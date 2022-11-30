13 блюд и десертов, которые носят имена реально существовавших людей

Представьте, что вы повар и совсем недавно изобрели вкуснейшее новое блюдо. Теперь перед вами стоит ещё одна задача — назвать его. Основная сложность заключается в том, что название должно не только отражать концепцию новой вкусности, но и быть запоминающимся. И как же этого добиться? Многие кулинары прибегают к беспроигрышной хитрости и называют блюда в честь знаменитостей, королевских особ и художников. Некоторые не стесняются и присваивают кулинарным шедеврам свои собственные имена. Зачем стесняться?

Франц Захер — Торт «Захер»