В Ирландии мужчина уже более 15 лет живет без денег

Ирландец Марк Бойл с 2008 года (уже более 15 лет) живет без денег. Не так давно мужчина отказался от технологий и электричества.
В начале 2000-х Бойл окончил экономический факультет, а затем более шести лет работал менеджером в крупной компании. Но однажды ночью мужчина думал о мировых проблемах и понял, что в основе большинства из них лежат деньги.
Тогда на собственном опыте ирландец решил выяснить, каково жить без средств. Бойл начал «естественную» жизнь, поселившись в заброшенном фургоне (раньше менеджер жил в собственном доме). Также мужчина приобрел солнечные батареи, сделал уличный душ и дровяную печь для обогрева и приготовления пищи. Бойл ел только то, что смог сам добыть в природе. Он работал на ферме за возможность выращивать собственные овощи.
Изначально Бойл планировал придерживаться нового образа жизни год, но вскоре решил продолжить эксперимент. Ирландец написал несколько книг о свободной экономической жизни, которые принесли ему известность. По словам мужчины, сейчас у него больше друзей, чем когда-либо. Он никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас, а также не болел с 2008 года.
В последние годы Бойл отказался от технологий, исключив из повседневности электричество, интернет и водопровод. Отшельник надеется вдохновить как можно больше людей на такой образ жизни, но предупреждает, что так сможет прожить не каждый.
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Без денег это когда тебя голого, босого выкидывают посреди тайги или на необитаемый остров и тогда давай, живи. Фраер дешевый.