Спустя 16 лет женщина увидела своё сердце в музее

Орган находится выставлен в лондонском Хантерианском музее.
Дженнифер Саттон училась в университете, когда заметила, что не может выносить длительные физические нагрузки. Врачи поставили диагноз — рестриктивная кардиомиопатия. Это состояние, когда сердце не справляется с подачей крови. Заболевание не лечится и спасти жизнь можно только пересадкой сердца. В 2007 году Дженнифер получила известие о том, что новое сердце найдено. Она очень боялась операции, так как её мать не пережила подобную пересадку сердца.
После пересадки Дженнифер дала разрешение Королевскому колледжу хирургов использовать своё сердце для демонстрации, и теперь оно открыто для всеобщего обозрения в музее в Холборне, сообщает BBC.
В интервью женщина рассказала, что была благодарна сердцу, которое 22 года поддерживало её организм.
Дженнифер отдала своё сердце музею, чтобы популяризировать донорство органов.
Это были 16 фантастических лет, которых у меня не могло бы быть без моего донора.
Возможность полюбоваться на некогда главную мышцу своего тела мисс Саттон получила в недавно открывшемся лондонском музее Wellcomе Collection.
Это был необычный опыт, очень сильное эмоциональное переживание, вызвавшее в моей душе боль и смятение. Увидеть свое старое сердце было интересно, но сейчас я пытаюсь полюбить новое.
Источник:
- Наблюдательный пункт любопытного пса
- Вот она — настоящая любовь
- Неприятный сюрприз для фермера
- Какие вопросы, такие и ответы
- Инструкция как сэкономить на доставке