Зоозащитники украли овец из поместья британского короля Карла III

Так трогательно. И бессмысленно.
Очередные активисты, выступающие за защиту климата и этичное отношение к животным, устроили медийную акцию, выкрав из частной усадьбы королевской семьи Виндзоров трёх овечек. Инцидент произошёл 25 мая на востоке страны. Несколько экоактивисток из движения Animal Rising пробрались на ферму на территории королевского поместья и выкрали животных, которых, по их предположению, готовили на убой для самого Карла III. А потом овечкам даже дали имена.
Активисты Animal Rising спасли трех овечек из королевского поместья в графстве Норфолк в рамках первой из запланированных этим летом значимых операций группы по открытому спасению. Ягнята Сэмми, Санни и Сути были доставлены в безопасность подальше от вреда животноводства
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На следующий день, когда животные для королевского стола были в безопасности, трое зоозащитниц сдались полиции и, как полагается, устроили шоу и из этого. Они пришли к участку с фотографиями спасённых животных и плакатами с надписями "Я спасла овечку короля" и "Вот как мы любим животных". Какое наказание ждёт защитниц братьев наших меньших, не сообщается.
Движение Animal Rising пообещало, что этим летом тысячи активистов устроят протесты на конных скачках в английском Эпсоме. До этого они организовывали акции на известных скачках с препятствиями Grand National в Англии и на скачках в Шотландии.
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Нифига не трогательно. Я бы назвал это изумительно... В том плане, что изумляет их тупость. Что же касается бессмысленности - то это нормальное состояние зелёных идиотов.