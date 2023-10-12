Генпрокуратура решила проверить крупнейший маркетплейс России Wildberries

К проверке подключился и Роспотребнадзор.
Wildberries - это бизнес космических масштабов, он контролирует 65% онлайн торговли. А его владелица, Татьяна Бакальчук, владеет почти 26 миллиардами долларов.
Особое внимание будет обращено на обоснованность действий указанной торговой площадки, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов».
А в Wildberries заявили, что это «решение связано с особенностями операционно-технологического процесса приема платежей, поскольку сейчас Wildberries не может самостоятельно обрабатывать операции по картам этих систем».
И они якобы вынуждены это сделать. Хотя к Бакальчук уже накопились вопросы - и про комиссии, и про плату за возврат товаров. Но владелица Wildberries на них отвечать пока не хочет:
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- Руководство Wildberries отказалось выполнять требования бастующих работников и стало с ними «расставаться»
- Общественники пожаловались на депутата, устроившего реконструкцию Курской битвы
- Вопрос решён: сегодня Wildberries разблокирует все бастовавшие пункты выдачи и вернёт деньги сотрудникам
- Дали заднюю: владельцам пунктов выдачи Wildberries стали возвращать деньги за «подмену» товара
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А есть инспекции, нагибающие бизнес и ведущие к его закрытию.
Всё чего сейчас можно от неё добиться такими проверками - она просто выведет максимум своих бабок куда-нибудь в Дубай, продаст бизнес какому-нибудь мегамаркету и свалит из страны.
После чего мегамаркет "оптимизирует" систему поувольняв людей и позакрывав площадки в том числе для того чтобы платить меньше налогов.
В результате казна, в которой и так пусто, станет недополучать денег, простые работяги потеряют рабочие места, нормальные бизнесмены сделают для себя выводы и тоже куда-нибудь свалят (повторить схему с начала!).
2. Нормальных бизнесменов не бывает
3. Вывести она может и не успеть, как и в Дубай свалить. Ну разве что потом, пустая
4. С налогами у неё не может быть всё в порядке. У нас этим вообще ни у кого не в порядке
2. Бывают, лично знаю несколько человек. Хотя да:
2.1. Им тяжелее, чем другим бизнесменам.
2.2. Их процент крайне мал.
3. Может не успеть, а может и успеть. В любом случае, для государства выгоднее получать стабильные деньги с долгосрочных проектов, чем урвать мини-куш здесь и сейчас, а потом снова искать где взять денег.
4. А кто виноват в том, что:
4.1. У наших людей нет желания платить нормально налоги?
4.2. У наших людей есть возможность не платить нормально налоги?