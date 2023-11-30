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Альтернативная Википедия, которая покруче вредных советов от Остера

Альтернативная Википедия, которая покруче вредных советов от Остера

Автор:
30 ноября 2023 09:19
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   википедия   забавно   короче википедия   смешные картинки   фото   
1439
15

Как часто мы обращаемся к Википедии, чтобы узнать ответы на важные вопросы? Теперь есть альтернативная шуточная версия сайта. Автора паблика Вконтакте "Короче, Википедия" рассказывают с юмором о разных ситуациях.

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Метки: Прикол   википедия   забавно   короче википедия   смешные картинки   фото   
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4  комментария
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62k
pynh 17 минут назад
Короче, очередная хрень
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13k
Copycat 20 минут назад
Комментарий к фото
я до сих пор не смогу на карте показать где какая из них и это справедливо, так как латвийц и литовцы тоже с большей вероятностью не покажут где казахстан
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6k
CruelAsm Час назад
По-моему, автор кропотливо собрал тут самое тупое, что есть в "Короче википедии". Или это КВ уже вся такая?
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