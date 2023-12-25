Девушка пригласила гостей на рождественский ужин, который она приготовит из мусора





«Мне не нужно выходить из дома и закупаться к Рождеству», — похвасталась 29-летняя Софи в интервью журналистам. Она рассказала, что из-за ценовых войн перед праздниками супермаркеты выбрасывают тонны вполне пригодных продуктов — овощи, фрукты, десерты и мясо. Фриганы (идейные антипотребители) этим пользуются, и даже Рождество, как видим, не становится исключением.