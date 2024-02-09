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Предложивший прикрыть монументу "Родина-мать" срамные места активист извинился за свои слова

Предложивший прикрыть монументу "Родина-мать" срамные места активист извинился за свои слова

Автор:
09 февраля 2024 23:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Волгоград   Родина мать   активист   извинение   точка зрения   
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Произошло переобувание на лету.

Мусульманский активист из Башкирии Расул Ахияретдинов, записавший сегодня к президенту обращение, напоминавшее больше скверную шутку, понял свою неправоту. Для этого не потребовалось даже суток. Возможно, кто-то провёл с ним разъяснительную работу, после которой тот записал ещё один ролик и заявил, что в связи с резкой реакцией людей поменял свою точку зрения.


Он внезапно понял, что никому и в голову не приходит смотреть на грудь скульптуры и тем более оценивать эту часть композиции с нравственной точки зрения. Прочитав комментарии людей, он осознал, что для россиян памятник действительно олицетворяет Родину-мать. Добавим в скобках, что мужчина в своём обращении к Путину заявил, что "наша с вами мать так выглядеть не может."


Помимо прочего, общественник рассказал о своём деде, который сражался за Сталинград, а также извинился перед ветеранами и гражданами России, которых оскорбило его предложение реконструировать монумент, чтобы прикрыть его срамные места.

"Я понял, что для многих людей эта статуя значит не просто статую, а Родину-мать. И я как человек, который не хочет раскола и конфликтов в РФ, приношу извинения перед ветеранами ВОВ. И перед теми, кто мог не так меня понять или был оскорблен моими высказываниями", — заявил в новом ролике активист.

Напомним, что на инициативу Ахияретдинов резко отреагировали не только простые люди, но и сотрудники музея заповедника "Сталинградская битва", а также депутат Госдумы от Башкирии Динар Гильмутдинов. Он не стал церемониться и назвал своего земляка идиотом.

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Метки: Видео   Волгоград   Родина мать   активист   извинение   точка зрения   
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21  комментарий
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92k
Доктор Джонс 2 часа назад
Хуже дурака только инициативный дурак...
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4k
Руслан 22 секунды назад
Вот в такие времена и начинаешь понимать жёсткую, порою жестокую, линию Сталина, при котором таких вот скрытых и не очень, врагов народа, сажали, ссылали, ставили к стенке. Ведь именно такие раскачивают ситуацию внутри России, когда нужно единство всей многонациональной страны. По совести, всех этих тварей - от поющих трусОв и комиков до таких вот религиозных активистов - нах из страны пинком под зад, а кого и посадить лет на 20 за измену. И именно такие в массе своей и были репрессированы. А потом уже они все стали белыми и пушистыми «невинными» жертвами сталинских репрессий.
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−2
---= 12 минут назад
мой дед воевал что бы пуй воровал ...
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−2
---= 14 минут назад
ызвыныстан пут леровский ...
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0
Станислав Ч 15 минут назад
«Во всём свете у нас только два верных союзника наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас». Александр III
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6k
Трям 59 минут назад
Я так понял, что он извинился только за то, именно сейчас обосрался? Но в когда СВО закончится, он все повторит.
Однако...
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4k
grigorenko vladislav Час назад
Да что ты говоришь? "...мог не так меня понять..."? Тебя как раз именно так, как надо поняли! Только сам ты ни хрена не понял, и судя по твоему корявому базару, понимать и не пытаешься. Из таких активистов даже уголь активированный и то дрянь-дрянью получается.
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20
Alexander.dmds Час назад
Сжечь гавнюка к х.. ям
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14k
кира Час назад
Сколько придурков на свете. Один под микроскопом, пардон, яйца на купюрах у коней разглядывает, другой соски на груди у памятников... Озабоченные какие-то. Им по фиг сами памятники, одни сиськи-письки на уме.
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1k
Moon24 Час назад
Очередной дикарь не понимет что самое срамное место это его омерзительная морда ?
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8k
rutt 2 часа назад
Напихали ему полную панамку, вот и включил заднюю, а на деле-то что?
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27k
pokevon 2 часа назад
Да пох на его извинения и переобувания.
Это наша история и наша трагедия, а на всех вокруг похер. Давно уже нужно понять : что мы одни, и главный враг Российского народа внутри России. Не Русского, а именно Российского , т.к. Россия страна многонациональная.
А Родина-Мать - это монумент преодоления как раз нашим народом невероятных ...
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58k
Мойша 2 часа назад
Таки очень жареным запахло...
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857
Шурман 2 часа назад
Верите или нет , я бы хотел побывать там и цветы возложить . В нашей семье все прошли войну от Казахстана до Берлина и деда Миша брал Берлин и баба Мотя
кстати там они все и познакомились и моя мать и ее брат родились там же в Германии . Мне жалко смотреть на этих уродов хайперов которые делают а потом типа извините . СУКА ДА НЕ ИЗВЕНЮ !!!
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17k
Kucher 2 часа назад
И есть идиоты, кто верит его извинениям?
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