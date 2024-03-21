Поклонники инфоцыгана Аяза Шабутдинова жертвуют ему в СИЗО книги по личностному росту

Судя по всему, сокамерники Шабутдинова тоже станут инфоцыганами.
В СИЗО России есть много разных занятий. Человек может многому научиться, например получить профессию портного, сапожника, токаря, слесаря, сварщика и так далее. Как правило, профессии, которые предлагает УФСИН, не очень сложные и не требуют дополнительного высшего образования. По данным Telegram-канал Mash, Аяз Шабутдинов получает новые знания и навыки парикмахера. Уже непосредственно в колонии он сможет углубить свои знания.
Также в СИЗО есть библиотека, но в ней очень мало современных книг. По большей части в библиотеке содержится классическая литература, религиозная и профессиональная. Однако, заботливые поклонники Шабутдинова принялись жертвовать в библиотеку СИЗО инфоцыганскую литературу: Джиджи Падовани "Nutella. Как создать обожаемый бренд", а также Адама Лашински "Uber. Инсайдерская история мирового господства". Напрямую передавать такие книги запрещено, поэтому кроме Шабутдинова просвещаться будут и другие осуждённые.
Шабутдинова задержали в начале ноября 2023 года на его съемной квартире в Москве. Тогда блогер вернулся из поездки в Австрию. Поводом для ареста стало мошенничество при продаже образовательных курсов.
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Достаточно вспомнить тех дебилов, которые вложились в МММ а потом стояли с плакатами и требованиями «выпустить Мавроди».
Будто он им после этого вернет бабло