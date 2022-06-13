В Мехико мощным градом уронило крышу супермаркета

Снег для Мексики — большая редкость, особенно в июне. Но в этом году погода решила преподнести жителям Мехико небольшой сюрприз, в виде проливных дождей с обильным мелким градом.
В Микскоаке столь мощного напора стихии не выдержала крыша местного супермаркета и рухнула прямо на прятавшихся в магазине от непогоды людей. Но обошлось практически без жертв, только один человек пострадал и то при эвакуации.
По сообщению пожарных и спасателей, обрушилась металлическая конструкция площадью около тысячи квадратных метров.
Городские власти сообщили, что сильный дождь с градом был зафиксирован в муниципалитетах Койоакан, Альваро Обрегон и Бенито Хуарес.
Тяжесть мокрого снега и града не смог выдержать навес, установленный у входа на станцию Миккоак. Он рухнул, из-за чего вход в метро был закрыт.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Женщина утонула в крещенской купели на реке Оредеж в Ленобласти
- На альпинистов денег нет: в ХМАО воспитательниц заставили чистить крышу детского сада
- В Петербурге рухнувший с крыши кусок льда убил собаку на глазах у ее юной хозяйки
- В Тимашевске инвалид сам почистил снег, чтобы проехать
- Брутальный потомок викингов идет утром на работу