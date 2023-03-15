Руководство Wildberries отказалось выполнять требования бастующих работников и стало с ними «расставаться»

И не явилось на обсуждение этого вопроса в Госдуму.
Вчера прошла волна протестов и забастовок владельцев и работников пунктов выдачи Wildberries. Их главное требование - отмена штрафов за возврат товара и его брак. По новым правилам, теперь за это платят сами сотрудники: сумма списывается с их ежедневной зарплаты.
А сегодня не открылись сотни пунктов выдачи «Ягодок» по всей стране, люди просто отказались выходить на работу.
Руководство компании заявило:
Зарплата выплачивается в ежедневном режиме, ограничений нет и не было. Реализация остальных пунктов приведёт к значительному снижению уровня клиентского сервиса. Мы всегда были и остаемся открыты к диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
После этого наотрез отказалось выполнять требования бастующих. Дело дошло до Госдумы, вот что сообщил депутат Дмитрий Гусев:
Раз у маркетплейса нет профсоюза, значит профсоюзом для Wildberriеs станет Государственная Дума Российской Федерации.
Но ТОП-менеджеры компании на встречу не явились.
Мы сегодня, фракция «Справедливая Россия — За правду», пригласили к нам в Госдуму обе стороны, представителей компании Wildberries и представителей пунктов выдачи заказов. Компания Wildberries, к сожалению, не пришла, но мы встретились с представителями пунктов выдачи заказов.
Представители Wildberries уверяли, что придут, а потом перестали выходить на связь.
Депутат Валерий Гартунг заявил, что руководителей «Ягодок» пригласят снова. На этот раз уже настоятельно. Если откажутся - могут подключить антимонопольную службу и прокуратуру.
Между тем сообщают, что Wildberries решило просто уволить тех, кто участвовал в забастовке. Например, в Кемерово работникам пунктов выдачи сообщили, что их учётные записи будут удалены в течение часа, владельцам ПВЗ блокируют аккаунты.
А тех, кто ходил в головной офис компании и пытался договориться - обвиняют в нарушении пункта 8.15 оферты: запрет на публичную критику компании. Кстати, его добавили в официальные документы только вчера. Их пункты выдачи блокируют в системе и они не могут работать. Чтобы забрать товар, компания уже отправила фуры в заблокированные точки.
Ни протестующие, ни руководство, сдаваться не собираются и ситуация только набирает обороты.
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При этом и так была не очень приятным в общении человеком.
похожая ситуация была в 2011 в сима-ленде . руководство выплатило декабрьскую зп сотрудникам 20 000 (официалка в то время была 10 000 остальное премиально-бонусная часть ) хотя заработанных были 40 и более тысяч (декабрь жаркий месяц) на справедливое возмущение ответ один - вам и так в два раза больше заплатили чем по договору . за две недели уволилось больше 120 человек . отгрузки встали ипешники засыпали исками . выход один полная смена руководства . так в симе и поступили.