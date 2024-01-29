Шустрый мужик из Белогорска забрал товаров из ПВЗ Wildberries на 16 миллионов рублей и не заплатил ни копейки

Мужчина работал оператором и снимал свадьбы. Его супруга была там тамадой и семейный подряд трудился вполне себе неплохо. Пока незадачливый видеограф не связался с маркетплейсом.

На «Ягодках» он заказал кое-какое оборудование для работы и ввёл номер счёта своего банка в личном кабинете. А система «глюканула» и решила, что всё оплачено. После этого в мужика вселился бес и он назаказывал девайсов на 16 миллионов рублей: камеры, стабилизаторы, штативы и объективы. Всё самое дорогое.

С уверенным видом забрал товары из ПВЗ и стал распродавать эту халяву.