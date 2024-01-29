Шустрый мужик из Белогорска забрал товаров из ПВЗ Wildberries на 16 миллионов рублей и не заплатил ни копейки

Он решил, что удача повернулась к нему лицом. Оказалось - другим местом.
Мужчина работал оператором и снимал свадьбы. Его супруга была там тамадой и семейный подряд трудился вполне себе неплохо. Пока незадачливый видеограф не связался с маркетплейсом.
На «Ягодках» он заказал кое-какое оборудование для работы и ввёл номер счёта своего банка в личном кабинете. А система «глюканула» и решила, что всё оплачено. После этого в мужика вселился бес и он назаказывал девайсов на 16 миллионов рублей: камеры, стабилизаторы, штативы и объективы. Всё самое дорогое.
С уверенным видом забрал товары из ПВЗ и стал распродавать эту халяву.
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Шиковал он до первой инвентаризации в пункте выдачи Wildberries. Хозяева увидели дыру в 16 миллионов рублей, быстро вычислили утечку и сдали миллионера силовикам.
Видеографа отправили в СИЗО. А его мечты о внезапном богатстве так и остались мечтами.
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Но очень много таких моментов уже было,вижу халяву-мозг отключаю.Мужик ещё раз доказал что мудрость не приходит с возрастом,если ты был дебил в молодости,то в старости ты будешь старым дебилом.
Если бы так один два раза схимичил .
Может быть и пронесло. В крайнем случае свалил бы на хакеров .
Повесили бы как обычно на работников.
Но с дорогим и поэтому редким оборудованием для видео на охрененную сумму.
Светя своей собственной физиономией а не давая заданием кому то из знакомых забрать криминальный товар.