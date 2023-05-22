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Спустя 16 лет женщина увидела своё сердце в музее

Спустя 16 лет женщина увидела своё сердце в музее

Автор:
22 мая 2023 11:07
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   здоровые   интересное   операция   сердце   странный случай   фото   
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Орган находится выставлен в лондонском Хантерианском музее.

Дженнифер Саттон училась в университете, когда заметила, что не может выносить длительные физические нагрузки. Врачи поставили диагноз — рестриктивная кардиомиопатия. Это состояние, когда сердце не справляется с подачей крови. Заболевание не лечится и спасти жизнь можно только пересадкой сердца. В 2007 году Дженнифер получила известие о том, что новое сердце найдено. Она очень боялась операции, так как её мать не пережила подобную пересадку сердца.

После пересадки Дженнифер дала разрешение Королевскому колледжу хирургов использовать своё сердце для демонстрации, и теперь оно открыто для всеобщего обозрения в музее в Холборне, сообщает BBC.

В интервью женщина рассказала, что была благодарна сердцу, которое 22 года поддерживало её организм.

Дженнифер отдала своё сердце музею, чтобы популяризировать донорство органов.

Это были 16 фантастических лет, которых у меня не могло бы быть без моего донора.

Возможность полюбоваться на некогда главную мышцу своего тела мисс Саттон получила в недавно открывшемся лондонском музее Wellcomе Collection.

Это был необычный опыт, очень сильное эмоциональное переживание, вызвавшее в моей душе боль и смятение. Увидеть свое старое сердце было интересно, но сейчас я пытаюсь полюбить новое.

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Метки: Жизнь   здоровые   интересное   операция   сердце   странный случай   фото   
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1  комментарий
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Дмитрий ! 2 часа назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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