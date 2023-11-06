Деревянный самокат Чукуду и причины его большой популярности

Устройство деревянного самоката.

Конструкция самоката Чукуду простая, его основой при изготовлении служит крепкая древесина, такая как Мамба или Эвкалипт. Колёса у данного самоката в большинстве случаев тоже выполнены из дерева.

Производство деревянных самокатов в Конго поставлено на поток, в настоящее время функционирует много мастерских по их изготовлению и обслуживанию . Минимальная стоимость Чукуду составляет порядка 150 долларов, всё зависит от желания заказчика и его плотности кошелька, более дорогие модели обтягиваются старыми покрышками от авто, устанавливаются старенькие амортизаторы от авто.