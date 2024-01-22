FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1148 постов • 49 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Самаре лавина снега с крыши обрушилась на игравших во дворе детей

В Самаре лавина снега с крыши обрушилась на игравших во дворе детей

Автор:
22 января 2024 20:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   СК   Самара   дети   крыша   расследование   снег   
790
1
1

К счастью, младшеклассникам повезло и они не пострадали, а вот руководителю управляющей компании — не очень.

Сход снега с крыши жилого дома произошёл на улице Степана Разина в воскресенье, 21 января. В этот момент у подъезда играли дети, которым крупно повезло не оказаться под лавиной. После публикации записи с камеры домофона местное управление СК начало расследование инцидента.


"По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары организована доследственная проверка, следователи выехали на осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего", — сообщили в СУ СКР Самарской области.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что каждый год получает огромное количество жалоб от самарцев на неудовлетворительную уборку снега, а прокуратуре приходится в "ручном режиме" заставлять местных чиновников работать.


"Лавина снега чуть не засыпала детей в центре Самары. Почему я не удивлен? Каждый год на крыши самарских домов неожиданно (!) выпадает снег, который нужно убирать (!), потому что если его не убирать, то он ежегодно калечит жителей Самары", — написал Хинштейн.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   СК   Самара   дети   крыша   расследование   снег   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
391k
Алексей 45 минут назад
я смотрю какого то п.и.д.о.р.а это насмешило? детей чуть не покалечило а тебе смешно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

195540



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Недомужчины, сами во всём виноваты": сестра лидера банды из Белгорода рассказала, зачем её брат избивал русских
"Недомужчины, сами во всём виноваты": сестра лидера банды из Белгорода рассказала,...
"Русские — с другой планеты!": иностранцы обсуждают видео, на котором женщина кормит тигра с рук
"Русские — с другой планеты!": иностранцы обсуждают видео, на котором женщина кормит...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Наша планета .Коубы
Наша планета .Коубы
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
История в школе и в качестве хобби

Лучшие демотиваторы
Возникает желание съесть всё до последней макаронины

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#история#кино#забавно#конфликт#СССР#кот#собака
#в мире#машина#автомир#интересное#США#факты#ДТП#авто аварии#зима#фильм
#люди#автомобили#Юмор#интересно#аварии#Россия#позитив#Автовсячина#Китай#Спасение
Учёные создали микробные батарейки, которые для работы нужно просто воткнуть в грязь (3 фото) Учёные создали микробные батарейки, которые для работы нужно просто воткнуть в грязь (3 фото) Доигрались: в Самаре дети сожгли восемь домов Доигрались: в Самаре дети сожгли восемь домов В Мехико мощным градом уронило крышу супермаркета В Мехико мощным градом уронило крышу супермаркета Быстрая реакция помогла отцу поймать дочь, которая выпала из кроватки Быстрая реакция помогла отцу поймать дочь, которая выпала из кроватки Момент спасения унесенного потоком воды мальчика в Севастополе попал на видео Момент спасения унесенного потоком воды мальчика в Севастополе попал на видео Мальчик впервые попробовал острый огурец и стал мемом Мальчик впервые попробовал острый огурец и стал мемом

На что жалуетесь?

Вернуться