Хоть Джорджета и выполняет работу, которая считается мужской, она гордится своей женственностью. «Когда я начала водить грузовик, я коротко постриглась и купила мужскую одежду. А когда я впервые пришла на работу, меня окликнул парень: „Пойдем, приятель!“ Именно тогда я изменила свой стиль. Женщине нужно помнить, что она женщина, независимо от ее профессии», — сказала она.

Джорджета изучала менеджмент в колледже, работала продавщицей, делала укладку волос и макияж. Но нашла свое призвание, лишь когда записалась в школу вождения грузовиков. За время работы дальнобойщицей она несколько раз думала сменить сферу деятельности, но каждый раз возвращалась за руль.

«Каждый раз, когда мимо проезжал грузовик, мое сердце билось немного быстрее. Я поняла, что не могу бросить, это как наркотик», — поделилась девушка.