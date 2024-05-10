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Короткая трагическая жизнь Пятнистого мальчика

Короткая трагическая жизнь Пятнистого мальчика

Автор:
10 мая 2024 13:43
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Витилиго   Джон Ричардсон   Пятнистый мальчик   болезнь   выставка   медицина   остров Сент-Винсент   сын   шоумен   ярмарка   
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В наши дни витилиго давно перестало быть чем-то необычным. И люди с таким заболеванием даже делают успешную карьеру моделей.

Но ещё относительно недавно, когда болезнь ещё не была должным образом изучена, её подавали под мистическим соусом. Впрочем, зарабатывая на больных если не состояния, то вполне неплохие деньги.

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Один родился на острове Сент-Винсент с необычной пигментацией кожи, а второй появился на свет в Марлоу и бросил земледелие, отправившись в большой город за славой и богатством. Его авантюра оправдалась, и мистер Ричардсон умер богатым и знаменитым.

Участвуя в ярмарках начала XIX века, Ричардсон путешествовал по стране и был свидетелем многих странных и необычных зрелищ.

В это время Джозеф Меррик, несчастный человек-слон, бородатые дамы и лилипуты развлекали массы в жутковатых шоу.

На одном из таких представлений мистер Ричардсон наткнулся на жалкого мальчишку, выступавшего на знаменитой ярмарке Бартолемьюс на Смитфилдском рынке в Лондоне.

Пятнистый негритянский мальчик, как его называли, был привезён с карибского острова Сент-Винсент и страдал кожным заболеванием, известным как витилиго – потеря пигментации, вызывающая постоянные белые пятна.

Сердце мистера Ричардсона дрогнуло, и он купил мальчишку за целое состояние в 1000 фунтов стерлингов. О ребёнке известно немного, только то, что он прибыл в страну через Бристоль, когда ему было всего полтора года, и ни один из его родителей не страдал от витилиго.

Мистер Ричардсон, который никогда не был женат и не имел собственных детей, назвал мальчика Джорджем Александром Граттоном.

Говорят, что он относился к нему как к сыну, воспитывал его и брал с собой в туры по стране. Иногда он выставлял мальчика между спектаклями. Ричардсон оказался действительно искренним и нежным не только покровителем, но и родителем этого маленького сироты и воспитывал его с величайшей заботой вплоть до неожиданной смерти ребёнка в 1813 году.

Можно только представить себе выражение лица публики, когда мужчина шёл по улице с таким чудом рядом.

Известность мистера Ричардсона росла и росла, привлекая даже внимание таких светил, как Чарльз Диккенс.

Позже Диккенс напишет в «Очерках Боза» – сборнике коротких произведений: «Огромная будка с большой сценой впереди, так ярко освещённая разноцветными лампами и горшками с горящим жиром, – это театр Ричардсона, где за пять и двадцать минут разыгрывается мелодрама (с тремя убийствами и привидением), пантомима, комическая песня, увертюра и немного побочной музыки».

Мистера Ричардсона описывали как своего рода управляющего на ярмарке, где его стенд вмещал 1000 человек и собирал ошеломляющую сумму в 1200 фунтов стерлингов всего за три дня.

Всё шло хорошо, но вскоре случилась трагедия. В 1813 году умер его приёмный сын, которого назвали жертвой холодного климата. Ему, по разным данным, было либо четыре года, либо восемь лет.

Убитый горем, Ричардсон похоронил мальчика на участке, который он выбрал для себя много лет назад в церкви Всех Святых на Козуэй в Марлоу.

После смерти Пятнистого мальчика шоу, демонстрирующие человеческие дефекты, довольно быстро вышли из моды как оскорбляющие общественное чувство своей «вульгарностью».

Мистер Ричардсон не дожил до окончательного заката своей славы и богатства и умер в возрасте 70 лет в ноябре 1837 года.

Согласно его желанию, он воссоединился со своим приёмным сыном и был похоронен в том же склепе, где нашёл покой безвестный мальчик, которого прославила болезнь.


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Метки: Витилиго   Джон Ричардсон   Пятнистый мальчик   болезнь   выставка   медицина   остров Сент-Винсент   сын   шоумен   ярмарка   
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Zhora 9 минут назад
После смерти Пятнистого мальчика шоу, демонстрирующие человеческие дефекты, довольно быстро вышли из моды как оскорбляющие общественное чувство своей «вульгарностью».
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Зато сейчас вернулась мода на шоу уродов - например, "Евровидение". И вульгарность им не мешает.
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