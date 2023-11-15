«Ну спасибо… Мужика у меня больше нет!»: на маркетплейсах появились ложные тесты на беременность с положительным результатом

Девушки бросились их покупать и вот что из этого получилось.
Мужчины, будьте бдительны! На маркетплейсах появился лютый тест на беременность с заранее положительным результатом. Без вариантов. Как заявляет продавец, эта вещь позволит вашему партнёру «получить незабываемые эмоции», заодно «сможете посмотреть на его реакцию».
Одна мадемуазель даже разыграла свою подругу:
А другая написала в отзывах: «Очень похож на настоящий. У мч, которого будут проверять, сожмётся очко».
Что там у кого сожмётся - неизвестно. Судя по многим отзывам, чаще всего оно сжималось у дам. Потому что далеко не все мужики поняли и приняли такие приколы, а некоторые даже послали своих барышень далеко и надолго. Так что после таких шуток, кое-кто стал сильной и независимой женщиной.
Что одна осталась - это ладно... Зато пошутила от души.
Источник:
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Вот тогда и похохочем.
(С)