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Закон о регулировании маркетплейсов активно поддержали в российских регионах

Закон о регулировании маркетплейсов активно поддержали в российских регионах

Автор:
15 июня 2024 08:35
Сообщество : Жить в России
Метки: OZON   Wildberries   Госдума   ПВЗ   закон о маркетплейсах   яндекс-маркет   
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В начале марта в Госдуму внесли новый законопроект о торговле через маркетплейсы. Это уже вторая попытка на законодательном уровне урегулировать взаимоотношения покупателей, продавцов и правообладателей агрегаторов.

Первую вносили в сентябре прошлого года, но она дальше первого чтения не прошла. Эта версия от депутата Владимира Гутенева и сенатора Андрея Кутепова более детально описывает взаимоотношения всех участников торговли и очень нравится парламентариям. Уже сейчас представители 54 субъектов Российской Федерации высказались за эту инициативу, подчеркивая необходимость введения четких нормативных рамок для деятельности цифровых торговых площадок.


30 губернаторов также активно поддерживают законопроект, в их числе губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Новгородской области Андрей Никитин и другие.


Кроме регулировки отношений, законопроект направлен на защиту прав покупателей. Так что же может измениться как для продавцов, так и для покупателей? Будут определены требования к договорам между правообладателем маркетплейса, продавцами и владельцами ПВЗ. В соглашении с продавцом закрепят условия реализации товаров, порядок определения и изменения цен. В договоре с владельцем ПВЗ обозначат требования к инфраструктуре пункта.


При заключении договоров правообладатель маркетплейса должен подтвердить профиль продавца, владельца ПВЗ. Для этого запросят документы, удостоверяющие личность и подтверждающие госрегистрацию юрлица или ИП.


Правообладателю маркетплейса запретят требовать и получать от покупателя платежи за возврат товара.


Введут особые правила для маркетплейсов, на которых доля сделок между продавцами и покупателями выше 20%. Это касается доли от общего объема продаж за предыдущий календарный год. Цена всех услуг правообладателя маркетплейса в пользу продавца — не более 10%, сумма всех неустоек — не выше 15% цены услуг.


Если закон примут, то в силу он вступит в марте 2025 года.

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Метки: OZON   Wildberries   Госдума   ПВЗ   закон о маркетплейсах   яндекс-маркет   
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Тимур Полчаса назад
Экономическое образование, не хилый опыт заключения договоров. Но здесь мне самолюбие задело, дважды прочитал, но что, млять, только что прочитал???
54 субъекта, Губернаторы, 20, 15 % сделок, маркетплейсы, покупатели, продавцы, так что!!! Что меняется???
"Цена всех услуг правообладателя маркетплейса в пользу продавца не более 10%, сумма всех неустоек не выше 15% цены услуг." - это вообще как понять? Просто продавец накинет цену, и, в конечном итоге, заплатит покупатель.
"Если закон примут, то в силу он вступит в марте 2025 года." Какой закон, хоть бы формулировка была.
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