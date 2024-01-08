Якобы запись сделано недавно - но это ещё должны установить эксперты.

А когда СМИ стали разбираться в истории с Любавиным и общаться с сотрудниками волгоградского МЧС, то всплыли неподтверждённые факты о переводе спасателей из одного банка в другой.

Говорили у нас, что там была акция - что-то вроде «приведи друга и получишь три тысячи рублей бонусом». Посчитайте, сколько у нас сотрудников, и если каждого из них прописать как друга, то уже и сумма сильно покрупнее трех тысяч рублей получится. Нас же заставляли переводить свои зарплатные счета то в «Открытие», то в «Газпромбанк». И только недавно разрешили выбрать банк по собственному желанию. У нас говорили, что, возможно, так он с нас кешбэк какой-то получал.