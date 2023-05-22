Спустя 16 лет женщина увидела своё сердце в музее

После пересадки Дженнифер дала разрешение Королевскому колледжу хирургов использовать своё сердце для демонстрации, и теперь оно открыто для всеобщего обозрения в музее в Холборне, сообщает BBC.

В интервью женщина рассказала, что была благодарна сердцу, которое 22 года поддерживало её организм.