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Смешные запросы в поисковиках, на которые реально хотелось бы знать ответ

Смешные запросы в поисковиках, на которые реально хотелось бы знать ответ

Автор:
08 ноября 2023 16:28
Сообщество : Юмор
Метки: вопрос дня   запрос   запрос в поисковике   картинки   поисковый запрос   смешные картинки   фото   
928
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"Запрос дня" - это шуточные вопросы для поисковых сетей. Порой и правда нужны ответы на эти вопросы. Авторы считают, что они создают запросы, которые все стесняются узнать, но очень хотят.

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А какой самый нелепый вопрос в поисковике вы когда-нибудь искали?

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Метки: вопрос дня   запрос   запрос в поисковике   картинки   поисковый запрос   смешные картинки   фото   
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Пуриц Жорж 16 минут назад
бред
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Спелая кукурузинка

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