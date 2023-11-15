«Ну спасибо… Мужика у меня больше нет!»: на маркетплейсах появились ложные тесты на беременность с положительным результатом

Что там у кого сожмётся - неизвестно. Судя по многим отзывам, чаще всего оно сжималось у дам. Потому что далеко не все мужики поняли и приняли такие приколы, а некоторые даже послали своих барышень далеко и надолго. Так что после таких шуток, кое-кто стал сильной и независимой женщиной.