В ростовском СИЗО-1 побрили всех осуждённых

Кроме того, теперь там никто не носит бороду.
Телеграм-канал Mash сообщил, что всех 900 заключённых СИЗО-1 в Ростове-на-Дону побрили на лысо. Также им всем сбрили бороды. В СИЗО отметили, что виной всему террористы, которые захватили заложников. Теперь все заключённые выглядят одинаково, вне зависимости от того, какого они вероисповедания. Зачем это сделано - не сообщается.
Кроме того, охранникам следственного изолятора разрешили более жесткий досмотр подозреваемых. Mash отметил, что в ростовском СИЗО-1 до сих пор не хватает сотрудников, их ищут.
Тем временем нынешнее руководство, вполне вероятно, привлекут к уголовной ответственности по статье "Халатность". Ранее журналисты выяснили, что сотрудники СИЗО за денежное вознаграждение предоставляли подозреваемым услуги и занимались незаконной торговлей.
Также адвокат выжившего террориста заявил, что Даниил Камнев оказался единственным выжившим участником захвата заложников в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону. Камнев не только выжил, но и выкарабкался из комы. Адвокат террориста сообщил, что Камнев пришёл в себя.
Заседание идет в отношении не только [Даниила Камнева], но и других подсудимых в Южном окружном военном суде. Прокурор продолжает свои доказательства предоставлять. Скорее всего, [Камнев] находится в тюремной больнице. [На суде] я задал вопрос, и все подтвердили, [что Камнев жив], в том числе прокурор. <…> Пришел [в сознание] вроде бы, - сказал адвокат ТАСС, имея в виду уже рассматриваемое уголовное дело в его отношении.
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А этот гандон сраной почему с бородой лежит.
И эта проблема не вчера возникла на ровном месте
https://life.ru/p/910641https://life.ru/p/910641
Но унижение для исламских фанатиков сильное.
И это правильно.