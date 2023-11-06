Деревянный самокат Чукуду и причины его большой популярности

Всё по-взрослому: такие «ласточки» используются для заработка частным извозом, причём африканскому «бомбиле» нужно до шести месяцев, чтобы отбить инвестиции в неё.
Чукуду это деревянный самокат, который впервые был изобретён в 1972 году в Анголе, соседствующей стране с Конго. Португалец Педро Сарракайо создал свой первый самокат из довольно простых материалов, тех которые нашел во дворе своего дома. Местным жителям очень понравилось это изобретение и уже немного позже в его конструкцию вносились личные доработки и улучшения. Поэтому одинаковых деревянных самокатов практически не существует.
Причины популярности Чукуду.
Конго - это самая бедная страна в мире с населением более 70 млн. человек. Основным доходом экономики этой страны является добыча полезных ископаемых. По добыче кобальта Конго занимает первое место в мире. Развитию сельского хозяйства и животноводства мешает большое количество насекомых типа мухи Цеце.
В стране практически не существует нормальных дорог и авто транспорта. Авто является роскошью и большей части населения оно не по карману. Вот тут то на помощь и пришёл этот уникальный в своём роде деревянный самокат. Чукуду нашёл применение как такси, как личный транспорт и он до сих пор огромную роль играет в транспортировке грузов.
Устройство деревянного самоката.
Конструкция самоката Чукуду простая, его основой при изготовлении служит крепкая древесина, такая как Мамба или Эвкалипт. Колёса у данного самоката в большинстве случаев тоже выполнены из дерева.
Производство деревянных самокатов в Конго поставлено на поток, в настоящее время функционирует много мастерских по их изготовлению и обслуживанию . Минимальная стоимость Чукуду составляет порядка 150 долларов, всё зависит от желания заказчика и его плотности кошелька, более дорогие модели обтягиваются старыми покрышками от авто, устанавливаются старенькие амортизаторы от авто.
Производитель даёт гарантию на Чукуду. Это в среднем 100-150 тысяч километров пробега или три года эксплуатации. Грузоподъемность деревянного самоката составляет до 500 кг. но редко встречаются и самокаты способны вынести большую нагрузку, тут всё зависит от его габаритов, чем больше самокат тем большую нагрузку он выдерживает.
Спортивные соревнования. Гран-При.
Гонки на Чукуду очень интересный и популярный в Конго вид спорта. Для гонок подбирается трасса с подъëмами, крутыми, затяжными спусками и виражами. Соревнования официально одобрены и поддерживаются правительством Конго и имеют свой призовой фонд.
Самым популярным является Гран- При Thsukudu. Эти соревнования впервые прошли в 2013 году, и теперь проводятся ежегодно.
Ещё одним фактором популярности Чукуду является то, что в большой провинции Гома установлен памятник, на котором изображëн трудолюбивый житель транспортирующий груз на этом , удивительном, деревянном самокате.
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