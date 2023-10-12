Генпрокуратура решила проверить крупнейший маркетплейс России Wildberries

Особое внимание будет обращено на обоснованность действий указанной торговой площадки, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов».

А в Wildberries заявили, что это «решение связано с особенностями операционно-технологического процесса приема платежей, поскольку сейчас Wildberries не может самостоятельно обрабатывать операции по картам этих систем».

И они якобы вынуждены это сделать. Хотя к Бакальчук уже накопились вопросы - и про комиссии, и про плату за возврат товаров. Но владелица Wildberries на них отвечать пока не хочет: