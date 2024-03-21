Поклонники инфоцыгана Аяза Шабутдинова жертвуют ему в СИЗО книги по личностному росту

Также в СИЗО есть библиотека, но в ней очень мало современных книг. По большей части в библиотеке содержится классическая литература, религиозная и профессиональная. Однако, заботливые поклонники Шабутдинова принялись жертвовать в библиотеку СИЗО инфоцыганскую литературу: Джиджи Падовани "Nutella. Как создать обожаемый бренд", а также Адама Лашински "Uber. Инсайдерская история мирового господства". Напрямую передавать такие книги запрещено, поэтому кроме Шабутдинова просвещаться будут и другие осуждённые.