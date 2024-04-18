Wildberries запустит продажу автомобилей

Онлайн-ретейлер Wildberries с 18 апреля запускает продажу автомобилей, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Первой машиной, которую можно будет купить на маркетплейсе, станет китайская Chery. Заказ на первом этапе будет доступен для жителей Москвы, Казани, Московской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Со временем зона доставки будет расширяться, отметили в компании.

На Wildberries будет доступен весь модельный ряд Chery.