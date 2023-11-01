Трудности перевода: нелепые фразы, которые вызывают улыбку

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Перевод - это целое искусство, чтобы люди, говорящие на другом языке, всё правильно поняли. Но иногда в процессе могут возникнуть нелепые и неправильные фразы, которые вызывают улыбку или даже недопонимание.
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Колбаса любила и гуляла со всеми подряд. Все пробовали, но замуж не звали. В итоге осталась в одиночестве.
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