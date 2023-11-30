Альтернативная Википедия, которая покруче вредных советов от Остера

Миссия - пережить зиму

Детские фразочки, которые даже взрослых заставляют задуматься

Убойные кадры в стиле "Показалось", из-за которых у мозга случается сбой

Мемы из "Страдающего Средневековья"

Клиенты, от общения с которыми волосы на голове шевелятся

Альтернативная Википедия, которая может доступно и с юморком объяснить всё на свете