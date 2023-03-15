Руководство Wildberries отказалось выполнять требования бастующих работников и стало с ними «расставаться»

Вчера прошла волна протестов и забастовок владельцев и работников пунктов выдачи Wildberries. Их главное требование - отмена штрафов за возврат товара и его брак. По новым правилам, теперь за это платят сами сотрудники: сумма списывается с их ежедневной зарплаты.

А сегодня не открылись сотни пунктов выдачи «Ягодок» по всей стране, люди просто отказались выходить на работу.