В ростовском СИЗО-1 побрили всех осуждённых

Кроме того, охранникам следственного изолятора разрешили более жесткий досмотр подозреваемых. Mash отметил, что в ростовском СИЗО-1 до сих пор не хватает сотрудников, их ищут.

Тем временем нынешнее руководство, вполне вероятно, привлекут к уголовной ответственности по статье "Халатность". Ранее журналисты выяснили, что сотрудники СИЗО за денежное вознаграждение предоставляли подозреваемым услуги и занимались незаконной торговлей.