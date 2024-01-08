Эти слова уже дошли до Госдумы.
Начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Николай Любавин проводил селекторное совещание и заявил:
Писали, что банк «Открытие» я лоббировал. Прокуратура проводила проверку. Что жена работает в банке, что Любавин преференции получает и все остальное... Кто это писал, я еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли, и онкологией заболела вся семья.
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Якобы запись сделано недавно - но это ещё должны установить эксперты.
А когда СМИ стали разбираться в истории с Любавиным и общаться с сотрудниками волгоградского МЧС, то всплыли неподтверждённые факты о переводе спасателей из одного банка в другой.
Говорили у нас, что там была акция - что-то вроде «приведи друга и получишь три тысячи рублей бонусом». Посчитайте, сколько у нас сотрудников, и если каждого из них прописать как друга, то уже и сумма сильно покрупнее трех тысяч рублей получится. Нас же заставляли переводить свои зарплатные счета то в «Открытие», то в «Газпромбанк». И только недавно разрешили выбрать банк по собственному желанию. У нас говорили, что, возможно, так он с нас кешбэк какой-то получал.
В пресс-службе банка всё это отрицают:
По акции могу сказать, что она тут вообще странным образом упомянута. Она касалась дебетовых и кредитных карт. С зарплатными проектами вообще никак не связана.
Генерал Любавин никаких комментариев не даёт. Вместо него высказался депутат Госдумы Александр Хинштейн:
Все детали этого дела узнаем в ближайшее время.
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-вообще - то банк выбирает сам работник, а не хотелки работодателя. Это закон.
Тут кому-то он кум, тут кому-то он зять -
Человек он такой, он не может не взять
(Лесоповал)
Бизнесы, от мала до велика, платят почти официальную дань мчсникам, просто за право работать, за подписанные бумажки. А по итогам вылезают Хромые Лошади и Зимние Вишни...
Но это - всего лишь сопутствующие потери. Главное - нужные люди хорошо пристроены.
Комиссию ему с проверкой от министерства и пинка под сраку на пенсию, без права ношения формы.
Глава ГУ МЧС по Волгоградской области отреагировал на жалобу сотрудника.