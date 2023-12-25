Девушка пригласила гостей на рождественский ужин, который она приготовит из мусора

Датчанка Софи Джуэль-Андерсен поставила компанию из 20 человек перед фактом: все блюда для рождественского ужина она приготовит из «мусорной еды». Речь идет о продуктах, которые девушка находит в мусорных контейнерах.
Судя по блогу девушки, близкие давно уже привыкли к ее нестандартному меню и ничему не удивляются.
«Мне не нужно выходить из дома и закупаться к Рождеству», — похвасталась 29-летняя Софи в интервью журналистам. Она рассказала, что из-за ценовых войн перед праздниками супермаркеты выбрасывают тонны вполне пригодных продуктов — овощи, фрукты, десерты и мясо. Фриганы (идейные антипотребители) этим пользуются, и даже Рождество, как видим, не становится исключением.
Впервые с содержимым мусорных контейнеров девушка познакомилась три года назад. С тех пор ее энтузиазм становится лишь крепче. Девушка уверяет, что мусорная охота позволяет ей тратить на еду максимум $90 в месяц. Софи, кстати, ведет популярный TikTok, где делится итогами своих вылазок.
Для рождественского ужина девушка уже нашла достаточное количество зелени, овощей, сыра, курицы, орехов, фруктов, готовых салатов и заправок. Софи уверяет, что гостям ничего не угрожает, потому что она считает себя «настоящим мусорным гурманом». Все продукты из контейнеров проходят тщательный отбор.
«Я бы никогда не принесла ничего грязного или просроченного, я всегда убеждаюсь, что действительно могу есть еду, прежде чем принести ее домой», — заявила датчанка.
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Больше всего прикалывает надпись на упаковке соли - «Добыто из слоев 100 тыс лет давности. Срок годности 12 месяцев».