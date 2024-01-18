На детском конкурсе талантов школьницы показали танцы со стрип-пластикой и тверком

В сибирском городе Ангарск проходил конкурс среди несовершеннолетних. Дети показывали свои умения в разных сферах, были там и необычные танцы.

Этот номер подготовила местная танцевальная студия, а исполнили его школьницы. Они вышли на сцену под песню Аллегровой про императрицу и как следует «отожгли»: показали шоу со стрип-пластикой и тверком.