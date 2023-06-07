17 неказистых свадебных тортов, которые выглядят как злая шутка кондитеров

Свадьба — праздник, к которому девушки готовятся особенно тщательно. В этот день всё должно быть идеально — платье, кортеж, декорации, первый танец, ну и, конечно же, торт. Этот традиционный свадебный десерт буквально символизирует то, насколько сладкой и гладкой будет жизнь новообразованной семьи.
Однако далеко не всегда праздничное угощение является тем, чем стоило бы похвастаться. Некоторые десерты получаются настолько несуразными, что способны вызвать слёзы не только у невесты, но и у жениха. Ниже вы можете посмотреть фотографии свадебных тортов, чей внешний вид явно намекает на то, что какие-то дела у кондитера явно пошли не по плану.
«Идеальное» попадание
Флористика — не самая сильная сторона этого кондитера.
«Золотой» торт на свадьбе моей сестры
Может, он сделан из водорослей?
Торт, который я заказала, и торт, который я получила
Кондитеру стоит немного подтянуть навыки рисования, и всё будет отлично!
Глядя на это, хочется плакать
Почти стопроцентное сходство
Так, по мнению кондитера, должен выглядеть свадебный торт
Это не восьмёрка посередине, а обручальные кольца
Павлин немножко приуныл
Задумка интересная, а вот реализация подвела
Что это посередине? Глаз Саурона?
Наверное, невеста очень расстроилась
Какой «естественный» зелёный оттенок.
Какие «аккуратные» мазки кремом
Превратили торт в букет
Дополнительными цветами кондитер наверняка пытался скрыть несовершенства торта. Однако такой ход сделал его ещё хуже.
Шик и утончённость
Катастрофа
Главное, правильно выровнять края
Сразу видно, что торт делал мастер декора
Источник:
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