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Шустрый мужик из Белогорска забрал товаров из ПВЗ Wildberries на 16 миллионов рублей и не заплатил ни копейки

Шустрый мужик из Белогорска забрал товаров из ПВЗ Wildberries на 16 миллионов рублей и не заплатил ни копейки

Автор:
29 января 2024 14:59
Сообщество : Криминал
Метки: Wildberries   Белогорск   Вайлдберрис   Видео   Система   маркетплейс   оплата   сбой   товары   
3777
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Он решил, что удача повернулась к нему лицом. Оказалось - другим местом.

Мужчина работал оператором и снимал свадьбы. Его супруга была там тамадой и семейный подряд трудился вполне себе неплохо. Пока незадачливый видеограф не связался с маркетплейсом.

На «Ягодках» он заказал кое-какое оборудование для работы и ввёл номер счёта своего банка в личном кабинете. А система «глюканула» и решила, что всё оплачено. После этого в мужика вселился бес и он назаказывал девайсов на 16 миллионов рублей: камеры, стабилизаторы, штативы и объективы. Всё самое дорогое.

С уверенным видом забрал товары из ПВЗ и стал распродавать эту халяву.

Шиковал он до первой инвентаризации в пункте выдачи Wildberries. Хозяева увидели дыру в 16 миллионов рублей, быстро вычислили утечку и сдали миллионера силовикам.

Видеографа отправили в СИЗО. А его мечты о внезапном богатстве так и остались мечтами.

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Метки: Wildberries   Белогорск   Вайлдберрис   Видео   Система   маркетплейс   оплата   сбой   товары   
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15  комментариев
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1k
Darki 55 минут назад
Когда система глюканула,надо наоборот ничего не делать,а узнать причину,чтоб потом в СИЗО не присесть.
Но очень много таких моментов уже было,вижу халяву-мозг отключаю.Мужик ещё раз доказал что мудрость не приходит с возрастом,если ты был дебил в молодости,то в старости ты будешь старым дебилом.
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2k
Igor Grishaev 13 минут назад
У Чубайса получилось, а у него нет.. Судьба, однако.
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314
Виталий Кассандров Полчаса назад
Конкретно тут жадность фраера сгубила
Если бы так один два раза схимичил .
Может быть и пронесло. В крайнем случае свалил бы на хакеров .
Повесили бы как обычно на работников.
Но с дорогим и поэтому редким оборудованием для видео на охрененную сумму.
Светя своей собственной физиономией а не давая заданием кому то из знакомых забрать криминальный товар.
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744
Александр Шевченко Полчаса назад
Везде есть цифровой след ... и бесплатный сыр, только в мышеловке .
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15k
Ivan 37 минут назад
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10k
Сол Гудман 39 минут назад
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11k
BarOb Час назад
шустрил, шустрил и не вышустрил
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3k
Илья Час назад
Дадут ему 5 лет, через 3 выйдет это 5.5 мультов за год. Отличный бизнес план
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5k
Харон Час назад
На хитрую жопу есть ... **й с винтом.
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