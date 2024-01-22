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«Румынская Барби» работает дальнобойщицей&nbsp;— ездит на&nbsp;розовом грузовике с&nbsp;двумя кошками

«Румынская Барби» работает дальнобойщицей — ездит на розовом грузовике с двумя кошками

Автор:
22 января 2024 10:54
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Видео   Румынская Барби   барби   в мире   дальнобойщица   кошки   люди   фото   
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35-летняя дальнобойщица Джорджета из Румынии стала звездой соцсетей. В интернете разошлись видео и фото с ее розовым грузовиком, на котором она ездит с кошками.

Джорджета водит грузовик уже 12 лет и работает в основном в Испании. Однако недавно она вернулась на родину, купила собственную фуру и начала работать на себя.

Большую часть времени девушка проводит в машине, поэтому потратила много усилий, чтобы превратить ее в уютное пространство. Джорджету называют «румынской Барби» за любовь к розовому, и этот цвет доминирует не только в ее нарядах, но и в интерьере грузовика.


Выполняет заказы Джорджета вместе с двумя домашними кошками — Писи и Нороцелом. Последнего она подобрала с улицы после того, как он выпрыгнул перед ее грузовиком. Девушка успела вовремя затормозить, увидела, что котик голодный и напуганный, и решила забрать с собой.


Джорджета снимает видео своей жизни с питомцами и публикует их в тиктоке. У двух самых популярных роликов более 1 млн просмотров.

Хоть Джорджета и выполняет работу, которая считается мужской, она гордится своей женственностью. «Когда я начала водить грузовик, я коротко постриглась и купила мужскую одежду. А когда я впервые пришла на работу, меня окликнул парень: „Пойдем, приятель!“ Именно тогда я изменила свой стиль. Женщине нужно помнить, что она женщина, независимо от ее профессии», — сказала она.


Джорджета изучала менеджмент в колледже, работала продавщицей, делала укладку волос и макияж. Но нашла свое призвание, лишь когда записалась в школу вождения грузовиков. За время работы дальнобойщицей она несколько раз думала сменить сферу деятельности, но каждый раз возвращалась за руль.


«Каждый раз, когда мимо проезжал грузовик, мое сердце билось немного быстрее. Я поняла, что не могу бросить, это как наркотик», — поделилась девушка.

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Метки: Видео   Румынская Барби   барби   в мире   дальнобойщица   кошки   люди   фото   
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7  комментариев
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40k
Седой 41 минуту назад
Однажды к нам на фирму приехала такая дама, фура 11м длинной, под погрузку надо загонять машину в цех, ворота примерно по пол метра с обеих сторон от прицепа, мужики ее прокляли пока она заклячилась на место. Потом погрузка, это тоже отдельная история. Машина старая, пока раскрыла все тенты, нужно было даже крышу сдвигать погрузка краном велась, силенок не хватает...Короче без слез на это смотреть нельзя. Ехать по хорошей дороге она конечно сможет, но все остальное...
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1k
roman-delisov 36 минут назад
@лядь, как она может находится и жить в этой кабине, если там все ядовито-розового цвета? У меня после 10 секунд просмотра фото уже глаза болят.
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11k
Владимир 52 минуты назад
И канал - https://www.youtube.com/@trucker_cathttps://www.youtube.com/@trucker_cat
Ссылка youtu.be
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3k
Илья 59 минут назад
Прикиньте что эта психбольная на дороге может учудить .
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13k
Кыся Час назад
Ну молодец, жду на загрузке 20 тонн картошки, и это все надо увязать по правилам. Потом не обижайся, когда тебя ждут, а тебе придется колесо менять всей в дольче габбана.
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