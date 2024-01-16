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26 бедолаг, от которых отвернулась удача

26 бедолаг, от которых отвернулась удача

Автор:
16 января 2024 12:47
Сообщество : Юмор
Метки: День   Жизнь   Юмор   неудача   проблема   ситуация   
1009
27

Иногда всё идёт не так, как хотелось бы, и нужно просто перетерпеть удары. Можно, конечно, ещё и фотографию сделать на память, а потом опубликовать в сети. И оказывается, кому-то ещё хуже.

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Оказалось, арендодатель нанял клининг, но ошибся адресом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: День   Жизнь   Юмор   неудача   проблема   ситуация   
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