценты. В Якутии на сиводушек и других гибридов приходится аж 11% популяции. Но с лисами на Курилах это не идёт ни в какой сравнение. Там численность гибридов достигает 30%!
И экология тут не при чём. До 1916 года на Курилах располагались японские зоофермы, на которых растили чернобурок, рыжих лисиц и песцов. Со временем спрос на шкурки снизился, хозяйства перестали приносить доход и их закрыли. Животин вывозить не стали, просто отпустили на волю, что и привело к резкому увеличению черношёрстного населения острова.
Впрочем, падение спроса не уничтожило отрасль с концами. Сотни лисоводческих хозяйств работают по всему миру и сегодня. Причём на территории лисоферм выращивают не только обыкновенных лисичек и чернобурок. Сиводушки тоже регулярно в них встречаются. Оно и неудивительно: шкурки гибридных хищников активно скупаются, а их цена может достигать 8 тысяч рублей за штуку! Много кто хочет получить себе шубку с уникальный узором.
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