Альтернативная Википедия, которая покруче вредных советов от Остера

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Как часто мы обращаемся к Википедии, чтобы узнать ответы на важные вопросы? Теперь есть альтернативная шуточная версия сайта. Автора паблика Вконтакте "Короче, Википедия" рассказывают с юмором о разных ситуациях.
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