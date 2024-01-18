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На детском конкурсе талантов школьницы показали танцы со стрип-пластикой и тверком

На детском конкурсе талантов школьницы показали танцы со стрип-пластикой и тверком

Автор:
18 января 2024 16:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Ангарск   Видео   Сибирь   Танцы   детский конкурс   стрип пластика   
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Они ритмично потрясли разными частями тела и вызвали закономерное возмущение взрослых.

В сибирском городе Ангарск проходил конкурс среди несовершеннолетних. Дети показывали свои умения в разных сферах, были там и необычные танцы.

Этот номер подготовила местная танцевальная студия, а исполнили его школьницы. Они вышли на сцену под песню Аллегровой про императрицу и как следует «отожгли»: показали шоу со стрип-пластикой и тверком.

За этим растерянно наблюдали растерянные зрители, потом стали писать гневные комментарии в сети.

Директор ДК, где проходил детский конкурс, с критиками не согласен. Он считает, что такие танцы - тоже искусство и талант.

Это и правда искусство?

Кстати, на афише мероприятия было указано 6+. Зрелище «в самый раз» для дошкольников.

Источник:

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Метки: Ангарск   Видео   Сибирь   Танцы   детский конкурс   стрип пластика   
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12  комментариев
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28k
Lehoia 53 минуты назад
Это точно школьницы? Та, что справа -старше меня выглядит. Второгодницы, или,может школа вечерняя?
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1k
Koshak 4 минуты назад
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2k
Relost 4 минуты назад
Просто эти поборники морали не видели детскую художественную гимнатсику
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174
Деньги Есть 7 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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19k
SandMANn 12 минут назад
А кому-то такой Ангарский тверк прям есть заманилово.

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92k
sapér Vodička Полчаса назад
ШКОЛЬНИЦЫ !!!
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11k
hairov 36 минут назад
Некоторые там явно не школьницы.
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352
ruslan d Час назад
Ну и что там такого ?
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
директор ДК педофил..и хореограф тоже..
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August

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