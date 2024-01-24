Сиводушка: почему Курильские острова заполонили вот такие странные лисы?

Впрочем, падение спроса не уничтожило отрасль с концами. Сотни лисоводческих хозяйств работают по всему миру и сегодня. Причём на территории лисоферм выращивают не только обыкновенных лисичек и чернобурок. Сиводушки тоже регулярно в них встречаются. Оно и неудивительно: шкурки гибридных хищников активно скупаются, а их цена может достигать 8 тысяч рублей за штуку! Много кто хочет получить себе шубку с уникальный узором.