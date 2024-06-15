Закон о регулировании маркетплейсов активно поддержали в российских регионах

Первую вносили в сентябре прошлого года, но она дальше первого чтения не прошла. Эта версия от депутата Владимира Гутенева и сенатора Андрея Кутепова более детально описывает взаимоотношения всех участников торговли и очень нравится парламентариям. Уже сейчас представители 54 субъектов Российской Федерации высказались за эту инициативу, подчеркивая необходимость введения четких нормативных рамок для деятельности цифровых торговых площадок.

30 губернаторов также активно поддерживают законопроект, в их числе губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Новгородской области Андрей Никитин и другие.