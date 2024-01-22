Срывает крыши и валит на землю людей: на Владивосток обрушился ураганный ветер

К счастью, среди жителей региона пострадавших нет.
На Владивосток и Приморье обрушился мощный циклон, зародившийся в Японском море. Ветер "борей" с порывами до 30 метров в секунду сносит заборы, крыши домов и сбивает с ног прохожих.
Источник:
В Минтрансе Приморского края сообщили, что обеспечения безопасности с 13:00 часов вантовый мост на остров Русский закрывается для большегрузов, пассажирских автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов.
Источник:
Также из-за сильного ветра, который по данным синоптиков прекратится только 24 января, ученикам начальных классов Владивостока разрешили не посещать уроки. То же касается студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), который расположен на острове Русский. Их перевели на онлайн-обучение. Руководство университета пообещало учащимся, которые не смогут вернуться на большую землю из-за непогоды, бесплатно предоставить места в своих гостиничных комплексах.
Источник:
ГУ МЧС по Приморскому краю объявило штормовое предупреждение. В ближайшее время на регионе ожидается сильный снегопад и гололёд.
"В связи со смещением активного циклона 22 и 23 января в регионе ожидается сильный снегопад, гололед, снежный накат и заносы на дорогах, а также усиление ветра до 20 м/с в континентальной части и до 30 м/с на побережье".
Источник:
Источник:
Источник:
- В Улан-Удэ из-за фейерверка случился пожар в многоэтажке
- «Под машину нырнуть успел. Квартира горит»: после атаки беспилотников в Воронеже ввели режим ЧС
- «Чтобы у него онкологией заболела вся семья»: глава волгоградского МЧС пообещал страшные последствия сотруднику, написавшему на него жалобу в прокуратуру
- В Приморском крае двое мальчишек с игрушечным пистолетом решили ограбить кассу автовокзала
- Самый ми-ми-мишный апокалипсис: Омск заполонили косули