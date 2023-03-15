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Руководство Wildberries отказалось выполнять требования бастующих работников и стало с ними «расставаться»

Руководство Wildberries отказалось выполнять требования бастующих работников и стало с ними «расставаться»

Автор:
15 марта 2023 14:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Wildberries   Госдума   забастовка   маркетплейс   прокуратура   протест   пункт выдачи   сотрудники   требования   штрафы   
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И не явилось на обсуждение этого вопроса в Госдуму.

Вчера прошла волна протестов и забастовок владельцев и работников пунктов выдачи Wildberries. Их главное требование - отмена штрафов за возврат товара и его брак. По новым правилам, теперь за это платят сами сотрудники: сумма списывается с их ежедневной зарплаты.

А сегодня не открылись сотни пунктов выдачи «Ягодок» по всей стране, люди просто отказались выходить на работу.

Руководство компании заявило:

Зарплата выплачивается в ежедневном режиме, ограничений нет и не было. Реализация остальных пунктов приведёт к значительному снижению уровня клиентского сервиса. Мы всегда были и остаемся открыты к диалогу со всеми заинтересованными сторонами.

После этого наотрез отказалось выполнять требования бастующих. Дело дошло до Госдумы, вот что сообщил депутат Дмитрий Гусев:

Раз у маркетплейса нет профсоюза, значит профсоюзом для Wildberriеs станет Государственная Дума Российской Федерации.

Но ТОП-менеджеры компании на встречу не явились.

Мы сегодня, фракция «Справедливая Россия — За правду», пригласили к нам в Госдуму обе стороны, представителей компании Wildberries и представителей пунктов выдачи заказов. Компания Wildberries, к сожалению, не пришла, но мы встретились с представителями пунктов выдачи заказов.

Представители Wildberries уверяли, что придут, а потом перестали выходить на связь.

Депутат Валерий Гартунг заявил, что руководителей «Ягодок» пригласят снова. На этот раз уже настоятельно. Если откажутся - могут подключить антимонопольную службу и прокуратуру.

Между тем сообщают, что Wildberries решило просто уволить тех, кто участвовал в забастовке. Например, в Кемерово работникам пунктов выдачи сообщили, что их учётные записи будут удалены в течение часа, владельцам ПВЗ блокируют аккаунты.

А тех, кто ходил в головной офис компании и пытался договориться - обвиняют в нарушении пункта 8.15 оферты: запрет на публичную критику компании. Кстати, его добавили в официальные документы только вчера. Их пункты выдачи блокируют в системе и они не могут работать. Чтобы забрать товар, компания уже отправила фуры в заблокированные точки.

Ни протестующие, ни руководство, сдаваться не собираются и ситуация только набирает обороты.

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Метки: Wildberries   Госдума   забастовка   маркетплейс   прокуратура   протест   пункт выдачи   сотрудники   требования   штрафы   
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14  комментариев
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Денис Полчаса назад
Давно пора прикрыть эту сраную помойку. И клоповник озон туда же.
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1k
bigkoss 3 минуты назад
у знакомого ПВЗ, сказал что работает (Ярославль если че)
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6k
Бу 10 минут назад
как только Бакаева заполучила ресурс со стороны правительства сразу стала "Царицей Савкской".
При этом и так была не очень приятным в общении человеком.
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2k
Lexx 12 минут назад
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62k
Александр Ломовицкий 15 минут назад
писда ягодкам. ща посыпятся иски по неисполнению заказов на отзыв средств потраченных на заказанный товар включая пересылку . кто то в верхах компании решил по легкому срубить бабла с франшизы .
похожая ситуация была в 2011 в сима-ленде . руководство выплатило декабрьскую зп сотрудникам 20 000 (официалка в то время была 10 000 остальное премиально-бонусная часть ) хотя заработанных были 40 и более тысяч (декабрь жаркий месяц) на справедливое возмущение ответ один - вам и так в два раза больше заплатили чем по договору . за две недели уволилось больше 120 человек . отгрузки встали ипешники засыпали исками . выход один полная смена руководства . так в симе и поступили.
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52k
dima423 Полчаса назад
Ну вообще конечно это бред, вешать автоматом без расследования штрафы за возврат товаров и брак на ПВЗ...
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31k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Хотел через ПВЗ ягодников новый КАМАЗ с полуприцепом заказать, да видать не судьба... )))
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52k
dima423 Полчаса назад
Интересно сколько пунктов закрылось...чето терзают меня сомнения что не больше 1%)
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