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Поклонники инфоцыгана Аяза Шабутдинова жертвуют ему в СИЗО книги по личностному росту

Поклонники инфоцыгана Аяза Шабутдинова жертвуют ему в СИЗО книги по личностному росту

Автор:
21 марта 2024 18:28
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Аяз Шабутдинов   интересное   инфоцыгане   книги   сизо   тюрьма   успешный успех   фото   
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Судя по всему, сокамерники Шабутдинова тоже станут инфоцыганами.

В СИЗО России есть много разных занятий. Человек может многому научиться, например получить профессию портного, сапожника, токаря, слесаря, сварщика и так далее. Как правило, профессии, которые предлагает УФСИН, не очень сложные и не требуют дополнительного высшего образования. По данным Telegram-канал Mash, Аяз Шабутдинов получает новые знания и навыки парикмахера. Уже непосредственно в колонии он сможет углубить свои знания.

Также в СИЗО есть библиотека, но в ней очень мало современных книг. По большей части в библиотеке содержится классическая литература, религиозная и профессиональная. Однако, заботливые поклонники Шабутдинова принялись жертвовать в библиотеку СИЗО инфоцыганскую литературу: Джиджи Падовани "Nutella. Как создать обожаемый бренд", а также Адама Лашински "Uber. Инсайдерская история мирового господства". Напрямую передавать такие книги запрещено, поэтому кроме Шабутдинова просвещаться будут и другие осуждённые.

Шабутдинова задержали в начале ноября 2023 года на его съемной квартире в Москве. Тогда блогер вернулся из поездки в Австрию. Поводом для ареста стало мошенничество при продаже образовательных курсов.

Источник:

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Метки: Аяз Шабутдинов   интересное   инфоцыгане   книги   сизо   тюрьма   успешный успех   фото   
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2  комментария
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14k
Владимир Час назад
Троллинг засчитан.
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GROMOZEKA Час назад
Ну а чему удивляться?
Достаточно вспомнить тех дебилов, которые вложились в МММ а потом стояли с плакатами и требованиями «выпустить Мавроди».
Будто он им после этого вернет бабло
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4844 поста (4632 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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