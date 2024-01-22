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Срывает крыши и валит на землю людей: на Владивосток обрушился ураганный ветер

Срывает крыши и валит на землю людей: на Владивосток обрушился ураганный ветер

Автор:
22 января 2024 12:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   МЧС   Приморье   разрушения   ураганный ветер   циклон   
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К счастью, среди жителей региона пострадавших нет.

На Владивосток и Приморье обрушился мощный циклон, зародившийся в Японском море. Ветер "борей" с порывами до 30 метров в секунду сносит заборы, крыши домов и сбивает с ног прохожих.

В Минтрансе Приморского края сообщили, что обеспечения безопасности с 13:00 часов вантовый мост на остров Русский закрывается для большегрузов, пассажирских автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов.

Также из-за сильного ветра, который по данным синоптиков прекратится только 24 января, ученикам начальных классов Владивостока разрешили не посещать уроки. То же касается студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), который расположен на острове Русский. Их перевели на онлайн-обучение. Руководство университета пообещало учащимся, которые не смогут вернуться на большую землю из-за непогоды, бесплатно предоставить места в своих гостиничных комплексах.

ГУ МЧС по Приморскому краю объявило штормовое предупреждение. В ближайшее время на регионе ожидается сильный снегопад и гололёд.



"В связи со смещением активного циклона 22 и 23 января в регионе ожидается сильный снегопад, гололед, снежный накат и заносы на дорогах, а также усиление ветра до 20 м/с в континентальной части и до 30 м/с на побережье".

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Метки: Видео   МЧС   Приморье   разрушения   ураганный ветер   циклон   
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