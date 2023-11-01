FISHKINET
Сообщество Юмор 17828 постов • 3623 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Трудности перевода: нелепые фразы, которые вызывают улыбку

Трудности перевода: нелепые фразы, которые вызывают улыбку

Автор:
01 ноября 2023 13:06
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Смешной перевод   забавно   нелепый перевод   неудачно перевели   трудности перевода   
2134
16

Перевод - это целое искусство, чтобы люди, говорящие на другом языке, всё правильно поняли. Но иногда в процессе могут возникнуть нелепые и неправильные фразы, которые вызывают улыбку или даже недопонимание.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Смешной перевод   забавно   нелепый перевод   неудачно перевели   трудности перевода   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
45k
Цыц тут у меня 2 часа назад
В Праге видел в меню блюдо "ребра обер-лейтенанта Лукаша". Даже фото было, лень искать, верьте на слово.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Алексей Гулевич 9 минут назад
носки зачёт, ну или как там написано "оуень" - пост нормас, можно ещё автор, получше негатива про черножопых и тд
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Χάρων 20 минут назад
Комментарий к фото
Закономерный итог.
Колбаса любила и гуляла со всеми подряд. Все пробовали, но замуж не звали.
В итоге осталась в одиночестве. Ну, может потом, когда-нибудь, для кота подойдёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Walther 48 минут назад
Прям биография Шольца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
? ? ? Час назад
в Адлере....
в 14 году, к Олимпиале, перевели умные головы всё имена собственные..
остановка "птицефабрика" в "бёрдфэктори" итд...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
mbr Час назад
антибактериальные медведи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
alex 2 часа назад
Я в Черногории в русском меню видел-Конченный Угорь. Подозвал официанта, узнать, что за деликатес-оказалось копчёный. Пролистал меню, везде слово копчёный было как конченный. Конченный Карп, Конченный Сыр и т.д
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

62077



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В ветклинику принесли кошечку по кличке Коврик, к которой прилагалась инструкция по уходу
В ветклинику принесли кошечку по кличке Коврик, к которой прилагалась инструкция по уходу
Поздравление с днём рождения голосом Вовки из Тридевятого царства
Поздравление с днём рождения голосом Вовки из Тридевятого царства
Набирающие популярность в сообществах
ТОП 10 звезд России связанных с криминалом. Интересные факты
ТОП 10 звезд России связанных с криминалом. Интересные факты
С добрым утром
С добрым утром
iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android
iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ожидание и реальность

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#интересно#аварии#Автовсячина#подборка#полиция#новости#Ynews
#машина#животные#в мире#интересное#ДТП#факты#история#дети#позитив#Разное
#автомобили#люди#Юмор#кино#авто аварии#фильм#истории#Еда#шоу бизнес#США
iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android 14 снимков, которые попали в руки к мастерам фотошопа и стали ещё лучше 14 снимков, которые попали в руки к мастерам фотошопа и стали ещё лучше Сделано в Китае: товары-близнецы, от которых подделкой веет за версту Сделано в Китае: товары-близнецы, от которых подделкой веет за версту Фото из лифтов, которые никто не хочет увидеть Фото из лифтов, которые никто не хочет увидеть Ремонтные и строительные провалы, от которых глаза на лоб лезут Ремонтные и строительные провалы, от которых глаза на лоб лезут Люди, которым фамилии подпоротили всю жизнь Люди, которым фамилии подпоротили всю жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться