В Ирландии мужчина уже более 15 лет живет без денег

Изначально Бойл планировал придерживаться нового образа жизни год, но вскоре решил продолжить эксперимент. Ирландец написал несколько книг о свободной экономической жизни, которые принесли ему известность. По словам мужчины, сейчас у него больше друзей, чем когда-либо. Он никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас, а также не болел с 2008 года.