На детском конкурсе талантов школьницы показали танцы со стрип-пластикой и тверком

Они ритмично потрясли разными частями тела и вызвали закономерное возмущение взрослых.
В сибирском городе Ангарск проходил конкурс среди несовершеннолетних. Дети показывали свои умения в разных сферах, были там и необычные танцы.
Этот номер подготовила местная танцевальная студия, а исполнили его школьницы. Они вышли на сцену под песню Аллегровой про императрицу и как следует «отожгли»: показали шоу со стрип-пластикой и тверком.
Источник:
За этим растерянно наблюдали растерянные зрители, потом стали писать гневные комментарии в сети.
Директор ДК, где проходил детский конкурс, с критиками не согласен. Он считает, что такие танцы - тоже искусство и талант.
Это и правда искусство?
Кстати, на афише мероприятия было указано 6+. Зрелище «в самый раз» для дошкольников.
Источник:
- Кончились танцы: учительницу уволили за съемку непристойных танцев для TikTok
- "Я даже обрадуюсь!": Маргарита Симоньян предложила над Сибирью взорвать ядерную бомбу, чтобы её дети не сидели в телефонах
- «Дура-баба»: депутат Госдумы отправила Маргариту Симоньян на кухню после её слов о «термоядерном взрыве» над Сибирью
- В Ангарске президент бойцовского клуба "Ахмат" расстрелял президента местной Федерации бокса и его друга
- OTYKEN – музыкальная группа из Сибири, которая покорила весь мир!