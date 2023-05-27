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Зоозащитники украли овец из поместья британского короля Карла III

Зоозащитники украли овец из поместья британского короля Карла III

Автор:
27 мая 2023 14:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Британия   Сандрингемский дворец   акция   видео   зоозащитники   карл III   ферма   ягнята   
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Так трогательно. И бессмысленно.

Очередные активисты, выступающие за защиту климата и этичное отношение к животным, устроили медийную акцию, выкрав из частной усадьбы королевской семьи Виндзоров трёх овечек. Инцидент произошёл 25 мая на востоке страны. Несколько экоактивисток из движения Animal Rising пробрались на ферму на территории королевского поместья и выкрали животных, которых, по их предположению, готовили на убой для самого Карла III. А потом овечкам даже дали имена.


Активисты Animal Rising спасли трех овечек из королевского поместья в графстве Норфолк в рамках первой из запланированных этим летом значимых операций группы по открытому спасению. Ягнята Сэмми, Санни и Сути были доставлены в безопасность подальше от вреда животноводства

На следующий день, когда животные для королевского стола были в безопасности, трое зоозащитниц сдались полиции и, как полагается, устроили шоу и из этого. Они пришли к участку с фотографиями спасённых животных и плакатами с надписями "Я спасла овечку короля" и "Вот как мы любим животных". Какое наказание ждёт защитниц братьев наших меньших, не сообщается.

Движение Animal Rising пообещало, что этим летом тысячи активистов устроят протесты на конных скачках в английском Эпсоме. До этого они организовывали акции на известных скачках с препятствиями Grand National в Англии и на скачках в Шотландии.

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Метки: Британия   Сандрингемский дворец   акция   видео   зоозащитники   карл III   ферма   ягнята   
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21  комментарий
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1k
Провокатор 2 часа назад
Так с овцами всё понятно, а ягнят то куда дели?
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1k
Миша 3 минуты назад
Тупые кошолки, интересно где денег возьмут, чтобы нанять работника который за "бедными овечками" будет присматривать ))
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Dimon 5 минут назад
Ну раз в поместье, да ещё у самого короля...то думаю если не сожжение на костре, то как минимум по 20 ударов плетью каждому!
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14k
a_komolow 7 минут назад
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3k
Доктор Ботов 11 минут назад
Волос долог, ум короток ©
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11k
Дмитрий 22 минуты назад
Овечки выкрали овечек.
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44k
FoxGen 23 минуты назад
Ссылка youtu.be
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Павел 23 минуты назад
Будет что внукам рассказать , своровать овец у короля это весело
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13k
Shtoppi Полчаса назад
е_анутым нет покоя.
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1k
SmartCat101 38 минут назад
овцы украли овец - это так мило
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1k
Котовский 42 минуты назад
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12k
Сергей 53 минуты назад
Овец всё равно найдут, и съедят. А срок за воровство, уже висит!
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33k
Dobry vojak Svejk 57 минут назад
Срок за кражу им впаять. В назидание.
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9k
Александр Маслов Час назад
А где голая грудь как тактика борьбы?
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1k
Николай Час назад
Спасем телятину.
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15k
ss Час назад
"Так трогательно. И бессмысленно."
-
Нифига не трогательно. Я бы назвал это изумительно... В том плане, что изумляет их тупость. Что же касается бессмысленности - то это нормальное состояние зелёных идиотов.
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Александр Час назад
Заставить этих зоошизиков жить в квартире с ягнятами до их естественной смерти
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Капитошка Час назад
Им бы в руки топор,пилу,молоток,что б пользу приносили.
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