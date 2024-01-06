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Самый ми-ми-мишный апокалипсис: Омск заполонили косули

Самый ми-ми-мишный апокалипсис: Омск заполонили косули

Автор:
06 января 2024 11:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ДТП   МЧС   Омск   город   косули   
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С одной стороны, очаровательные зверьки стали настоящей достопримечательностью города, а с другой стороны, ситуация стала настолько критичной, что в Омске объявили режим повышенной готовности.

Началось все с того, что на пути миграции стай косуль внезапно появился город, наполненный машинами, людьми, собаками и заборами. Косули к такому испытанию были явно не готовы и стали массово попадать во всякие не очень приятные ситуации.

МЧС бьет тревогу и просит жителей быть внимательными. Помощники Санты бегают, застревают, попадают под колеса машин и в зубы бездомных собак.


Спасатели напоминают, что без нужды подходить, гладить и трогать животных не стоит. А еще просят следить за дорогой, а то косули уже неоднократно прыгали под колеса авто.

Из-за недостатка снега в начале осени миграция животных затянулась, их можно увидеть на улицах и парковках торговых центров в черте города. Одну из заблудившихся красавиц извлекли из ограждения на улице Лукашевича. С раной на туловище и поврежденным носом передали волонтёрам.

В Марьяновском районе косули лежат по огородам. Людей просят оставлять на земле морковку, сено и свёклу, чтобы косули могли поесть.

Но не все так мило, перепуганные косули часто бросаются под колеса автомобилей. Так в середине декабря школьный автобус, перевозивший детей до зоопарка в Большеречье, сбил животное насмерть. Из людей никто не пострадал.

За время нашествия косуль 44 животных погибли в ДТП.

Ведомства получили инструкции: кормить косулей, ловить и лечить их, а в случае ухудшения ситуации — утилизировать трупы и вводить карантин. Также поручено следить за обстановкой на дорогах и общественных местах.

Эксперты считают, что продолжительная миграция животных связана с отсутствием специальных переходов между автомобильными дорогами и железнодорожными путями. Ожидается, что к марту ситуация улучшится.


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Метки: Видео   ДТП   МЧС   Омск   город   косули   
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6  комментариев
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43
Liberman 48 минут назад
Так то - мясо у них вкусное... Чего народ ждет,отмашки?
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16k
Типа граф 14 минут назад
Ща посмотрим , сколько у нас за сбитую косулю государство бабла стрижёт .
Столкновение с косулей, серной и муфлоном обойдется в 40 тыс. рублей штрафа.
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