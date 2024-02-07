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"Некоторые твари не должны размножаться": приюты для животных вышли на новый уровень поздравлений к 14 февраля

"Некоторые твари не должны размножаться": приюты для животных вышли на новый уровень поздравлений к 14 февраля

Автор:
07 февраля 2024 17:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 14 февраля   День святого Валентина   кастрация   одиночество   приюты для животных   стерилизация   тематическая акция   
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Одинокие люди очень не любят День Святого Валентина, а те, кого бросили - и подавно. Приюты для животных решили помочь таким бедолагам, предложив нестандартный способ психологической разгрузки.

В приюте Homeward Bound в Блэквуде, штат Нью-Джерси, предлагают назвать котика именем бывшей/бывшего и за 50 долларов стерилизовать животное. Инициаторы говорят, что заказавший услугу получит моральное удовлетворение, а бездомное животное перестанет плодить себе подобных. Акция с девизом "некоторые твари не должны размножаться" стала довольно популярной: уже около 50 человек оплатили стерилизацию бездомных животных, не забыв сообщить об имени своего бывшего партнёра.



После стерилизации кота вернут туда, откуда его забрали, согласно программе "Поиск-кастрация-возвращение" (TNR). А собранные средства пойдут на продолжение этой программы. Зоозащитники надеются таким образом сократить со временем поголовье бездомных животных в Нью-Джерси.


Кстати, похожую акцию запустили в Ташкентском приюте для бездомных собак.


“Вам разбили сердце? Вы затаили обиду на бывшего? Мы придумали решение этой проблемы. Назови пса именем своего бывшего, и мы кастрируем его за тебя!”говорится в сообщении Mehr.


Чтобы поучаствовать в акции, нужно иметь лишних 300 тысяч сумов (около 2 190 рублей). Деньги перечисляются на пластиковую карту приюта, после чего можно прислать имя бывшего возлюбленного.


Акцию просят рассматривать как забавную:

“Не беспокойтесь – пёсиков и так должны кастрировать, вы нам в этом просто немного поможете. Никакого негатива, только юмор и помощь в гуманном сокращении численности животных”, –



На этом фоне акции, которые проводят американские зоопарки, выглядят более гуманными. Уже не первый год 14 февраля они предлагают любому желающему назвать таракана, крысу или какой-нибудь овощ именем бывшего/бывшей, после чего эту еду скормят животным.

Источник:

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Метки: 14 февраля   День святого Валентина   кастрация   одиночество   приюты для животных   стерилизация   тематическая акция   
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15  комментариев
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17k
Kucher 12 часов назад
Припоминается анекдот про солдата срочной службы, написавшего домой: "Мама, купи поросёнка, назови его сержант Бондаренко. Приеду, зарежу!!!"
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10k
Garpia121 5 часов назад
Даже хорошее дело испоганить можно. Полезное дело негативом измазать.
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9k
Zhora 8 часов назад
Почему-то уверен, что в числе их "клиентов" 99% - это обиженные бабы. Мужики такой фигнёй заниматься не будут.
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10k
Сергей 8 часов назад
Напомнило, улыбнуло!
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−13
5k
Искандер 10 часов назад
На хрена анонсировать и тем самым рекламировать этот дурацкий "праздник"!!! Забудьте о нём, и не вспоминайте!!!
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57k
turyst 11 часов назад
Напомнило. :)
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27k
Влад 12 часов назад
Только надо все наоборот. Один оставшийся кот прекрасно оплодотворит 100500 кошек. Если сокращать популяцию то стерилизовать нужно кошек. Вот только нормальные мужики до такой мелкой гадости не опустятся. Так что только деньги и не более. Гаденькое оправдание жадности.
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125
Деньги Есть 12 часов назад
Не понимаю людей в комментах. То они жалуются, что житья не стало от бродячих собак, то кричат о подмене понятий, когда кто-то заботится о гуманном сокращении их поголовья.
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38k
АнтонПолднев 12 часов назад
А потом она помирится с бывшим. А яйца обратно уже не пришить...
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330
Quantimus 12 часов назад
Когда я был одинок, я обожал день святого Валентина - кинул знакомым подругам (в дружеском смысле) открыточек и всё. А в отношениях надо что-то дарить
И как на минном поле выбираешь что, чтобы и не разориться и угодить.
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49k
Максим Т. 12 часов назад
О, блд, опять этот день тупого ебл...нина
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16k
GROMOZEKA 12 часов назад
Какая чудесная очередная подмена понятий
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