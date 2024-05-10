Короткая трагическая жизнь Пятнистого мальчика

Один родился на острове Сент-Винсент с необычной пигментацией кожи, а второй появился на свет в Марлоу и бросил земледелие, отправившись в большой город за славой и богатством. Его авантюра оправдалась, и мистер Ричардсон умер богатым и знаменитым.

Участвуя в ярмарках начала XIX века, Ричардсон путешествовал по стране и был свидетелем многих странных и необычных зрелищ.

В это время Джозеф Меррик, несчастный человек-слон, бородатые дамы и лилипуты развлекали массы в жутковатых шоу.