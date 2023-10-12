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Генпрокуратура решила проверить крупнейший маркетплейс России Wildberries

Генпрокуратура решила проверить крупнейший маркетплейс России Wildberries

Автор:
12 октября 2023 16:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Wildberries   Вайлдберрис   Роспотребнадзор   Татьяна Бакальчук   проверка   прокуратура   
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К проверке подключился и Роспотребнадзор.

Wildberries - это бизнес космических масштабов, он контролирует 65% онлайн торговли. А его владелица, Татьяна Бакальчук, владеет почти 26 миллиардами долларов.

9 октября «Ягодки» ввели комиссию для плательщиков карт Visa и Mastercard - 3% от суммы покупки. И комиссию при возврате товаров.

Это не понравилось генеральному прокурору Игорю Краснову и он поручил организовать проверку маркетплейса. К этому привлекли Роспотребнадзор и Центробанк.

Особое внимание будет обращено на обоснованность действий указанной торговой площадки, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов».

А в Wildberries заявили, что это «решение связано с особенностями операционно-технологического процесса приема платежей, поскольку сейчас Wildberries не может самостоятельно обрабатывать операции по картам этих систем».

И они якобы вынуждены это сделать. Хотя к Бакальчук уже накопились вопросы - и про комиссии, и про плату за возврат товаров. Но владелица Wildberries на них отвечать пока не хочет:

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Метки: Wildberries   Вайлдберрис   Роспотребнадзор   Татьяна Бакальчук   проверка   прокуратура   
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14  комментариев
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5k
Alex Час назад
У нее ряхя не треснет? Куда ей еще денег?
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16k
Андрей 17 минут назад
У Бокальчук состояние 8 млрд. долларов, а не 26, дальше можно не читать. Говно на вентилятор?
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135
Афанасий Борщёв Полчаса назад
Самый отстойный инет магазин. Чего там люди делают вообще непонятно. Заказывал там ещё до ковида несколько раз товар. Ни разу нормально ничего не приезжало. Всё мятое пыльное, упаковка никакая. Хорошо что если вообще приедет то что заказываешь. Ещё товар может покататься пару-тройку недель по стране прежде чем доберётся до нужного пункта выдачи.
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1
Евгений Мамыкин Афанасий Борщёв 2 минуты назад
У меня всегда всё нормально с WB. Всё приходит в нормальной упаковке, и гораздо быстрее, чем с Озона. Был только один случай, когда пришлось делать возврат товара, из-за повреждений при транспортировке. Сотрудница пункта выдачи помогла оформит возврат, и деньги на карту вернулись в тот же день. А вас таких анонимов, "Афанасиев Борщевых" (очевидно, имя не настоящее, взятое по персонажу из фильма), пишущих на сайтах и в соцсетях негатив про WB, что-то подозрительно много.
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17k
Голос Вселенной Час назад
Сколько веревочке не виться.............
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15k
Kucher Час назад
Если у тебя есть 26 лярдов нерублей, то на какие-то там законы можно забить большой болт.
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1k
Dwarf61 Час назад
Сейчас озвучу крайне не популярное мнение: просто проверьте её на уплату всех налогов и, если с налогами всё в порядке, то просто отъ**итесть от неё.
Всё чего сейчас можно от неё добиться такими проверками - она просто выведет максимум своих бабок куда-нибудь в Дубай, продаст бизнес какому-нибудь мегамаркету и свалит из страны.
После чего мегамаркет "оптимизирует" систему поувольняв людей и позакрывав площадки в том числе для того чтобы платить меньше налогов.
В результате казна, в которой и так пусто, станет недополучать денег, простые работяги потеряют рабочие места, нормальные бизнесмены сделают для себя выводы и тоже куда-нибудь свалят (повторить схему с начала!).
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