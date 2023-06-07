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17 неказистых свадебных тортов, которые выглядят как злая шутка кондитеров

17 неказистых свадебных тортов, которые выглядят как злая шутка кондитеров

Автор:
07 июня 2023 10:38
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Прикол   Юмор   забавно   кондитер   ожидание и реальность   провалы   торт   
1651
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Свадьба — праздник, к которому девушки готовятся особенно тщательно. В этот день всё должно быть идеально — платье, кортеж, декорации, первый танец, ну и, конечно же, торт. Этот традиционный свадебный десерт буквально символизирует то, насколько сладкой и гладкой будет жизнь новообразованной семьи.

Однако далеко не всегда праздничное угощение является тем, чем стоило бы похвастаться. Некоторые десерты получаются настолько несуразными, что способны вызвать слёзы не только у невесты, но и у жениха. Ниже вы можете посмотреть фотографии свадебных тортов, чей внешний вид явно намекает на то, что какие-то дела у кондитера явно пошли не по плану.


«Идеальное» попадание

×
×

Флористика — не самая сильная сторона этого кондитера.


«Золотой» торт на свадьбе моей сестры

Может, он сделан из водорослей?


Торт, который я заказала, и торт, который я получила

Кондитеру стоит немного подтянуть навыки рисования, и всё будет отлично!


Глядя на это, хочется плакать


Почти стопроцентное сходство


Так, по мнению кондитера, должен выглядеть свадебный торт


Это не восьмёрка посередине, а обручальные кольца


Павлин немножко приуныл


Задумка интересная, а вот реализация подвела


Что это посередине? Глаз Саурона?


Наверное, невеста очень расстроилась

Какой «естественный» зелёный оттенок.


Какие «аккуратные» мазки кремом


Превратили торт в букет

Дополнительными цветами кондитер наверняка пытался скрыть несовершенства торта. Однако такой ход сделал его ещё хуже.


Шик и утончённость

Катастрофа

Главное, правильно выровнять края

Сразу видно, что торт делал мастер декора

Источник:

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Метки: Еда   Прикол   Юмор   забавно   кондитер   ожидание и реальность   провалы   торт   
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3  комментария
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10k
au3 2 часа назад
Ну и я мог бы запостить две фотки рядом - профессионала из интернета и свое рукожопие - и сказать что вот песец. Где гарантии, что именно это они заказали, и что кондитер не говорил: "я так не смогу, но если вы хотите я сделаю дорого и хреново".
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9k
Борис Карабанов Час назад
Да, так выглядит настоящая трагедия. Как можно после ТАКОГО жить вместе долгие-долгие годы, преодолевая трудности и деля радости, воспитывая детей и умиляясь внукам? Никак!
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33k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Потому что хорошо и дешево не бывает..
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