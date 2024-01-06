Самый ми-ми-мишный апокалипсис: Омск заполонили косули

В Марьяновском районе косули лежат по огородам. Людей просят оставлять на земле морковку, сено и свёклу, чтобы косули могли поесть.

Но не все так мило, перепуганные косули часто бросаются под колеса автомобилей. Так в середине декабря школьный автобус, перевозивший детей до зоопарка в Большеречье, сбил животное насмерть. Из людей никто не пострадал.