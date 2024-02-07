"Некоторые твари не должны размножаться": приюты для животных вышли на новый уровень поздравлений к 14 февраля

Одинокие люди очень не любят День Святого Валентина, а те, кого бросили - и подавно. Приюты для животных решили помочь таким бедолагам, предложив нестандартный способ психологической разгрузки.
В приюте Homeward Bound в Блэквуде, штат Нью-Джерси, предлагают назвать котика именем бывшей/бывшего и за 50 долларов стерилизовать животное. Инициаторы говорят, что заказавший услугу получит моральное удовлетворение, а бездомное животное перестанет плодить себе подобных. Акция с девизом "некоторые твари не должны размножаться" стала довольно популярной: уже около 50 человек оплатили стерилизацию бездомных животных, не забыв сообщить об имени своего бывшего партнёра.
После стерилизации кота вернут туда, откуда его забрали, согласно программе "Поиск-кастрация-возвращение" (TNR). А собранные средства пойдут на продолжение этой программы. Зоозащитники надеются таким образом сократить со временем поголовье бездомных животных в Нью-Джерси.
Кстати, похожую акцию запустили в Ташкентском приюте для бездомных собак.
“Вам разбили сердце? Вы затаили обиду на бывшего? Мы придумали решение этой проблемы. Назови пса именем своего бывшего, и мы кастрируем его за тебя!” – говорится в сообщении Mehr.
Чтобы поучаствовать в акции, нужно иметь лишних 300 тысяч сумов (около 2 190 рублей). Деньги перечисляются на пластиковую карту приюта, после чего можно прислать имя бывшего возлюбленного.
Акцию просят рассматривать как забавную:
“Не беспокойтесь – пёсиков и так должны кастрировать, вы нам в этом просто немного поможете. Никакого негатива, только юмор и помощь в гуманном сокращении численности животных”, –
На этом фоне акции, которые проводят американские зоопарки, выглядят более гуманными. Уже не первый год 14 февраля они предлагают любому желающему назвать таракана, крысу или какой-нибудь овощ именем бывшего/бывшей, после чего эту еду скормят животным.
Источник:
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