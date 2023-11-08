Смешные запросы в поисковиках, на которые реально хотелось бы знать ответ

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"Запрос дня" - это шуточные вопросы для поисковых сетей. Порой и правда нужны ответы на эти вопросы. Авторы считают, что они создают запросы, которые все стесняются узнать, но очень хотят.
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А какой самый нелепый вопрос в поисковике вы когда-нибудь искали?
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