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В ростовском СИЗО-1 побрили всех осуждённых

В ростовском СИЗО-1 побрили всех осуждённых

Автор:
25 июня 2024 19:10
Сообщество : Криминал
Метки: Терористы   заключённые   захват заложников   интересное   криминал   сизо   фото   
1263
3

Кроме того, теперь там никто не носит бороду.

Телеграм-канал Mash сообщил, что всех 900 заключённых СИЗО-1 в Ростове-на-Дону побрили на лысо. Также им всем сбрили бороды. В СИЗО отметили, что виной всему террористы, которые захватили заложников. Теперь все заключённые выглядят одинаково, вне зависимости от того, какого они вероисповедания. Зачем это сделано - не сообщается.

Кроме того, охранникам следственного изолятора разрешили более жесткий досмотр подозреваемых. Mash отметил, что в ростовском СИЗО-1 до сих пор не хватает сотрудников, их ищут.

Тем временем нынешнее руководство, вполне вероятно, привлекут к уголовной ответственности по статье "Халатность". Ранее журналисты выяснили, что сотрудники СИЗО за денежное вознаграждение предоставляли подозреваемым услуги и занимались незаконной торговлей.

Также адвокат выжившего террориста заявил, что Даниил Камнев оказался единственным выжившим участником захвата заложников в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону. Камнев не только выжил, но и выкарабкался из комы. Адвокат террориста сообщил, что Камнев пришёл в себя.

Заседание идет в отношении не только [Даниила Камнева], но и других подсудимых в Южном окружном военном суде. Прокурор продолжает свои доказательства предоставлять. Скорее всего, [Камнев] находится в тюремной больнице. [На суде] я задал вопрос, и все подтвердили, [что Камнев жив], в том числе прокурор. <…> Пришел [в сознание] вроде бы, - сказал адвокат ТАСС, имея в виду уже рассматриваемое уголовное дело в его отношении.


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Метки: Терористы   заключённые   захват заложников   интересное   криминал   сизо   фото   
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16  комментариев
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43k
Сергей Час назад
Наконец то, рак на горе свистнул.
А этот гандон сраной почему с бородой лежит.
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3k
Александр 6 минут назад
Мобилы тоже заберут?Они же без работы останутся.
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22k
Robin Hood Полчаса назад
А ... перекрашивать из "зеленой" в красную когда надумаете??? И свинину когда плотненько так в меню засунете? А то превратили зоны пля в рассадник чуркобесия сцуко!!!
И эта проблема не вчера возникла на ровном месте
https://life.ru/p/910641https://life.ru/p/910641
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5k
Горожанин 42 минуты назад
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2k
Corkscrew 50 минут назад
Можно подумать что бритье бород или чего-то еще сразу же решит все проблемы и заставит всяких отморозков отказаться от своих убеждений. Так что таки да, не вполне понятно для чего их там всех побрили.
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17k
Алексей 50 минут назад
Ну как пройти мимо....
Ссылка www.youtube.com
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4k
Колян 53 минуты назад
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129k
Аааа 53 минуты назад
ваххабитам еще уши сбрить надо
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153k
parallax Час назад
Мозги бы ещё побрить всяким ваххабитам .
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5159 постов (4944 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
360572



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