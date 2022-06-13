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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 107 постов • 12 подписчиков подписаться
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В Мехико мощным градом уронило крышу супермаркета

В Мехико мощным градом уронило крышу супермаркета

Автор:
13 июня 2022 12:05
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: видео   крыша   мехико   проишествие   снег   шрад   
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Снег для Мексики — большая редкость, особенно в июне. Но в этом году погода решила преподнести жителям Мехико небольшой сюрприз, в виде проливных дождей с обильным мелким градом.

В Микскоаке столь мощного напора стихии не выдержала крыша местного супермаркета и рухнула прямо на прятавшихся в магазине от непогоды людей. Но обошлось практически без жертв, только один человек пострадал и то при эвакуации.

По сообщению пожарных и спасателей, обрушилась металлическая конструкция площадью около тысячи квадратных метров.


Городские власти сообщили, что сильный дождь с градом был зафиксирован в муниципалитетах Койоакан, Альваро Обрегон и Бенито Хуарес.


Тяжесть мокрого снега и града не смог выдержать навес, установленный у входа на станцию ​​Миккоак. Он рухнул, из-за чего вход в метро был закрыт.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   крыша   мехико   проишествие   снег   шрад   
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