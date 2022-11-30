FISHKINET
Сообщество Еда 1557 постов • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда
13 блюд и десертов, которые носят имена реально существовавших людей

13 блюд и десертов, которые носят имена реально существовавших людей

Автор:
30 ноября 2022 09:00
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Салат   имена   интересно   познавательно   факты   фото   
506
14

Предлагаю вам ненадолго окунуться в мир кулинарии и узнать, чьи же имена унаследовали блюда, которые наверняка пробовали многие из вас.

Представьте, что вы повар и совсем недавно изобрели вкуснейшее новое блюдо. Теперь перед вами стоит ещё одна задача — назвать его. Основная сложность заключается в том, что название должно не только отражать концепцию новой вкусности, но и быть запоминающимся. И как же этого добиться? Многие кулинары прибегают к беспроигрышной хитрости и называют блюда в честь знаменитостей, королевских особ и художников. Некоторые не стесняются и присваивают кулинарным шедеврам свои собственные имена. Зачем стесняться?


Франц Захер — Торт «Захер»

×
×

Торт унаследовал имя своего создателя — Франца Захера. Существует легенда, что рецепт безупречного шоколадного торта кондитер придумал, когда ему было всего 16 лет. Однажды принц Венцель фон Меттерних поручил юному Захеру подать к столу какой-нибудь необычный торт. Франц использовал все свои умения и фантазию, чтобы создать новый рецепт. Эксперимент получился настолько удачным, что десерт стал популярен во многим странах мира и остаётся таковым по сей день.


Люсьен Оливье — Салат «Оливье»

Салат оливье бы придуман в 1860 году основателем московского ресторана «Эрмитаж» — французским поваром русского происхождения Люсьеном Оливье. Истинный рецепт салата по-прежнему остаётся тайной, несмотря на то, что основные ингредиенты были известны. Это стало поводом для появления множества легенд, связанных с самим блюдом и его создателем.


Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая — Пирог «Шарлотка»

Королеве Шарлотте принадлежит рецепт сладкого десерта из яблок, запечённых в тесте. Десерт получил популярность во многих странах мира.


Витторе Карпаччо — Мясное блюдо «Карпаччо»

Впервые карпаччо было приготовлено в середине прошлого столетия. Это блюдо, состоящее из тонких ломтиков говядины, томатов и пармезана. Итальянский ресторатор назвал его в честь знаменитого художника Эпохи Возрождения Витторе Карпаччо, в картинах которого преобладали преимущественно красные оттенки.


Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич — Закуска «Сэндвич»

Монтегю очень любил поесть и бридж. Больше всего на свете он обожал хлеб с ростбифом. Однажды во время очередной игры, он приказал повару положить мясо между двумя ломтиками хлеба. По мнению графа, такой подход позволил бы не пачкать руки и соответственно карты. Считается, что произошло это приблизительно в 1762 году.


Балерина Анна Павлова — Десерт «Павлова»

Яркий и нежный десерт получил своё имя в честь легендарной балерины Анны Павловой. Его придумал шеф-повар Альберт Сакс. Однажды он увидел выступление балерины и так сильно впечатлился, что решил в каком-то смысле увековечить её красоту при помощи кулинарии.


Маргарита Савойская — Пицца «Маргарита»

Существует легенда, согласно которой Маргарита Савойская, находясь в своей летней резиденции неподалёку от Неаполя, пожелала попробовать настоящей неаполитанской пиццы (в те времена это считалось блюдом бедняков). Владелец пиццерии Рафаэло Еспозито преподнёс королеве две традиционные пиццы и одну авторскую. Именно авторский вариант пришёлся Маргарите больше всего по душе. Пицца была выполнена в цветах национального флага Италии. В её состав входили красные томаты, моцарелла и базилик. Впоследствии Еспозито назвал свою пиццу — «Маргарита», в честь королевы.


Поэт Фридрих Шиллер — Десерт «Локоны Шиллера»

Кто бы мог подумать, что всем знакомые трубочки из слоённого теста с кремом названы в честь поэта Фридриха Шиллера. Творец был известен не только своими поэмами, но и безупречными крупными локонами. Они так вдохновили немецких кулинаров, что те не смогли удержаться, чтобы не придумать блюдо, которое было бы на них похоже.


Граф Александр Григорьевич Строганов — Блюдо «Бефстроганов»

Блюдо названо в честь графа Александра Григорьевича Строганова. Его придумал один из поваров графа, который удачно объединил французскую и русскую кухни, в результате чего на свет родился один из вкуснейших кулинарных шедевров.


Ресторатор Цезарь Кардини — Салат «Цезарь»

Некоторые ошибочно полагают, что популярный салат из зелени и гренок назван в честь древнеримского правителя Юлия Цезаря. На самом деле блюдо унаследовало имя своего создателя — мексиканского ресторатора Цезаря Кардини. Он придумал его в Тихуане в 1924 году.


Пал III Антал Эстерхази, князь Галантский — Торт «Эстерхази»

Мир обязан появлению этого десерта кондитерам из Будапешта, которые таким образом выразили своё уважение принцу Палу III Антону Эстерхази де Галанту — венгерскому князю и дипломату.


Граф Гурьев Дмитрий Александрович — Каша «Гурьевская»

Существует две основные версии происхождения Гурьевской каши. Согласно первой, её придумал крепостной повар Захар Кузьмин, которого впоследствии выкупил граф и сделал штатным поваром собственного двора. Согласно второй, рецепт восхитительной каши Гурьев придумал самостоятельно в честь победы над Наполеоном.


Австралийская певица Нелли Мелба — Десерт «Персик Мельба»

Французский кулинар Огюст Эскофье изобрёл удивительный десерт, состоящий из персика, мороженого и малинового пюре в честь знаменитой оперной дивы Нелли Мельбы. Кулинарный шедевр считается одним из самых популярных в мире.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   Салат   имена   интересно   познавательно   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Сибиряк 59 минут назад
А торт наполеон где?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Frank Borman Полчаса назад
Куриные ножки, напичканные гормонами - Ножки Буша-папы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

294367



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Париже эко-активисты перегородили дорогу, но водители не растерялись и расшвыряли их как мешки с картошкой
В Париже эко-активисты перегородили дорогу, но водители не растерялись и расшвыряли их...
Советские актеры, прожившие в супружестве 50 и более лет
Советские актеры, прожившие в супружестве 50 и более лет
Набирающие популярность в сообществах
Крохотуля
Крохотуля
Вожак «волчьих стай», быстро оказавшийся за решёткой. Карьера Отто Кречмера
Вожак «волчьих стай», быстро оказавшийся за решёткой. Карьера Отто Кречмера
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сколько тебе лет?

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#Жизнь#автомобили#авто аварии#в мире#кино#Реакция#маразм
#Юмор#интересное#люди#история#дтп#автомир#Еда#позитив#Россия#авария дня
#интересно#животные#подборка#аварии#картинки#Приколы#забавно#улыбнуло#фильм#криминал
Праздник к нам приходит! Праздник к нам приходит! Советская пастила: особенности её изготовления Советская пастила: особенности её изготовления Батат: вкус, польза и вред сладкого картофеля Батат: вкус, польза и вред сладкого картофеля Дайкон - почему его так любят японцы и едят почти каждый день Дайкон - почему его так любят японцы и едят почти каждый день Почему древние римляне ели лежа? Почему древние римляне ели лежа? Почему моряки в старину предпочитали голодать, но не есть рыбу из океана Почему моряки в старину предпочитали голодать, но не есть рыбу из океана

На что жалуетесь?

Вернуться