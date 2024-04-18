Wildberries запустит продажу автомобилей

C 18 апреля на "Ягодках" можно будет купить не только чайник, трусы или помаду, но и автомобиль Chery. Заказ можно будет оформить по 100-процентной предоплате, официальный дилер согласует с клиентом место доставки, договор купли-продажи будет оформляться перед выдачей машины.
Онлайн-ретейлер Wildberries с 18 апреля запускает продажу автомобилей, сообщили РБК в пресс-службе компании.
Первой машиной, которую можно будет купить на маркетплейсе, станет китайская Chery. Заказ на первом этапе будет доступен для жителей Москвы, Казани, Московской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Со временем зона доставки будет расширяться, отметили в компании.
На Wildberries будет доступен весь модельный ряд Chery.
Заказ автомобиля возможен для пользователей по 100-процентной предоплате по карте, которая привязана к профилю. После оформления заказа с клиентом свяжется официальный онлайн-дилер Chery «Деливери кар» для уточнения деталей, договор купли-продажи подписывается перед выдачей автомобиля, пояснили в Wildberries.
Место доставки с учетом логистических возможностей для выгрузки автомобиля будет согласовываться между дилером и клиентом, указывает онлайн-ретейлер.
Wildberries намерен развивать новую категорию товаров «Транспортные средства», заявили в компании, в дальнейшем в продаже появятся в том числе мотоциклы, квадроциклы, снегоходы.
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