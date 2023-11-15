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«Ну спасибо… Мужика у меня больше нет!»: на маркетплейсах появились ложные тесты на беременность с положительным результатом

«Ну спасибо… Мужика у меня больше нет!»: на маркетплейсах появились ложные тесты на беременность с положительным результатом

Автор:
15 ноября 2023 17:43
Сообщество : Юмор
Метки: Wildberries   Вайлдберрис   Прикол   маркетплейс   мужики   тест на беременность   шутка   
1513
6

Девушки бросились их покупать и вот что из этого получилось.

Мужчины, будьте бдительны! На маркетплейсах появился лютый тест на беременность с заранее положительным результатом. Без вариантов. Как заявляет продавец, эта вещь позволит вашему партнёру «получить незабываемые эмоции», заодно «сможете посмотреть на его реакцию».

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Одна мадемуазель даже разыграла свою подругу:

А другая написала в отзывах: «Очень похож на настоящий. У мч, которого будут проверять, сожмётся очко».

Что там у кого сожмётся - неизвестно. Судя по многим отзывам, чаще всего оно сжималось у дам. Потому что далеко не все мужики поняли и приняли такие приколы, а некоторые даже послали своих барышень далеко и надолго. Так что после таких шуток, кое-кто стал сильной и независимой женщиной.

Что одна осталась - это ладно... Зато пошутила от души.

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Метки: Wildberries   Вайлдберрис   Прикол   маркетплейс   мужики   тест на беременность   шутка   
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12  комментариев
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11k
Juli 37 минут назад
Отличный способ избавиться от мужчины) Или убежит, думая, что нафига ему ребенок, либо убежит. думая нафига ему дура с тупыми приколами и проверками.
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1k
Просто чувак в интернете 50 секунд назад
Вот только может оказаться, что мужик обрадуется, а она ему: "Да это я просто проверить решила" - и сразу пойдет нахер, только вот уже не получится сказать, что это мужик козел.
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7k
tamin 8 минут назад
А какой результат барышни хотели показать этим тестом?
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9k
Роман 13 минут назад
Я так понимаю в случае положительной реакции от мужчины у них будет не много времени, что бы забеременеть. Так как за такие шутки в зубах могут появиться и промежутки. Это довольно злой розыгрыш по отношению мужчины, причем больше негатива будет при озвучивании, что это шутка, особенно от любимой женщины.
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4
lokythegod 14 минут назад
Авторы прикола, кстати, тоже те еще [мат].
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20k
Дмитрий 15 минут назад
Предлагаю наладить выпуск липовых справок о бесплодии для мужиков для встречного розыгрыша


Вот тогда и похохочем.
(С)
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14k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Настоящему был бы рад, а так.. послал бы далеко и дальше, наверное.Дуракций розыгрыш. Тупее только: ударить по голосе и сказать - "это шутка, чувак! а ю окей?"
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54k
Мойша Полчаса назад
Комментарий к фото
Подруга после розыгрыша
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6k
Старичок Полчаса назад
интересно, сколько матерей-одиночек после таких шуток будет? вот обхохчутся сквозь сльозы.
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1k
... 39 минут назад
Бабы?! Вы серьёзно!!! Шутка когда смешно, а для вас жизнь штука?!!! Что ж вы обижаетесь выскакивая в надежде напугать, и получаете в гриву. Была у меня юмористка выскочила из-за угла- с локтя и спать, пусть спасибо говорит что на добитее не сработал. Вы бабы ебобо и это не комплимент.
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