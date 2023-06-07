17 неказистых свадебных тортов, которые выглядят как злая шутка кондитеров

Однако далеко не всегда праздничное угощение является тем, чем стоило бы похвастаться. Некоторые десерты получаются настолько несуразными, что способны вызвать слёзы не только у невесты, но и у жениха. Ниже вы можете посмотреть фотографии свадебных тортов, чей внешний вид явно намекает на то, что какие-то дела у кондитера явно пошли не по плану.

«Идеальное» попадание