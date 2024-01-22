В Самаре лавина снега с крыши обрушилась на игравших во дворе детей

К счастью, младшеклассникам повезло и они не пострадали, а вот руководителю управляющей компании — не очень.
Сход снега с крыши жилого дома произошёл на улице Степана Разина в воскресенье, 21 января. В этот момент у подъезда играли дети, которым крупно повезло не оказаться под лавиной. После публикации записи с камеры домофона местное управление СК начало расследование инцидента.
"По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары организована доследственная проверка, следователи выехали на осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего", — сообщили в СУ СКР Самарской области.
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Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что каждый год получает огромное количество жалоб от самарцев на неудовлетворительную уборку снега, а прокуратуре приходится в "ручном режиме" заставлять местных чиновников работать.
"Лавина снега чуть не засыпала детей в центре Самары. Почему я не удивлен? Каждый год на крыши самарских домов неожиданно (!) выпадает снег, который нужно убирать (!), потому что если его не убирать, то он ежегодно калечит жителей Самары", — написал Хинштейн.
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