Срывает крыши и валит на землю людей: на Владивосток обрушился ураганный ветер

Также из-за сильного ветра, который по данным синоптиков прекратится только 24 января, ученикам начальных классов Владивостока разрешили не посещать уроки. То же касается студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), который расположен на острове Русский. Их перевели на онлайн-обучение. Руководство университета пообещало учащимся, которые не смогут вернуться на большую землю из-за непогоды, бесплатно предоставить места в своих гостиничных комплексах.