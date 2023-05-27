Зоозащитники украли овец из поместья британского короля Карла III

Очередные активисты, выступающие за защиту климата и этичное отношение к животным, устроили медийную акцию, выкрав из частной усадьбы королевской семьи Виндзоров трёх овечек. Инцидент произошёл 25 мая на востоке страны. Несколько экоактивисток из движения Animal Rising пробрались на ферму на территории королевского поместья и выкрали животных, которых, по их предположению, готовили на убой для самого Карла III. А потом овечкам даже дали имена.



