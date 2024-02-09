Предложивший прикрыть монументу "Родина-мать" срамные места активист извинился за свои слова

Мусульманский активист из Башкирии Расул Ахияретдинов, записавший сегодня к президенту обращение, напоминавшее больше скверную шутку, понял свою неправоту. Для этого не потребовалось даже суток. Возможно, кто-то провёл с ним разъяснительную работу, после которой тот записал ещё один ролик и заявил, что в связи с резкой реакцией людей поменял свою точку зрения.





Он внезапно понял, что никому и в голову не приходит смотреть на грудь скульптуры и тем более оценивать эту часть композиции с нравственной точки зрения. Прочитав комментарии людей, он осознал, что для россиян памятник действительно олицетворяет Родину-мать. Добавим в скобках, что мужчина в своём обращении к Путину заявил, что "наша с вами мать так выглядеть не может."





Помимо прочего, общественник рассказал о своём деде, который сражался за Сталинград, а также извинился перед ветеранами и гражданами России, которых оскорбило его предложение реконструировать монумент, чтобы прикрыть его срамные места.



