"Некоторые твари не должны размножаться": приюты для животных вышли на новый уровень поздравлений к 14 февраля

“Вам разбили сердце? Вы затаили обиду на бывшего? Мы придумали решение этой проблемы. Назови пса именем своего бывшего, и мы кастрируем его за тебя!” – говорится в сообщении Mehr.





Чтобы поучаствовать в акции, нужно иметь лишних 300 тысяч сумов (около 2 190 рублей). Деньги перечисляются на пластиковую карту приюта, после чего можно прислать имя бывшего возлюбленного.





Акцию просят рассматривать как забавную:

“Не беспокойтесь – пёсиков и так должны кастрировать, вы нам в этом просто немного поможете. Никакого негатива, только юмор и помощь в гуманном сокращении численности животных”, –





