Предложивший прикрыть монументу "Родина-мать" срамные места активист извинился за свои слова

Произошло переобувание на лету.
Мусульманский активист из Башкирии Расул Ахияретдинов, записавший сегодня к президенту обращение, напоминавшее больше скверную шутку, понял свою неправоту. Для этого не потребовалось даже суток. Возможно, кто-то провёл с ним разъяснительную работу, после которой тот записал ещё один ролик и заявил, что в связи с резкой реакцией людей поменял свою точку зрения.
Он внезапно понял, что никому и в голову не приходит смотреть на грудь скульптуры и тем более оценивать эту часть композиции с нравственной точки зрения. Прочитав комментарии людей, он осознал, что для россиян памятник действительно олицетворяет Родину-мать. Добавим в скобках, что мужчина в своём обращении к Путину заявил, что "наша с вами мать так выглядеть не может."
Помимо прочего, общественник рассказал о своём деде, который сражался за Сталинград, а также извинился перед ветеранами и гражданами России, которых оскорбило его предложение реконструировать монумент, чтобы прикрыть его срамные места.
"Я понял, что для многих людей эта статуя значит не просто статую, а Родину-мать. И я как человек, который не хочет раскола и конфликтов в РФ, приношу извинения перед ветеранами ВОВ. И перед теми, кто мог не так меня понять или был оскорблен моими высказываниями", — заявил в новом ролике активист.
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Напомним, что на инициативу Ахияретдинов резко отреагировали не только простые люди, но и сотрудники музея заповедника "Сталинградская битва", а также депутат Госдумы от Башкирии Динар Гильмутдинов. Он не стал церемониться и назвал своего земляка идиотом.
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Однако...
Это наша история и наша трагедия, а на всех вокруг похер. Давно уже нужно понять : что мы одни, и главный враг Российского народа внутри России. Не Русского, а именно Российского , т.к. Россия страна многонациональная.
А Родина-Мать - это монумент преодоления как раз нашим народом невероятных ...