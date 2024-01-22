В Самаре лавина снега с крыши обрушилась на игравших во дворе детей

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что каждый год получает огромное количество жалоб от самарцев на неудовлетворительную уборку снега, а прокуратуре приходится в "ручном режиме" заставлять местных чиновников работать.

"Лавина снега чуть не засыпала детей в центре Самары. Почему я не удивлен? Каждый год на крыши самарских домов неожиданно (!) выпадает снег, который нужно убирать (!), потому что если его не убирать, то он ежегодно калечит жителей Самары", — написал Хинштейн.