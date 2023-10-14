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В Ирландии мужчина уже более 15 лет живет без денег

В Ирландии мужчина уже более 15 лет живет без денег

Автор:
14 октября 2023 10:53
Сообщество : Жизнь
Метки: Без денег   Видео   Жизнь   Марк Бойл   ирландия   одиночество   фото   
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Ирландец Марк Бойл с 2008 года (уже более 15 лет) живет без денег. Не так давно мужчина отказался от технологий и электричества.

В начале 2000-х Бойл окончил экономический факультет, а затем более шести лет работал менеджером в крупной компании. Но однажды ночью мужчина думал о мировых проблемах и понял, что в основе большинства из них лежат деньги.


Тогда на собственном опыте ирландец решил выяснить, каково жить без средств. Бойл начал «естественную» жизнь, поселившись в заброшенном фургоне (раньше менеджер жил в собственном доме). Также мужчина приобрел солнечные батареи, сделал уличный душ и дровяную печь для обогрева и приготовления пищи. Бойл ел только то, что смог сам добыть в природе. Он работал на ферме за возможность выращивать собственные овощи.


Изначально Бойл планировал придерживаться нового образа жизни год, но вскоре решил продолжить эксперимент. Ирландец написал несколько книг о свободной экономической жизни, которые принесли ему известность. По словам мужчины, сейчас у него больше друзей, чем когда-либо. Он никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас, а также не болел с 2008 года.


В последние годы Бойл отказался от технологий, исключив из повседневности электричество, интернет и водопровод. Отшельник надеется вдохновить как можно больше людей на такой образ жизни, но предупреждает, что так сможет прожить не каждый.


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Метки: Без денег   Видео   Жизнь   Марк Бойл   ирландия   одиночество   фото   
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9  комментариев
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30k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
одежду сам себе сшил, сковороду выковал, крышку к ней стеклянную выплавил, чашку слепил из глины ... отказался он млять
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4k
Lexx 6 минут назад
Что бы «естественная» жизнь была полностью настоящей, нужно бегать с голым задом, использовать только палку-копалку, не разговаривать, а только "угукать" как шимпанзе.
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6k
Jora Kyky(Kukunaher) 7 минут назад
Кому он бабушку лохматит? А то что он в рубашке, джинсах, кроссовках топором машет, это он сам сшил и выковал? Даже если всё это он и на помойке нашёл, то изначально это было кем-то изготовлено и кем-то куплено. За деньги.
Без денег это когда тебя голого, босого выкидывают посреди тайги или на необитаемый остров и тогда давай, живи. Фраер дешевый.
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4k
Горожанин 17 минут назад
Кто-то раньше считал, что возвращение в первобытный образ жизни - это шутка. Либерализм - это не шутка.
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224
iskra Полчаса назад
Кстати, интересно, как переменятся его взгляды,если возникнут серьезные проблемы со здоровьем - типа рака или инсульта. Да и насчет стоматологии интересно,хотя,я слышал, что иногда для бедных проводят бесплатные акции по лечению зубов,но это в больших городах,а туда еще добраться надо,без денег-то..
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224
iskra Полчаса назад
Ага,солнечные батареи без денег приобрел.. Хотя.. Нигде же не написано, что он отказался собирать вещи со свалок,и получать благотворительные подачки в виде одежды и еды..
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30k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
а видос на английском это для кого выложили, простите?
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