26 бедолаг, от которых отвернулась удача

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Иногда всё идёт не так, как хотелось бы, и нужно просто перетерпеть удары. Можно, конечно, ещё и фотографию сделать на память, а потом опубликовать в сети. И оказывается, кому-то ещё хуже.
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7. "После изнурительного рабочего дня без еды, я вернулся домой в 7 вечера и обнаружил все свои вещи в мусорных пакетах"
Оказалось, арендодатель нанял клининг, но ошибся адресом.
10. "Вот почему не стоит устанавливать солнечные батареи, если вы живёте рядом с полем для гольфа"
11. "Стиральная машина соседа протекала несколько дней, и никто не замечал, пока вода не начала литься из моего электрощитка"
13. "Оставил окно в ванной открытым на 3 недели, пока я был в отъезде, и птица свила гнездо в раковине"
18. "Моя машина сломалась утром по дороге на работу. Я вернулся домой, и через несколько минут в комнате обрушился потолок"
21. "Установил в ванной комнате новое окно, не подозревая, что оно идеально обрамит эту ужасную башню"
25. "Познакомьтесь с Бонни, нашей трехмесячной колли. Ночью она нашла банку синей краски с неплотно закрытой крышкой. Ковёр стоил почти 6000 долларов"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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